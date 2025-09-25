EBU: Στην κάλπη τα μέλη της για τη συμμετοχή ή όχι του Ισραήλ στη Eurovision 2026

Σε επιστολή της προς τα μέλη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, τόνισε ότι καταγράφεται «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» για τη συμμετοχή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN. Η ένταση των διαφωνιών, όπως σημείωσε, δεν επέτρεψε την επίτευξη συναίνεσης στο Συμβούλιο της Ένωσης.
«Η EBU εκπροσωπεί τις αξίες της συμπερίληψης και του ανοιχτού πολιτιστικού διαλόγου», υπογραμμίζεται στην επιστολή, ωστόσο η φύση του ζητήματος οδήγησε στη λύση της ευρύτερης ψηφοφορίας, ώστε να εκφραστεί δημοκρατικά η βούληση όλων των μελών.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της EBU θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου.
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός φορέας KAN εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Eurovision θα συνεχίσει να αποτελεί έναν πολιτιστικό θεσμό «μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις».