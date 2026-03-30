ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση εργασίας υπό τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Σχέδιο επαναλειτουργίας του Οδοντωτού
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20:28 - 30 Μαρ 2026

Συνάντηση εργασίας υπό τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Σχέδιο επαναλειτουργίας του Οδοντωτού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών με συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΟΣΕ, τοπικών φορέων της Αχαΐας και των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών, με στόχο την επαναλειτουργία της γραμμής Διακοπτό – Καλάβρυτα, γνωστής και ως Οδοντωτός.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου ενεργειών, με καταγραφή των απαραίτητων παρεμβάσεων και καθορισμό αρμοδιοτήτων. Όπως αποφασίστηκε, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) θα αναλάβει τη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό επικίνδυνων σημείων και την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων ασφαλούς επαναλειτουργίας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η γραμμή

Η σιδηροδρομική γραμμή περνά μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού, περιοχή με έντονη γεωλογική δραστηριότητα. Οι πυρκαγιές του 2023 επιδείνωσαν την αστάθεια στις πλαγιές, ενώ επαναλαμβανόμενα περιστατικά κατολισθήσεων και εισροής φερτών υλικών σε συγκεκριμένα τμήματα έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Κατά την περίοδο λειτουργίας πριν από την προσωρινή αναστολή, είχαν αναπτυχθεί μέτρα επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως καθαρισμοί της γραμμής, γεωτεχνικές μελέτες, εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης, καθώς και βελτίωση επικοινωνιών και δορυφορικής κάλυψης για τα δυσπρόσιτα σημεία. Παρά τα μέτρα αυτά, η φύση των γεωλογικών φαινομένων δεν επιτρέπει την πλήρη εξάλειψη κινδύνου.

Βήματα για την επαναλειτουργία

Η επαναλειτουργία της γραμμής θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και περιλαμβάνει:

  • Γεωτεχνική εκτίμηση κινδύνου, με σύγχρονες μεθόδους αποτύπωσης, κατηγοριοποίηση τμημάτων ανά επίπεδο επικινδυνότητας και εφαρμογή απαραίτητων παρεμβάσεων.
  • Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης, με αισθητήρες και καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με όρια λειτουργίας που ενεργοποιούν πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως περιορισμό ταχύτητας ή προσωρινή διακοπή δρομολογίων.

Η επιστροφή στη λειτουργία θα ξεκινήσει πιλοτικά, με συνεχείς αξιολογήσεις πριν από την πλήρη επαναφορά των δρομολογίων. Κοινός στόχος όλων των φορέων παραμένει η ασφαλής επαναλειτουργία του Οδοντωτού, με βάση τεκμηριωμένες τεχνικές λύσεις και συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στην περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης
Πολιτική

Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ
Πολιτική

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

Κυρανάκης: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» και παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κυρανάκης: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» και παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ