Στο Top 10 της Ευρώπης το μποτιλιάρισμα της Αθήνας

Η κίνηση στους δρόμους δεν αποτελεί μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι ένα φαινόμενο που αγγίζει όλες τις μεγαλουπόλεις του πλανήτη, με χιλιάδες εργαζόμενους να χάνουν ώρες καθημερινά σε «πηγμένους» δρόμους. Σύμφωνα με πρόσφατη μέτρηση της TomTom, η Αθήνα κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης και στην 37η θέση στον κόσμο όσον αφορά την ένταση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία χαρτών και συστημάτων πλοήγησης, η πιο «πηγμένη» πόλη στην Ευρώπη είναι το Λονδίνο, με τους οδηγούς να χάνουν κατά μέσο όρο 113 ώρες ετησίως σε ώρες αιχμής. Ακολουθούν το Δουβλίνο, η Βαρκελώνη, το Βουκουρέστι και το Μπορντώ στη Γαλλία. Στην έκτη θέση βρίσκονται οι Βρυξέλλες και έβδομη η Ρώμη. Η Αθήνα έρχεται αμέσως μετά, στην 8η θέση, με 111 χαμένες ώρες για ένα μέσο ημερήσιο ταξίδι 10 λεπτών δύο φορές την ημέρα σε ώρες αιχμής, περίπου το καθημερινό δρομολόγιο από και προς τη δουλειά ενός εργαζόμενου.

Η μέση διάρκεια για μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων στην Αθήνα είναι 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, αυξημένη κατά 30 δευτερόλεπτα σε σχέση με το 2023. Τη δεκάδα της Ευρώπης συμπληρώνουν η Βιέννη και το Βρότσλαβ της Πολωνίας.

Στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι πιο «ανεκτή», με την πόλη να κατατάσσεται 131η παγκοσμίως και 68η στην Ευρώπη, έχοντας 80 χαμένες ώρες και σχεδόν 23 λεπτά για τις διαδρομές κατά τις ώρες αιχμής.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, την κορυφαία δεκάδα της TomTom καταλαμβάνει η Μπαρανκίλα της Κολομβίας, ενώ ακολουθούν τρεις πόλεις της Ινδίας - Κολκάτα, Βεγγάλη και Πούνε - και το Λονδίνο. Στην έκτη θέση βρίσκεται το Κιότο της Ιαπωνίας, ενώ ακολουθούν η Λίμα του Περού, το Νταβάο στις Φιλιππίνες, το Τροχίγιο στο Περού και το Δουβλίνο.

Οι συνέπειες της κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι πολυδιάστατες: μειωμένη παραγωγικότητα, αυξημένο κόστος στις μεταφορές, μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων και σημαντική επιβάρυνση στην ψυχολογία των κατοίκων. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η συμφόρηση πλέον αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, που επηρεάζει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών.