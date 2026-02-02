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Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί την Τετάρτη λόγω 24ωρης απεργίας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:34 - 02 Φεβ 2026

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί την Τετάρτη λόγω 24ωρης απεργίας

Reporter.gr Newsroom
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Τα ταξί στη Θεσσαλονίκη θα κατεβάσουν «χειρόφρενο» την ερχόμενη Τετάρτη (4/2), με ιδιοκτήτες και οδηγούς να συμμετέχουν σε 24ωρη απεργία από τις 06:00 το πρωί, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ταξί «Ο Ερμής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επαγγελματίες του κλάδου διεκδικούν:

  • Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση πέραν του 2026.

  • Δωρεάν πρόσβαση στο P5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.

  • Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.

  • Επαναφορά του πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση της ειδικής άδειας.

  • Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στην περιοχή της Πυλαίας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, όπου αντιπροσωπεία τους θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας–Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιείται και στην Αθήνα, όπου οι οδηγοί ταξί απεργούν την Τρίτη 3/2 και την Τετάρτη 4/2 για 48 ώρες.

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