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ΤτΕ: Η αξιολόγηση των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
Οικονομία
14:49 - 06 Μαρ 2026

ΤτΕ: Η αξιολόγηση των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

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Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 είναι η ακόλουθη:
  1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  3. DEUTSCHE BANK AG
  4. BofA SECURITIES EUROPE SA
  5. ALPHA BANK
  6. JP MORGAN SE
  7. EUROBANK S.A.
  8. MORGAN STANLEY EUROPE SE
  9. BARCLAYS BANK IRELAND PLC
  10. BNP PARIBAS S.A
  11. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
  12. SOCIETE GENERALE
  13. CITIBANK EUROPE PLC
  14. COMMERZBANK AG
  15. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
  16. UBS EUROPE SE
  17. INTESA SANPAOLO S.p.A.
  18. HSBC CONTINENTAL EUROPE
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