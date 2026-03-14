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Μεταφορές σε νέα εποχή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό, ηλεκτροκίνηση και βιώσιμη κινητικότητα
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11:35 - 14 Μαρ 2026

Μεταφορές σε νέα εποχή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό, ηλεκτροκίνηση και βιώσιμη κινητικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών», το οποίο θα εισαχθεί για επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026.

Το νομοσχέδιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, την ηλεκτροκίνηση, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καθώς και ρυθμίσεις για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τις πρότυπες προτάσεις.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Τροποποιήσεις στις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου και στο πλαίσιο λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, με έμφαση στον έλεγχο μικροσωματιδίων και στην επικαιροποίηση των ρυθμίσεων για πρατήρια καυσίμων και ενέργειας.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία συγκοινωνιακών φορέων, ώστε να βελτιωθεί η οργάνωση και η αποτελεσματικότητά τους.

  • Επικαιροποίηση του πλαισίου για τις επιβατικές μεταφορές, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών.
  • Επικαιροποίηση των οδικών και εμπορευματικών μεταφορών, για βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας στην οδική μεταφορά αγαθών.
  • Τροποποιήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης, προωθώντας την υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον λύσεων μετακίνησης.
  • Υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ενισχύοντας την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της αστικής μετακίνησης.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συνολικού μεταφορικού συστήματος της χώρας, ενώ παράλληλα ενσωματώνει σύγχρονες πρακτικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

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