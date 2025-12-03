ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο Top 10 της Ευρώπης το μποτιλιάρισμα της Αθήνας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:56 - 03 Δεκ 2025

Στο Top 10 της Ευρώπης το μποτιλιάρισμα της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κίνηση στους δρόμους δεν αποτελεί μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι ένα φαινόμενο που αγγίζει όλες τις μεγαλουπόλεις του πλανήτη, με χιλιάδες εργαζόμενους να χάνουν ώρες καθημερινά σε «πηγμένους» δρόμους. Σύμφωνα με πρόσφατη μέτρηση της TomTom, η Αθήνα κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης και στην 37η θέση στον κόσμο όσον αφορά την ένταση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία χαρτών και συστημάτων πλοήγησης, η πιο «πηγμένη» πόλη στην Ευρώπη είναι το Λονδίνο, με τους οδηγούς να χάνουν κατά μέσο όρο 113 ώρες ετησίως σε ώρες αιχμής. Ακολουθούν το Δουβλίνο, η Βαρκελώνη, το Βουκουρέστι και το Μπορντώ στη Γαλλία. Στην έκτη θέση βρίσκονται οι Βρυξέλλες και έβδομη η Ρώμη. Η Αθήνα έρχεται αμέσως μετά, στην 8η θέση, με 111 χαμένες ώρες για ένα μέσο ημερήσιο ταξίδι 10 λεπτών δύο φορές την ημέρα σε ώρες αιχμής, περίπου το καθημερινό δρομολόγιο από και προς τη δουλειά ενός εργαζόμενου.

Η μέση διάρκεια για μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων στην Αθήνα είναι 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, αυξημένη κατά 30 δευτερόλεπτα σε σχέση με το 2023. Τη δεκάδα της Ευρώπης συμπληρώνουν η Βιέννη και το Βρότσλαβ της Πολωνίας.

Στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι πιο «ανεκτή», με την πόλη να κατατάσσεται 131η παγκοσμίως και 68η στην Ευρώπη, έχοντας 80 χαμένες ώρες και σχεδόν 23 λεπτά για τις διαδρομές κατά τις ώρες αιχμής.

athens_cfb44.jpg

Σε παγκόσμιο επίπεδο, την κορυφαία δεκάδα της TomTom καταλαμβάνει η Μπαρανκίλα της Κολομβίας, ενώ ακολουθούν τρεις πόλεις της Ινδίας - Κολκάτα, Βεγγάλη και Πούνε - και το Λονδίνο. Στην έκτη θέση βρίσκεται το Κιότο της Ιαπωνίας, ενώ ακολουθούν η Λίμα του Περού, το Νταβάο στις Φιλιππίνες, το Τροχίγιο στο Περού και το Δουβλίνο.

Οι συνέπειες της κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι πολυδιάστατες: μειωμένη παραγωγικότητα, αυξημένο κόστος στις μεταφορές, μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων και σημαντική επιβάρυνση στην ψυχολογία των κατοίκων. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η συμφόρηση πλέον αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, που επηρεάζει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 15:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Athens Bus Parking: Ψηφιακή «ανάσα» στο κέντρο της Αθήνας
Αυτοδιοίκηση

Athens Bus Parking: Ψηφιακή «ανάσα» στο κέντρο της Αθήνας

Νέες φορολογικές ρυθμίσεις για τα υβριδικά αυτοκίνητα - Τι αλλάζει
Φορολογία

Νέες φορολογικές ρυθμίσεις για τα υβριδικά αυτοκίνητα - Τι αλλάζει

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας
Επιχειρήσεις

Η VITAEL αναλαμβάνει την κατασκευή του ONOMA Hotel Athens στο κέντρο της πρωτεύουσας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 17:05

H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:03

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:58

Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 16:50

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

Magazino
15/06/2026 - 16:49

Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 - Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Αρμενάκης με το “The Synthetic Age”

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:44

Αττική: Πάνω από 27.000 αλκοτέστ και 8 συλλήψεις στο τετραήμερο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:38

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Πολιτική
15/06/2026 - 16:32

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Δεν απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

Εργασιακά
15/06/2026 - 16:29

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Αμειβόμενη εκπαίδευση σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση

Ακίνητα
15/06/2026 - 16:22

Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:15

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε

Πολιτική
15/06/2026 - 16:01

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:00

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:54

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:52

Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:48

Tο νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025

Οικονομία
15/06/2026 - 15:41

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει στάσιμη στην εποχή των stablecoins και της AI

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:34

LAMDA Flisvos Marina: Ενισχύει το πρότυπο βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη μαρίνα του μέλλοντος

Πολιτική
15/06/2026 - 15:27

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Οικονομία
15/06/2026 - 15:25

ΤτΕ: Η ενέργεια βάζει «φωτιά» στις τιμές  – Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:08

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα τουTop of Form

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Ναυτιλία
15/06/2026 - 14:34

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Πολιτική
15/06/2026 - 14:21

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Αναλύσεις
15/06/2026 - 14:17

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ