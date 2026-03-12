ΟΣΕ: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων λόγω κατολισθήσεων

Ο ΟΣΕ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της τουριστικής διαδρομής του Οδοντωτού Καλαβρύτων, εξαιτίας αυξημένου κινδύνου από κατολισθήσεις μεγάλων βράχων στην περιοχή του όρους Χελμού. Η διακοπή θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθούν γεωλογικές μελέτες και αξιολογηθεί η ασφάλεια της διαδρομής.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί έντονα φυσικά φαινόμενα που προκαλούν πτώσεις μεγάλων βράχων κοντά στις σιδηροτροχιές. Η εταιρεία έχει ήδη λάβει αυξημένα μέτρα για την παρακολούθηση και διατήρηση της υποδομής σε ασφαλή κατάσταση, όπως:

Επιθεώρηση και καθαρισμός της γραμμής πριν από κάθε δρομολόγιο κατά τις ημέρες έντονης βροχόπτωσης. Παρουσία τεχνικού σε κάθε δρομολόγιο για άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων.

Παρά τα μέτρα αυτά, η αύξηση των κατολισθήσεων καθιστά αναγκαία την εκ νέου αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας του Οδοντωτού. Ο ΟΣΕ θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για τη διενέργεια των απαραίτητων γεωλογικών μελετών, προτού επαναλειτουργήσει η γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα.