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Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;
Πολιτική
12:23 - 17 Ιουν 2026

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;

Reporter.gr Newsroom
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Την απαξίωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών τους, τα αυξανόμενα δομικά και λειτουργικά τους προβλήματα αλλά και τις επιπτώσεις στην παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, παρά τις πάνω από 300 εκατ. € δημόσιες χρηματοδοτήσεις, καταδεικνύει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Γιάννης Μανιάτης.

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, παρά τις επανειλημμένες αναδιαρθρώσεις και τη σημαντική δημόσια χρηματοδότηση που έχουν λάβει τα ΕΛΤΑ για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εξακολουθούν να καταγράφουν σοβαρές δυσλειτουργίες. Μεγάλες καθυστερήσεις στην επίδοση αλληλογραφίας και λογαριασμών, συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων αλλά και ελλείψεις προσωπικού, μόνο μερικά από τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι Έλληνες πολίτες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το 2025, ο μέσος χρόνος επίδοσης επιστολών και μικροδεμάτων πρώτης προτεραιότητας αυξήθηκε στις 7,8 εργάσιμες ημέρες από 5,8 ημέρες το 2024. Παράλληλα, μόλις το 20,4% της αλληλογραφίας παραδόθηκε εντός τριών ημερών, έναντι 35,6% το 2024, ενώ εντός πέντε ημερών επιδόθηκε το 42,8% των αντικειμένων, όταν η υποχρέωση της καθολικής υπηρεσίας προβλέπει ποσοστά 90% και 98% αντίστοιχα.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει αν έχει αξιολογήσει τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, αν παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στα ΕΛΤΑ, αλλά και αν προτίθεται να εξετάσει τις επιπτώσεις των συνεχιζόμενων ελλείψεων στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

«Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά θεμελιώδη δημόσια υποχρέωση, που συνδέεται άμεσα με την εδαφική και κοινωνική συνοχή» υπογραμμίζει ο Γ. Μανιάτης και συνεχίζει «Όταν μόλις το ένα πέμπτο της αλληλογραφίας παραδίδεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η “Κυβέρνηση των Αρίστων” οφείλει επιτέλους να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Γιάννης Μανιάτης (S&D)

Θέμα: Δομικά και λειτουργικά προβλήματα στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

“Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) παρά τις επανειλημμένες αναδιαρθρώσεις και τη σημαντική δημόσια χρηματοδότηση που έχουν λάβει για την παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν πλέον ανυπέρβλητα δομικά και λειτουργικά προβλήματα.

Υπάρχουν τεκμηριωμένες αναφορές για τραγικές καθυστερήσεις στην επίδοση αλληλογραφίας και λογαριασμών βασικών υπηρεσιών, κλείσιμο καταστημάτων, συρρίκνωση του δικτύου και ελλείψεις προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα φέρεται να έχει ζητηθεί ακόμη και από διοικητικούς υπαλλήλους να συνδράμουν εθελοντικά στη διανομή δεμάτων.

Δεδομένου ότι η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από το ενωσιακό δίκαιο και είναι κρίσιμη για την εδαφική και κοινωνική συνοχή, ιδίως σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει αξιολογήσει κατά πόσο η παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ελλάδα μέσω των ΕΛΤΑ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας 2008/6/ΕΚ για την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών;

  2. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα ευρωπαϊκών και εθνικών ενισχύσεων ή αποζημιώσεων που χορηγούνται για την παροχή της καθολικής αυτής υπηρεσίας και σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία;

  3. Προτίθεται να εξετάσει αν οι συνεχιζόμενες ελλείψεις στην ποιότητα και την αξιοπιστία των ταχυδρομικών υπηρεσιών των ΕΛΤΑ, επηρεάζουν τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών για ισότιμη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την επικράτεια;”

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