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Διακοπή δρομολογίων στις σιδηροδρομικές γραμμές Σίνδου - Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς σε υποσταθμό
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:45 - 01 Φεβ 2026

Διακοπή δρομολογίων στις σιδηροδρομικές γραμμές Σίνδου - Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς σε υποσταθμό

Reporter.gr Newsroom
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Στο τμήμα Σίνδος–Θεσσαλονίκη διακόπηκε σήμερα (1/2) το απόγευμα η κυκλοφορία των τρένων, μέχρι νεοτέρας, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η διακοπή αποφασίστηκε με εντολή του ΟΣΕ, με αποτέλεσμα οι αμαξοστοιχίες:

  • 1598 (Λάρισα–Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και

  • 1734 (Έδεσσα–Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες

να παραμένουν προσωρινά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου. Αναμένονται επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στα υπόλοιπα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη–Λάρισα–Θεσσαλονίκη.

Η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη–Αθήνα), με 265 επιβάτες, που προγραμματιζόταν να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17:00, παραμένει στον σταθμό Θεσσαλονίκης.

Η Hellenic Train διαβεβαιώνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής το προσωπικό της βρίσκεται δίπλα στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχείς ενημερώσεις, ενώ συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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