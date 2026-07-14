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Φοιτητικά Σπίτια: Τα ενοίκια στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας (πίνακες)
Ακίνητα
08:44 - 14 Ιουλ 2026

Φοιτητικά Σπίτια: Τα ενοίκια στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας (πίνακες)

Reporter.gr Newsroom
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Μέση ετήσια αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων κατά περίπου 7% εμφανίζονται το 2026 στην ελληνική περιφέρεια σε σχέση με το 2025, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται στις κατοικίες 30-45 τ.μ.

Οι ανατιμήσεις στις κατοικίες 30-45 τ.μ., που αποτελούν και την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, προσεγγίζουν το 8%. Στις κατοικίες έως 25 τ.μ. η μέση αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ στις κατοικίες 50-60 τ.μ. περιορίζεται περίπου στο 6%. Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις παρατηρούνται μικρές αποκλιμακώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη συνολική ανοδική τάση της αγοράς.

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates επισημαίνει ότι στην Πάτρα, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 5%-6% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες έως 25 τ.μ., όπου η μεσοσταθμική αύξηση προσεγγίζει το 7%-8%, ενώ στις κατοικίες 30-45 τ.μ. διαμορφώνεται περίπου στο 4%-5%. Στις κατοικίες 50-60 τ.μ. η εικόνα εμφανίζεται περισσότερο σταθεροποιημένη, με τη μέση αύξηση να περιορίζεται περίπου στο 2%-3%.

Την ίδια στιγμή, η διαθεσιμότητα μικρών κατοικιών, που αποτελούν την πρώτη επιλογή των περισσότερων φοιτητών, περιορίζεται συνεχώς. Οι κατοικίες έως 25 τ.μ. είναι πλέον ιδιαίτερα δυσεύρετες, ενώ σε αρκετές φοιτητικές πόλεις η διαθεσιμότητά τους είναι πρακτικά μηδενική, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την αναζήτηση οικονομικής στέγης.

Μεγάλη η επίδραση του τουρισμού

Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φοιτητουπόλεις με έντονη τουριστική δυναμική, όπου η μίσθωση κατοικίας πραγματοποιείται πλέον με διαφορετικούς όρους. Σε περιοχές όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Κέρκυρα και η Ρόδος, αλλά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, πολλοί ιδιοκτήτες μισθώνουν τις κατοικίες τους σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο, ζητώντας την αποχώρησή τους πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, ώστε τα ακίνητα να διατεθούν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρακτική αυτή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται κάθε χρόνο να αναζητούν εκ νέου κατοικία ή να αποδέχονται συμβάσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Με προϋπολογισμό έως 300 ευρώ τον μήνα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένες και αφορούν κυρίως ανακαινισμένες κατοικίες έως 20 τ.μ. ή μη ανακαινισμένα διαμερίσματα έως 25 τ.μ., γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την εύρεση κατάλληλης φοιτητικής στέγης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ζητούμενα μισθώματα στην Πάτρα αυξήθηκαν κατά περίπου 55% την περίοδο 2017-2023, αποτυπώνοντας τη σημαντική ανατίμηση που έχει σημειωθεί στην αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, το κόστος στέγασης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η φοιτητική κατοικία έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Χαρτογράφηση των ζητούμενων τιμών μίσθωσης

Πάτρα

Στην Πάτρα, όπου εδρεύει το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, τα ζητούμενα μισθώματα στις περισσότερες φοιτητικές περιοχές εξακολουθούν να καταγράφουν αυξητικές τάσεις, περιορίζοντας τις διαθέσιμες οικονομικές επιλογές για τους νέους φοιτητές.

Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 300€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 650€/μήνα. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Πιο οικονομικές επιλογές εξακολουθούν να προσφέρουν οι περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάι και Πλατεία Παπανδρέου, όπου το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. διαμορφώνεται από 250€/μήνα έως 270€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. κυμαίνεται από 260€/μήνα έως 400€/μήνα.

Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 280€/μήνα έως 450€/μήνα, για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 600€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. αγγίζει τα 700€/μήνα. Οι ανώτερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Παράλληλα, η δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνεχίζει να ενισχύεται. Στην Πάτρα είναι σήμερα εγγεγραμμένα 456 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 435 το 2025 και 413 το 2024, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος στη συγκεκριμένη αγορά.

ΠΑΤΡΑ

Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα

Έως 25τμ

Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ

Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ

ΑΓ.ΣΟΦΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟ-ΕΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ

2019:130

2020:140-180

2021: -

2022:150-210

2023:180-250

2024: Από 220

2025:260-300

2026:300-400**

2019:170

2020:200

2021:220-350*

2022:220-450*

2023:270-500**

2024:300-570**

2025:300-600**

2026:300-650**

2019:200

2020:220-250

2021:300-380

2022:300-500*

2023:330-560*

2024:400-600**

2025:400-650**

2026:380-650**

ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ- ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ-ΨΑΡΟΦΑΪ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

2019:125

2020:130-150

2021:-

2022:140-200*

2023:200-250*

2024: -

2025:220-250

2026:250-270**

2019:150

2020:160-180

2021:150-220

2022:200-300*

2023:220-350*

2024:270-350*

2025:260-400*

2026:260-400*

2019:150-200

2020:200-240

2021:220-250

2022:-

2023:260-330

2024: -

2025:380-500

2026:450-500

ΚΕΝΤΡΟ-ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ

2019:160

2020:120-175

2021:180-220

2022:250-400**

2023:250-400**

2024: Από 270

2025:280-450*

2026:280-450*

2019:170

2020:170-180

2021:170-350*

2022:220-500**

2023:250-600**

2024:280-600**

2025:270-550**

2026:280-600**

2019:200-240

2020:200-250

2021:250-380*

2022:300-450*

2023:320-650*

2024:400-650*

2025:360-650**

2026:350-700**

Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.

Κομοτηνή

Στην Κομοτηνή, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 230€/μήνα έως 400€/μήνα. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται από 250€/μήνα έως 600€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Αντίστοιχα, για κατοικίες 50-60 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 300€/μήνα έως 600€/μήνα, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες.

Βόλος

Στον Βόλο είναι εγγεγραμμένα 858 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 753 το 2025 και 823 το 2024. Τα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα καταγράφονται στα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, για κατοικίες 30-40 τ.μ. τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 250€/μήνα έως 600€/μήνα, για κατοικίες έως 25 τ.μ. από 250€/μήνα έως 380€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φθάνουν ακόμη και τα 650€/μήνα.

Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα είναι εγγεγραμμένα 537 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 534 το 2025, 516 το 2024 και 428 το 2023. Κατά τους χειμερινούς μήνες, η δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης ενισχύεται σημαντικά, φθάνοντας ακόμη και τα 500-700 ακίνητα, λόγω της αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας.

Στη φοιτητούπολη της Ηπείρου, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες έως 25 τ.μ. κυμαίνεται από 250€/μήνα έως 400€/μήνα, ενώ για κατοικίες 30-45 τ.μ. από 260€/μήνα έως 700€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα είναι εγγεγραμμένα 752 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 765 το 2025 και 748 το 2024. Ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα κατοικιών για τους νέους φοιτητές.

Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. φθάνει έως 650€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες. Για κατοικίες 50-60 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα φθάνουν ακόμη και τα 730€/μήνα, ακόμη και όταν πρόκειται για μη επιπλωμένες κατοικίες χωρίς ηλεκτρικές συσκευές. Για κατοικίες έως 25 τ.μ., οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται από 350€/μήνα έως 470€/μήνα για πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα.

Χανιά – Ρόδος – Κέρκυρα

Στους τρεις μεγαλύτερους νησιωτικούς φοιτητικούς προορισμούς, σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών επιλέγει να μισθώνει τις κατοικίες σε φοιτητές από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου να τις διαθέτει μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στον Δήμο Χανίων, είναι εγγεγραμμένα περίπου 3.690 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 3.694 το 2025 και 3.738 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 520€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. φθάνει ακόμη και τα 800€/μήνα.

Στη Ρόδο, είναι εγγεγραμμένα 927 ακίνητα, έναντι 856 το 2025 και 798 το 2024. Το ζητούμενο μίσθωμα για πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες 30-45 τ.μ. ξεκινά από 590€/μήνα, ενώ η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 25 τ.μ. είναι σχεδόν μηδενική, όπως ιδιαίτερα περιορισμένη είναι και η προσφορά κατοικιών 50-60 τ.μ.

Στην Κέρκυρα, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στην Παλιά Πόλη. Για κατοικίες 30-45 τ.μ., πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες, τα ζητούμενα μισθώματα ξεκινούν από 550€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. κυμαίνονται από 600€/μήνα έως 850€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στο νησί είναι εγγεγραμμένα 5.471 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 6.412 το 2025 και 6.759 το 2024.

Σημείωση: Στους τουριστικούς προορισμούς, η δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξάνεται μετά τον Ιούνιο κατά περίπου 30%-35% σε σχέση με τον Μάιο, στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του 2026 για τα εγγεγραμμένα ακίνητα.

Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των ενοικίων μετά το τέλος της θερινής περιόδου

Περιορισμένη αποκλιμάκωση των ζητούμενων μισθωμάτων θα μπορούσε να καταγραφεί μετά το τέλος της θερινής περιόδου, εφόσον μέρος των κατοικιών που σήμερα διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης επιστρέψει στη μακροχρόνια αγορά.

Ωστόσο, κατά την παρούσα περίοδο καταγράφεται περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με ολοένα περισσότερα ακίνητα να εγγράφονται στις σχετικές πλατφόρμες, αντανακλώντας τη διατήρηση της υψηλής τουριστικής ζήτησης και του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα

Έως 25τμ

Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 30τμ έως 45τμ

Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα Από 50τμ έως 60τμ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2019:170-240

2020:150-250

2021:150-230**

2022:200-250**

2023:230-270*

2024:230-350**

2025:220-400**

2026:230-400**

2019:160-240

2020:160-260

2021:160-250*

2022:200-330*

2023:220-350**

2024:220-400**

2025:220-550**

2026:250-600**

2019:230-300

2020:220-320

2021:200-350

2022:250-450**

2023:250-450**

2024:270-500**

2025:300-520**

2026:300-600**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

2019:150-180

2020:150-240

2021:180-250**

2022:200-270**

2023:Από 220

2024:280-400**

2025:350**-400**

2026:300-450**

2019:160-200

2020:180-280

2021:200-300

2022:250-400

2023:280-400

2024:320-550**

2025:330-600**

2026:350-650**

2019:180-230

2020:240-350

2021:250-400**

2022:350-550**

2023:330-500**

2024:360-550**

2025:400-600**

2026:430-650**

ΒΟΛΟΣ

2019:170-200

2020:180-230

2021:160-200

2022:220-320**

2023:270-350**

2024:280-380**

2025:250-400**

2026:250-380**

2019:180-250

2020:200-250

2021:180-230*

2022:240-380*

2023:260-450*

2024:260-500**

2025:280-580**

2026:250-600**

2019:240-350

2020:250-350

2021:250-400*

2022:330-450*

2023:350-500**

2024:350-550**

2025:380-650**

2026:350-650**

ΛΑΡΙΣΑ

2019:150-180

2020:160-220

2021:150-220

2022:170-300**

2023:200-250

2024:220-350**

2025:250-360**

2026:230-380**

2019:180-240

2020:180-270

2021:180-240

2022:200-350**

2023:230-350**

2024:250-450**

2025:250-500**

2026:270-580**

2019:240-350

2020:270-350

2021:250-380*

2022:300-450*

2023:300-420*

2024:340-500*

2025:350-550*

2026:350-600**

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

2019:180-230

2020:180-250

2021:180-250

2022:240-300*

2023:250-330*

2024:250-350*

2025:250-350*

2026:250-400**

2019:180-270

2020:180-300

2021:200-270

2022:250-400**

2023:250-500**

2024:270-670**

2025:260-650**

2026:260-700**

2019:250-380

2020:250-380

2021:270-350

2022:320-450*

2023:320-550**

2024:330-650**

2025:330-700**

2026:350-800**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2019:200-250

2020:220-260

2021:230-300*

2022:-

2023:-

2024: Από 300

2025: -

2026:350-470**

2019:220-280

2020:260-300

2021:250-360*

2022:300-350*

2023:400-500*

2024:380-550**

2025:370-650**

2026:390-650**

2019:350 (ελάχιστα)

2020:330-400

2021:350-450

2022: 350-450

2023:480-550

2024:460-550

2025:460-580

2026:540-730**

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2019:180-300

2020:180-250

2021:170-250*

2022:180-320**

2023:200-370**

2024:220-400**

2025: 270-400**

2026:250-450**

2019:240-380

2020:220-320

2021:200-300*

2022:220-380**

2023:250-450**

2024:250-600**

2025:280-600**

2026:300-670**

2019:280-400

2020:280-430

2021:280-500*

2022:340-600**

2023:350-600**

2024:430-700**

2025:450-720**

2026:450-750**

ΧΑΝΙΑ

2019: -

2020:Από 270

2021: Από 280

2022: -

2023:-

2024: -

2025:-

2026: -

2019:300-350

2020:300-400

2021:330-420

2022:450-500**

2023:500-650**

2024:550-670**

2025:Από 500

2026:520-650**

2019:420-450 (10 μήνες)

2020:400-550

2021:400-550*

2022: -

2023:500-750

2024: Έως 900

2025:500-800

2026:600-800

ΡΕΘΥΜΝΟ

2019: -

2020:250-300

2021:230-280*

2022:-

2023:335-550**

2024: -

2025: -

2026: 350-550**

2019:190-350

2020:280-350

2021:250-400*

2022:350-460*

2023:380-480*

2024:400-550*

2025:400-550*

2026:450-650**

2019:350-450

2020:320-400

2021:350-450*

2022:-

2023:Από 450*

2024: Από 560*

2025: 500-650*

2026:550-800**

ΣΗΤΕΙΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

2019:150

2020:-

2021:190-270*

2022:-

2023:-

2024:320

2025: -

2026: -

2019:170-250

2020:230-250

2021: Από 240

2022:250-350

2023:400**-500**

2024:300-700**

2025:Από 350**

2026: Από 350**

2019:220-270

2020:250-270

2021: -

2022:600**

2023:600**

2024:600*

2025:450-600**

2026: Από 450

ΞΑΝΘΗ

2019:160-220

2020:150-220

2021:180-250*

2022:200-250*

2023:220-280**

2024:250-400**

2025:300-400**

2026:250-400**

2019:180-270

2020:160-270

2021:180-280*

2022:200-350**

2023:230-350**

2024:250-400**

2025:270-450**

2026:270-500**

2019:220-320

2020:230-320

2021:250-350*

2022:280-350*

2023:280-400**

2024:360-550**

2025: -

2026:370-550

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

2019: -

2020:-

2021: -

2022:-

2023:220-250**

2024:230-270**

2025: Από 280**

2026: Από 330**

2019:150-190

2020:200-220

2021:170-220

2022:180-230

2023:220-250

2024:240-280

2025: 270-320

2026: 280-350

2019:200-250

2020:200-260

2021:220-270*

2022:220-270*

2023:230-300*

2024:260-300*

2025: Από 320

2026: -

ΡΟΔΟ

2019:210-250

2020:250-360

2021:220-320*

2022:-

2023:350

2024: -

2025: Από 380

2026: -

2019:310-380

2020:270-380

2021:250-350*

2022:350-400*

2023:370-450**

2024: -

2025:475**-800**

2026: Από 590**

2019:250-500

από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο

2020:330-450

2021:340-420*

2022:-

2023:500**-580**

2024: Έως 650**

2025: -

2026: -

ΤΡΙΠΟΛΗ

2019:150-220

2020:Έως 230

2021:180-230

2022:200

2023:-

2024: 270

2025:300-350

2026: -

2019:170-230

2020:180-270

2021:200-280*

2022:270-350*

2023:270-350*

2024:270-400**

2025: 300-450

2026:320-450

2019:180-260

2020:220-350

2021:250-350

2022:270-350

2023:270-400

2024:300-480

2025: 350-500

2026:350-500

ΚΕΡΚΥΡΑ

2019:250-300

2020:280-380

2021:280-400*

2022: -

2023: -

2024: -

2025: -

2026: -

2019:230-300

2020:260-450

2021:280-430**

2022:370-450**

2023:370-450**

2024:450**-600**

2025:Από 500**

2026: Από 550**

2019:300-450

2020:350-500

2021:330-500

2022:450-600**

2023: Έως 800**

2024:550-800**

2025:500-850**

2026:600-850**

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

2019:150-180

2020:210-250

2021:190-250

2022:200-230

2023:200-250

2024:220-250

2025: Από 250

2026: Από 250

2019:160-260

2020:250-300

2021:200-300**

2022:220-300**

2023:220-340**

2024:250-350**

2025:270-550**

2026:270-600**

2019:180-260

2020:250-350

2021:300-350

2022:280-350

2023:300-350

2024: Από 320

2025: Από 350

2026: Από 350

ΧΙΟΣ

2019:170-200

2020:230-280

2021:250-280**

2022:300-350**

2023:300-400**

2024:270-350**

2025: Από 350

2026: -

2019:180-250

2020:220-320

2021:220-320**

2022:230-350**

2023:250-400**

2024:270-420**

2025: 350-500**

2026: 350-700**

2019:230-350

2020:250-380

2021:280-350

2022:320-350

2023:300-380**

2024:330-590**

2025: Από 420

2026: Από 450

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2019:130-230

2020:160-220

2021: -

2022:190-325**

2023:180-320**

2024:220-350**

2025: -

2026: -

2019:150-280

2020:220-300

2021:250-350

2022:260-350

2023:300-420**

2024:300-550**

2025:260-450**

2026:350-470

2019:200-300

2020:250-350

2021: 280-380

2022:320-400

2023:370-520**

2024:350-560**

2025:400-650**

2026: Από 400

ΣΑΜΟΣ

2019:150

2020:-

2021: 220

2022:-

2023:-

2024: -

2025:-

2026: -

2019:160-220

2020:150-220

2021:190-250

2022:200-300**

2023:240-320**

2024:240-370**

2025:250-450**

2026: Από 280

2019:200-260

2020:250-300

2021:230-380*

2022:Από 280

2023:320-400**

2024:320-600**

2025: Από 350

2026: Από 350

Πηγή/Επεξεργασία : Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – η ανώτερη τιμή αφορά κυρίως ανακαινισμένα , * Πλήρως Ανακαινισμένο ή νεόδμητο , ** Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές πλήρως ανακαινισμένο. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 10:21
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