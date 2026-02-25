ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΤΑ: Ανανέωση του στόλου με 250 ηλεκτρικά δίκυκλα ελληνικής παραγωγής
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:24 - 25 Φεβ 2026

ΕΛΤΑ: Ανανέωση του στόλου με 250 ηλεκτρικά δίκυκλα ελληνικής παραγωγής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στη διανομή αλληλογραφίας, προχωρώντας, με βάση ανακοίνωση, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, σε ουσιαστική ανανέωση του στόλου τους με την ένταξη 250 σύγχρονων ηλεκτροκίνητων δικύκλων που θα επιχειρούν σε όλη τη χώρα. Η επένδυση αποτελεί κομβικό βήμα στον συνολικό μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ, με επίκεντρο την ασφάλεια των εργαζομένων, τη βιωσιμότητα, τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Για τα ΕΛΤΑ, όπως αναφέρεται, η ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της λειτουργίας τους. Η ανανέωση του στόλου αποτελεί στρατηγική επιλογή με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των διανομέων, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο, εξυπηρετώντας πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας. Τα νέα ηλεκτρικά δίκυκλα προσφέρουν σύγχρονα επίπεδα αξιοπιστίας, σταθερότητας και εργονομίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "η ένταξη των ηλεκτρικών δικύκλων σηματοδοτεί τη δέσμευση των ΕΛΤΑ για ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Τα νέα οχήματα είναι μηδενικών εκπομπών ρύπων, ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικά και πρακτικά αθόρυβα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, η ηλεκτροκίνηση μειώνει σημαντικά το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα του ταχυδρομικού έργου.

Πρόκειται για μία επένδυση με 100% ελληνικό πρόσημο, που προέκυψε έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν τρεις εταιρείες leasing, εκπροσωπώντας ισάριθμους κατασκευαστικούς οίκους δικύκλων. Νικήτρια αναδείχθηκε η Instacar, με το ηλεκτρικό δίκυκλο NOOS®, το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό scooter, σχεδιασμένο εξ’ ολοκλήρου από Έλληνες μηχανικούς το οποίο παράγεται στην Ελλάδα. Το NOOS® είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική βιομηχανία και την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μετακινήσεων και αποτελεί προϊόν της ECOSHIFT®, μίας ιδιαίτερα σημαντικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2023 και σήμερα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος. Με την επιλογή αυτή, τα ΕΛΤΑ ενισχύουν έμπρακτα την ελληνική παραγωγή, στηρίζουν την εγχώρια τεχνογνωσία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος πράσινης κινητικότητας.

Με κινητήρα max 5kW, τα νέα ηλεκτρικά scooters διαθέτουν αυτονομία που φθάνει έως και τα 131 χιλιόμετρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του εκτεταμένου δικτύου διανομής των ΕΛΤΑ. Οι δύο αποσπώμενες μπαταρίες εξασφαλίζουν ευελιξία και αδιάλειπτη λειτουργία, ενώ οι δυνατότητες συνδεσιμότητας και εντοπισμού επιτρέπουν αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου και βελτιστοποίηση των διαδρομών. Επιπλέον, ο σύγχρονος σχεδιασμός τους ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των ΕΛΤΑ, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή.

Η επίσημη παραλαβή του ηλεκτροκίνητου στόλου έγινε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, παρουσία της Διοίκησης των ΕΛΤΑ, του Υπερταμείου καθώς και του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος."

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΔΣ των ΕΛΤΑ, κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εκσυγχρονίζουμε τον στόλο. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Επενδύουμε στην τεχνολογία. Επενδύουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπερταμείο για τη στήριξή του στην πορεία ανασυγκρότησης των ΕΛΤΑ. Θέλω να συγχαρώ τον Όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος και την ECOSHIFT® για την καταπληκτική τους δουλειά. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζομένους των ΕΛΤΑ. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού έχει νόημα μόνο όταν διευκολύνει το έργο τους και αναβαθμίζει την καθημερινότητά τους».

Μιλώντας για τη σημασία της επένδυσης σε νέα πράσινα οχήματα, ο CEO του Υπερταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, τόνισε: «Η παραλαβή των 250 νέων ηλεκτρικών δικύκλων δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρησιακή ενίσχυση του στόλου, αλλά έναν σημαντικό κρίκο στο συνολικό σχέδιο μετασχηματισμού της εταιρείας. Πρόκειται για επένδυση που θα συμβάλλει στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων των ΕΛΤΑ, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία θα λειτουργεί με σύγχρονα, ανταγωνιστικά πρότυπα προς όφελος της κοινωνίας και ότι θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας».

Τέλος, ο κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος, για το όραμά μας για μια βιώσιμη τεχνολογικά προηγμένη Ελλάδα που όταν θέλει, επιβεβαιώνεται ότι μπορεί να συναγωνιστεί επάξια προϊόντα του εξωτερικού. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η επιλογή μας, είναι τιμή αλλά και ευθύνη. Το NOOS® βρίσκεται πλέον στα χέρια σας — ένα προϊόν σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ελλάδα, από Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες, στις εγκαταστάσεις μας της ECOSHIFT®, που ενσωματώνει τεχνογνωσία, καινοτομία και βιώσιμη τεχνολογία. Είμαι βέβαιος ότι θα δικαιώσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη και την επιλογή, θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστεί, υποστηρίζοντας τις ανάγκες των Ελληνικών Ταχυδρομείων και των ανθρώπων τους, αναπτύσσοντας λύσεις βιώσιμης κινητικότητας και διανομής.»

Η παραλαβή των νέων ηλεκτροκίνητων δικύκλων για τη διανομή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να εξελίσσονται συνεχώς, με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ελληνική κοινωνία, σημειώνει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας
Magazino

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Υπερταμείο: Ολοκλήρωσε τη θητεία του ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ Δανιήλ Μπεναρδούτ
Ειδήσεις

Υπερταμείο: Ολοκλήρωσε τη θητεία του ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ Δανιήλ Μπεναρδούτ

Λουτράκι: Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ
Ειδήσεις

Λουτράκι: Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

Attica Group: Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μέσω πώλησης 6 παλαιότερων πλοίων
Ναυτιλία

Attica Group: Σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μέσω πώλησης 6 παλαιότερων πλοίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 11:15

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 11:11

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ