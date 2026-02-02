Τεχεράνη: Ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα

Επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ζήτησε την έναρξη συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

«Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα έχουν συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα», σημειώνει το πρακτορείο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει πότε θα πραγματοποιηθούν αυτές. Την ίδια πληροφορία μετέδωσαν και οι ιρανικές εφημερίδες Iran και Shargh.

Παράλληλα, το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, πρόκειται να συναντηθεί σήμερα (2/2) με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Παρ' όλα αυτά, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει τη συνάντηση, η οποία έρχεται μετά από εβδομάδες έντασης και αφού ο Τραμπ απείλησε να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία ως απάντηση στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.