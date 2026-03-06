Νέα έγγραφα του FBI επαναφέρουν ισχυρισμούς για κακοποίηση ανήλικης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα πρόσθετα έγγραφα του FBI που περιγράφουν συνεντεύξεις με μια γυναίκα η οποία ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν ήταν ανήλικη και αφού της τον είχε συστήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων έγινε αφού το αμερικανικό μέσο NPR αποκάλυψε ότι ορισμένα έγγραφα που περιείχαν καταγγελίες εις βάρος του Τραμπ δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενες δημοσιεύσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα συγκεκριμένα αρχεία δεν είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα επειδή είχαν χαρακτηριστεί κατά λάθος ως «διπλά αντίγραφα» στο πλαίσιο της διαδικασίας αποδέσμευσης εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, με Δημοκρατικούς βουλευτές να ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ διαχειρίστηκε τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη περιλαμβάνουν περιλήψεις αρκετών συνεντεύξεων που πραγματοποίησαν πράκτορες του FBI το 2019 με τη γυναίκα. Στις καταθέσεις της, η ίδια υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης τόσο από τον Έπσταϊν όσο και από τον Τραμπ όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών.

Σε μία από τις συνεντεύξεις της, η γυναίκα ανέφερε ότι ο Έπσταϊν την μετέφερε «είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Νιου Τζέρσεϊ», όπου και τη σύστησε στον Τραμπ. Όπως κατέθεσε στους ερευνητές, όταν ο Τραμπ επιχείρησε να την εξαναγκάσει να του κάνει στοματικό σεξ, εκείνη αντέδρασε δαγκώνοντάς τον.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων τόσο η ίδια όσο και άτομα από το περιβάλλον της δέχθηκαν απειλητικά τηλεφωνήματα που τους ζητούσαν να παραμείνουν σιωπηλοί. Όπως δήλωσε, θεωρεί πιθανό τα τηλεφωνήματα αυτά να συνδέονταν με τον Έπσταϊν.