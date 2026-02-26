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Καταγγελία Κυρανάκη για δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη - «Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη»
Πολιτική
09:55 - 26 Φεβ 2026

Καταγγελία Κυρανάκη για δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη - «Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη»

Reporter.gr Newsroom
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O αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προχώρησε την Πέμπτη (26/2) σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία για δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» είπε ο κ. Κυρανάκης, ισχυριζόμενος πως έγινε δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη λίγο πριν το Πλατύ της Ημαθίας.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΣΚΑΪ έδειξε φωτογραφίες που σύμφωνα με τον ίδιο δείχνουν καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά τα Τέμπη και βρέθηκαν κομμένα.

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Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς, κατά τον κ. Κυρανάκης, ήταν να πέσει όλη η τηλεδιοίκηση το απόγευμα της Πέμπτης: «Δύο ημέρες πριν τα Τέμπη κάποιοι ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών σύμφωνα με τον οποίο το πρόβλημα διορθώνεται και θα είναι πάλι live σε λίγες ώρες.

Όπως εξήγησε «η τηλεδιοίκηση για να προστατευτεί είχε κάλυμμα από τσιμέντο για να μην τις κόβουν ομάδες Ρομά. Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο για τα Τέμπη. Πήγαν έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια και με ειδικά καλώδια τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος, τα έκοψαν και έφυγαν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgop1x6pnw0x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Είμαστε πιο ασφαλείς

«Από χθες έχουμε επίσης το νέο σύστημα που λειτουργεί ως δικλείδα. Ακόμα και αν πέσει κάπου η τηλεδιοίκηση μέσω του railway.gov.gr το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ βλέπει με ακρίβεια εκατοστού που είναι τα τρένα. Δεν είναι GPS. Eίναι σύστημα εξειδικευμένο δίνει ακρίβεια λιγότερο από 5 εκατοστά, όταν γίνεται παραβίαση κανόνα βαράει αυτομάτως συναγερμός στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ» πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης

«Στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ κάποιοι έχουν αποκλειστική δουλειά να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μέχρι τέλος Μαρτίου στο railway.gov.gr θα είναι όλες οι αμαξοστoιχίες - σήμερα είναι 15 - και μέχρι τέλος Απριλίου όλα τα τρένα παντού και τα προαστιακά»

Σύμφωνα με τον ίδιο «είμαστε πολύ πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών και ακόμα πιο ασφαλείς από το 2019 όταν είχαμε 1% τηλεδιοίκηση. Τώρα είμαστε στο 80 και το καλοκαίρι θα είμαστε στο 100% και θα επεκταθούμε παντού και στη βόρεια Πελοπόννησο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgop4kd8u7w9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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