EBU: Στην κάλπη τα μέλη της για τη συμμετοχή ή όχι του Ισραήλ στη Eurovision 2026

Κρίσιμη ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), με αντικείμενο την παρουσία του Ισραήλ στη Eurovision 2026, που θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία. Το ζήτημα προέκυψε καθώς αυξάνονται οι φωνές που ζητούν τον αποκλεισμό του λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Σε επιστολή της προς τα μέλη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, τόνισε ότι καταγράφεται «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» για τη συμμετοχή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN. Η ένταση των διαφωνιών, όπως σημείωσε, δεν επέτρεψε την επίτευξη συναίνεσης στο Συμβούλιο της Ένωσης.

«Η EBU εκπροσωπεί τις αξίες της συμπερίληψης και του ανοιχτού πολιτιστικού διαλόγου», υπογραμμίζεται στην επιστολή, ωστόσο η φύση του ζητήματος οδήγησε στη λύση της ευρύτερης ψηφοφορίας, ώστε να εκφραστεί δημοκρατικά η βούληση όλων των μελών.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της EBU θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός φορέας KAN εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Eurovision θα συνεχίσει να αποτελεί έναν πολιτιστικό θεσμό «μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις».