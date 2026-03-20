ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χωρίς δρομολόγια τρένων στις 23 Μαρτίου λόγω 24ωρης απεργίας των Σιδηροδρομικών
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:27 - 20 Μαρ 2026

Χωρίς δρομολόγια τρένων στις 23 Μαρτίου λόγω 24ωρης απεργίας των Σιδηροδρομικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καμία σιδηροδρομική μετακίνηση δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (23/3) σε ολόκληρο το δίκτυο, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.      

Παράλληλα, την Κυριακή 22 Μαρτίου θα υπάρξουν αλλαγές σε ορισμένα βραδινά δρομολόγια, τα οποία θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία:

  • Το δρομολόγιο 2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με αναχώρηση στις 22:28 θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα, χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο.

  • Το δρομολόγιο 2539 (Χαλκίδα-Οινόη), με αναχώρηση στις 00:00, θα εκτελεστεί επίσης με λεωφορείο.

  • Το δρομολόγιο 1239 (Αεροδρόμιο-Ταύρος), με αναχώρηση στις 23:32, θα εξυπηρετηθεί με λεωφορείο, πραγματοποιώντας στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα.

  • Τα δρομολόγια 2302 και 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με αναχωρήσεις στις 21:14 και 22:14 αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν χωρίς στάση στο Ζευγολατιό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναζήτηση πυξίδας στα crypto – Σταθερό γύρω από τα $70.000 το Bitcoin
Νομίσματα

Αναζήτηση πυξίδας στα crypto – Σταθερό γύρω από τα $70.000 το Bitcoin

LAMDA Development: Το The Ellinikon αναδεικνύει το νέο όραμα για τις πόλεις του αύριο στην Ευρώπη
Επιχειρήσεις

LAMDA Development: Το The Ellinikon αναδεικνύει το νέο όραμα για τις πόλεις του αύριο στην Ευρώπη

Ισπανία: Σχέδιο 5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις

Ισπανία: Σχέδιο 5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω Μέσης Ανατολής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Εργασιακά

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

ΟΛΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με Hellenic Train και BDZ για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΛΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με Hellenic Train και BDZ για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Hellenic Train: Επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Φλώρινα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Φλώρινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/06/2026 - 14:17

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου στο Air Transport Hall of Fame της Αθήνας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 14:10

Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Στόχος συγκρίσιμα EBITDA άνω των 1,5 δισ. ευρώ με το Vision 2030

Ειδήσεις
25/06/2026 - 14:05

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 - Ξεκινά η διαδικασία του μηχανογραφικού

Ειδήσεις
25/06/2026 - 14:01

Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμικό χτύπημα – Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς

Ειδήσεις
25/06/2026 - 13:57

Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια υδροληψίας - Τρεις τραυματίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 13:47

H CrediaBank παρουσιάζει τους inCrediables

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 13:42

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου - Κάτω από τα $70 το αμερικανικό αργό

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 13:23

Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου

Νομίσματα
25/06/2026 - 13:20

Νέο sell-off στα κρυπτονομίσματα – Πιέσεις σε Bitcoin, Ethereum και XRP

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 13:20

Δυναμική παρουσία της INTRACOM DEFENSE στην Eurosatory 2026

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 13:12

Μπρατάκος για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ: Σαφές πλαίσιο, χωρίς αναδρομικότητα και διοικητική ακινητοποίηση της αγοράς

Ναυτιλία
25/06/2026 - 13:04

Minoan: Πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών

Magazino
25/06/2026 - 12:54

ΥΠΑΤΙΑ: Μια θεατρική εμπειρία κάτω από τα άστρα του αττικού ουρανού

Business Facts
25/06/2026 - 12:52

Δύο εβδομάδες τρισεκατομμυριούχος: Το σύντομο «όνειρο» του Έλον Μασκ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 12:47

Εθνική Τράπεζα: Ο τουρισμός εξελίσσεται σε «εγχώρια εξαγωγική αγορά» για τη βιομηχανία τροφίμων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/06/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 13,8% στις ζωικές μονάδες το 2025

Ειδήσεις
25/06/2026 - 12:33

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 164 νεκροί στον απόηχο των σεισμών - Live εικόνα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/06/2026 - 12:27

ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα της ελληνικής γεωργίας το 2024 – Λιγότερες εκτάσεις, περισσότερη παραγωγή ελιάς

Υγεία
25/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 314 τα Κέντρα Υγείας το 2025 - Το ιατρικό προσωπικό ανά περιφέρεια

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 12:09

Κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 4000 δολαρίων ο χρυσός

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 12:07

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,3% στις τιμές υλικών κατασκευής τον Μάιο

Οικονομία
25/06/2026 - 12:02

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι μειώσεις ΦΠΑ περνούν στις τιμές και ανακουφίζουν τους καταναλωτές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 11:55

ΕΥ: Εννέα στους δέκα Έλληνες κυνηγούν τρόπους να μειώσουν το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/06/2026 - 11:52

Μητσοτάκης: Βασική προϋπόθεση για την εθνική ασφάλεια η διατήρηση της χώρας στην αιχμή της τεχνολογίας

Πολιτική
25/06/2026 - 11:35

Διαμαντοπούλου: Αποστολή του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι είναι ο μόνος πόλος ιστορικά απέναντι στη ΝΔ

Ειδήσεις
25/06/2026 - 11:35

Γερμανικές εξαγωγές: Επιστρέφει η αισιοδοξία, αλλά οι επιχειρήσεις κρατούν μικρό καλάθι

Πολιτική
25/06/2026 - 11:13

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 11:12

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 11:11

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Χρηματιστήριο
25/06/2026 - 11:08

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ