Συνάντηση εργασίας υπό τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Σχέδιο επαναλειτουργίας του Οδοντωτού

Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών με συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΟΣΕ, τοπικών φορέων της Αχαΐας και των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών, με στόχο την επαναλειτουργία της γραμμής Διακοπτό – Καλάβρυτα, γνωστής και ως Οδοντωτός.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου ενεργειών, με καταγραφή των απαραίτητων παρεμβάσεων και καθορισμό αρμοδιοτήτων. Όπως αποφασίστηκε, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) θα αναλάβει τη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό επικίνδυνων σημείων και την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων ασφαλούς επαναλειτουργίας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η γραμμή

Η σιδηροδρομική γραμμή περνά μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού, περιοχή με έντονη γεωλογική δραστηριότητα. Οι πυρκαγιές του 2023 επιδείνωσαν την αστάθεια στις πλαγιές, ενώ επαναλαμβανόμενα περιστατικά κατολισθήσεων και εισροής φερτών υλικών σε συγκεκριμένα τμήματα έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Κατά την περίοδο λειτουργίας πριν από την προσωρινή αναστολή, είχαν αναπτυχθεί μέτρα επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως καθαρισμοί της γραμμής, γεωτεχνικές μελέτες, εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης, καθώς και βελτίωση επικοινωνιών και δορυφορικής κάλυψης για τα δυσπρόσιτα σημεία. Παρά τα μέτρα αυτά, η φύση των γεωλογικών φαινομένων δεν επιτρέπει την πλήρη εξάλειψη κινδύνου.

Βήματα για την επαναλειτουργία

Η επαναλειτουργία της γραμμής θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και περιλαμβάνει:

Γεωτεχνική εκτίμηση κινδύνου, με σύγχρονες μεθόδους αποτύπωσης, κατηγοριοποίηση τμημάτων ανά επίπεδο επικινδυνότητας και εφαρμογή απαραίτητων παρεμβάσεων.

Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης, με αισθητήρες και καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με όρια λειτουργίας που ενεργοποιούν πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως περιορισμό ταχύτητας ή προσωρινή διακοπή δρομολογίων.

Η επιστροφή στη λειτουργία θα ξεκινήσει πιλοτικά, με συνεχείς αξιολογήσεις πριν από την πλήρη επαναφορά των δρομολογίων. Κοινός στόχος όλων των φορέων παραμένει η ασφαλής επαναλειτουργία του Οδοντωτού, με βάση τεκμηριωμένες τεχνικές λύσεις και συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στην περιοχή.