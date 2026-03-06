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Νέα «λουκέτα» σε παραρτήματα ΕΛΤΑ – Ποια καταστήματα κατεβάζουν ρολά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:59 - 06 Μαρ 2026

Νέα «λουκέτα» σε παραρτήματα ΕΛΤΑ – Ποια καταστήματα κατεβάζουν ρολά

Reporter.gr Newsroom
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Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν στη δεύτερη φάση του σχεδίου μετασχηματισμού του δικτύου τους, μεταφέροντας τη δραστηριότητα 30 καταστημάτων μέσα στον Μάρτιο σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία και σημεία εξυπηρέτησης. Οι πρώτες επτά μεταφορές ολοκληρώνονται έως τις 6 Μαρτίου σε περιοχές όπως η Νέα Αρτάκη, τα Κρέστενα, το Ληξούρι και το Γύθειο, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, χωρίς αλλαγές στη διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων ή στο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συνεχίζουν την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού του δικτύου τους, με στόχο ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας που διασφαλίζει τη σταθερή παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μετά τον επιτυχή μετασχηματισμό των πρώτων 11 καταστημάτων, που ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα, οι πολίτες εξυπηρετούνται απρόσκοπτα, ενώ τα νέα πρακτορεία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ενισχύοντας την καθημερινή εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, η διανομή αλληλογραφίας και δεμάτων συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα που ίσχυαν μέχρι σήμερα.Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛΤΑ προχωρούν στη δεύτερη φάση του σχεδίου, η οποία αφορά τη μεταφορά δραστηριότητας σε συνολικά 30 καταστήματα μέσα στον Μάρτιο. Από αυτά , τα 7 πρώτα θα λειτουργήσουν σε νέα ταχυδρομικά πρακτορεία ή πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier που βρίσκονται και εδώ σε πολύ μικρή απόσταση από τα υπάρχοντα καταστήματα. Οι μεταφορές ολοκληρώνονται έως τις 6 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα μεταφέρεται:

• Νέα Αρτάκη Ευβοίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 51, 34600 Νέα Αρτάκη.• Κρέστενα Ηλείας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 70 μέτρων, επί της οδού Σεφερλή Χρ. 4, 27 055 Κρέστενα.

• Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 170 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα.

• Ληξούρι Κεφαλληνίας: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, επί της οδού Λαυράγκα 3, 28 200 Ληξούρι.

• Σέρβια Κοζάνης: στο νέο Ταχυδρομικό Πρακτορείο της περιοχής, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 10, 50 500 Σέρβια.

• Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: στο υφιστάμενο Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κατοχής, σε απόσταση 1400μέτρων.

• Γύθειο Λακωνίας: στο νέο Πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 10, 23 200 Γύθειο.

Τα νέα πρακτορεία θα παρέχουν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών θυρίδας, όπως πληρωμή σύνταξης, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank πραγματοποιούνται μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού δικτύου και των ΑΤΜ κάθε περιοχής, καθώς και μέσω εναλλακτικών σημείων εξυπηρέτησης.

Η διανομή σε κάθε περιοχή, καθώς και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεχίζονται κανονικά με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή. Το τακτικό προσωπικό διατηρεί πλήρως τη θέση εργασίας του και μετακινείται σε άλλο κατάστημα εντός του ίδιου νομού, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δικτύου.

Σε κάθε φάση του μετασχηματισμού ακολουθείται η ίδια διαδικασία: Προηγείται διάλογος με την τοπική κοινωνία, ενημερώνονται όλοι οι πολίτες με ανακοινώσεις και αφίσες , ενώ για ένα διάστημα λειτουργούν παράλληλα το υπάρχον και το νέο σημείο εξυπηρέτησης, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιείται ομαλά και χωρίς καμία αναστάτωση για τους πολίτες.

Τα ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να ενημερώνουν με σαφήνεια και διαφάνεια για κάθε επόμενο βήμα στην πορεία του μετασχηματισμού, παρέχοντας έγκαιρα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τοπικά και στο www.elta.gr, με στόχο η πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες να παραμένει αδιάλειπτη σε κάθε περιοχή της χώρας».

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