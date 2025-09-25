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Χέγκσεθ: Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας συγκαλεί ανώτερους αξιωματικούς εκτάκτως στη Βιρτζίνια
Ειδήσεις
22:40 - 25 Σεπ 2025

Χέγκσεθ: Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας συγκαλεί ανώτερους αξιωματικούς εκτάκτως στη Βιρτζίνια

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε την επόμενη εβδομάδα τη συγκέντρωση ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων από όλο τον κόσμο στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, σύμφωνα με πέντε αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Πρόκειται για μια σπάνια συνάντηση της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε μία τοποθεσία, η οποία έχει προκαλέσει αβεβαιότητα στους συμμετέχοντες, καθώς πολλοί από αυτούς διοικούν χιλιάδες στρατιώτες και έχουν προγραμματισμένες υποχρεώσεις εβδομάδες νωρίτερα. «Οι άνθρωποι βιάζονται να αλλάξουν τα σχέδιά τους και να δουν αν πρέπει να παραστούν», δήλωσε ένας αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής σκοπός της συνάντησης, ούτε ο αριθμός των συμμετεχόντων. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, περιορίστηκε να δηλώσει: «Ο υπουργός Πολέμου θα απευθυνθεί στην ανώτερη στρατιωτική ηγεσία του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας». Το όνομα του υπουργείου παραπέμπει στη διαρκή πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να μετονομαστεί σε «Υπουργείο Πολέμου», αλλαγή που απαιτεί έγκριση Κογκρέσου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατεύματα σε όλο τον κόσμο, σε χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Μέση Ανατολή, που υπάγονται σε στρατηγούς και ναυάρχους υψηλών βαθμών.

Ο Χέγκσεθ προχώρησε σε ταχείες αλλαγές στην ηγεσία του Πενταγώνου, απολύοντας κορυφαίους στρατηγούς και ναυάρχους και εφαρμόζοντας την ατζέντα εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ κατήργησε πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία που χαρακτήρισε μεροληπτικές. Τον Φεβρουάριο απέλυσε τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου, μαζί με πέντε άλλους κορυφαίους αξιωματούχους. Τον περασμένο μήνα απέλυσε τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου και δύο ακόμα υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές.

Τον Μάιο, ο Χέγκσεθ διέταξε μείωση κατά 20% στον αριθμό των υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και περαιτέρω μειώσεις στις τάξεις της Εθνοφρουράς και του στρατού. «Περισσότεροι στρατηγοί και ναύαρχοι δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη επιτυχία», είχε δηλώσει τότε.

Ανώτεροι αξιωματικοί υποστηρίζουν ότι η ξαφνική σύγκληση δημιουργεί αναστάτωση, παρόλο που τέτοιες συναντήσεις δεν είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες. «Η έλλειψη σαφήνειας δεν βοηθάει», σχολίασε ένας αξιωματούχος.

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