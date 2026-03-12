ΟΣΕ: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων λόγω κατολισθήσεων

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί έντονα φυσικά φαινόμενα που προκαλούν πτώσεις μεγάλων βράχων κοντά στις σιδηροτροχιές. Η εταιρεία έχει ήδη λάβει αυξημένα μέτρα για την παρακολούθηση και διατήρηση της υποδομής σε ασφαλή κατάσταση, όπως:
- Επιθεώρηση και καθαρισμός της γραμμής πριν από κάθε δρομολόγιο κατά τις ημέρες έντονης βροχόπτωσης.
- Παρουσία τεχνικού σε κάθε δρομολόγιο για άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
- Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων.
Παρά τα μέτρα αυτά, η αύξηση των κατολισθήσεων καθιστά αναγκαία την εκ νέου αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας του Οδοντωτού. Ο ΟΣΕ θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για τη διενέργεια των απαραίτητων γεωλογικών μελετών, προτού επαναλειτουργήσει η γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα.