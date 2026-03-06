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- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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- SOCIETE GENERALE
- CITIBANK EUROPE PLC
- COMMERZBANK AG
- NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
- UBS EUROPE SE
- INTESA SANPAOLO S.p.A.
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14:49 - 06 Μαρ 2026
ΤτΕ: Η αξιολόγηση των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 είναι η ακόλουθη: