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Ανησυχία για τα ΕΛΤΑ, καθώς κλείνουν 204 καταστήματα - Τι απαντά η εταιρεία
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:14 - 30 Οκτ 2025

Ανησυχία για τα ΕΛΤΑ, καθώς κλείνουν 204 καταστήματα - Τι απαντά η εταιρεία

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχία προκαλεί η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν 204 καταστήματα ανά την Ελλάδα. Τοπικοί φορείς, αλλά και απλοί πολίτες, ιδιαίτερα στην επαρχία, δηλώνουν προβληματισμένοι, παρότι η εταιρεία διαβεβαιώνει πως οι υπηρεσίες της θα παραμείνουν αξιόπιστες.

Πηγές της εταιρείας κάνουν λόγο για αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ.

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται, όπως λένε, η βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.α.

Υποστηρίζουν ακόμα πως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.
Τα ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, παραμένουν πιστά δεσμευμένα στην υποχρέωση για καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν. Για 198 χρόνια, το πρόσωπο του ταχυδρόμου αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και παραμένει στο επίκεντρο της νέας εποχής των ΕΛΤΑ – με σύγχρονα μέσα, νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.
Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι, μοναδικό προτέρημα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Έτσι τα ΕΛΤΑ πετυχαίνουν να παρέχουν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν κάλυψη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
Τα νέα ΕΛΤΑ επεκτείνονται με νέες, πιο σύγχρονες μορφές παρουσίας. Τα 204 καταστήματα που αποσύρονται, έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και με επικαλύψεις από γειτονικά σημεία. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια.
Στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς εξυπηρετούνται μέσω των κινητών κέντρων περισυλλογής αλληλογραφίας, τα οποία διέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με πηγές της εταιρείας, εξετάζονται ήδη συνεργασίες με ιδιώτες επαγγελματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης, υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια της παρουσίας και των υπηρεσιών σε κάθε δήμο, με πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Σημειώνουμε ότι η ταχυδρομική αγορά υφίσταται τα τελευταία χρόνια ριζικές μεταβολές, ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ψηφιοποίησης και της δραστικής μείωσης της επιστολικής αλληλογραφίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει χαθεί το 90% του επιστολικού προϊόντος, ενώ μόνο την τελευταία πενταετία η μείωση ξεπέρασε το 50%. Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων των ΕΛΤΑ συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί σε περίπου 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας.

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων τους και του κοινωνικού τους ρόλου, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι θέμα επιβίωσης για τα ίδια τα ΕΛΤΑ.

Τέλος, από τα ΕΛΤΑ αναφέρουν πως «στρατηγική μας είναι να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κάλυψη. Τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη ανέβει στην 2η θέση στην αγορά δεμάτων και επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές logistics και ηλεκτροκίνησης, με 250 υβριδικά οχήματα και 250 ηλεκτρικά δίκυκλα που ενισχύουν την παρουσία τους σε όλη τη χώρα.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία θα λειτουργεί με βιωσιμότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα για να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους πελάτες, με θετικό αποτύπωμα και ευθύνη. Άλλωστε, το ενιαίο δίκτυο ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier θα αριθμεί πάνω από 800 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής και την αδιάλειπτη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία λειτουργούν με ευθύνη απέναντι στους πολίτες και τις κοινότητες της χώρας, εξελίσσοντας το ιστορικό τους έργο μέσα από ένα σύγχρονο, βιώσιμο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής. Με σταθερή παρουσία στην περιφέρεια, επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογία και στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης, τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να συνδέουν την Ελλάδα — αξιόπιστα, σύγχρονα και παντού».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 20:54
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