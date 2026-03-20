Χωρίς δρομολόγια τρένων στις 23 Μαρτίου λόγω 24ωρης απεργίας των Σιδηροδρομικών

Καμία σιδηροδρομική μετακίνηση δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (23/3) σε ολόκληρο το δίκτυο, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Παράλληλα, την Κυριακή 22 Μαρτίου θα υπάρξουν αλλαγές σε ορισμένα βραδινά δρομολόγια, τα οποία θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία: Το δρομολόγιο 2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με αναχώρηση στις 22:28 θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα, χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο.

Το δρομολόγιο 2539 (Χαλκίδα-Οινόη), με αναχώρηση στις 00:00, θα εκτελεστεί επίσης με λεωφορείο.

Το δρομολόγιο 1239 (Αεροδρόμιο-Ταύρος), με αναχώρηση στις 23:32, θα εξυπηρετηθεί με λεωφορείο, πραγματοποιώντας στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα.

Τα δρομολόγια 2302 και 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με αναχωρήσεις στις 21:14 και 22:14 αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν χωρίς στάση στο Ζευγολατιό.