ΤτΕ: Η αξιολόγηση των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 είναι η ακόλουθη:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ DEUTSCHE BANK AG BofA SECURITIES EUROPE SA ALPHA BANK JP MORGAN SE EUROBANK S.A. MORGAN STANLEY EUROPE SE BARCLAYS BANK IRELAND PLC BNP PARIBAS S.A GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE SOCIETE GENERALE CITIBANK EUROPE PLC COMMERZBANK AG NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH UBS EUROPE SE INTESA SANPAOLO S.p.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE