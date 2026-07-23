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Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο
Πολιτική
19:30 - 23 Ιουλ 2026

Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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«Μέχρι το τέλος της χρονιάς και από πλευράς δικτύου και από πλευράς τρένων θα έχουν γίνει πολλές και σοβαρές αλλαγές και θα μπορούμε να πούμε ότι στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχουμε συνθήκες που θα είναι ξεκάθαρα ευρωπαϊκές».

Αυτά υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε ο Ντάνιελ σε 100 χιλιόμετρα δικτύου και σε υποστηρικτικά συστήματα στη Θεσσαλία, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι με την ειδική νομοθεσία που πέρασε και με τη γρήγορη για τα ελληνικά δεδομένα εκτέλεση των έργων, αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου. «Μετά θα απομένει η πιστοποίηση από την Ρυθμιστική Αρχή των Σιδηροδρόμων, αλλά τα έργα θα είναι εκεί και τα τρένα θα λειτουργούν τηρώντας όλους τους κανονισμούς και με μεγαλύτερες ταχύτητες. Υπολογίζεται ότι θα συντομευτεί η διαδρομή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη κατά 30 έως 40 λεπτά. Στη συνέχεια θα μπουν καινούργια τρένα, έχουν έρθει ήδη τα δύο πρώτα και γίνονται οι σχετικές δοκιμές. Θα δημιουργηθεί πολύ σύντομα ένας καινούργιος σιδηρόδρομος. Αν δείτε τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, τίποτα πια δεν θυμίζει τις εικόνες που είχαμε συνηθίσει για πολλές δεκαετίες στη χώρα με τους σταθμάρχες, με τη γνωστή παραδοσιακή σηματοδότηση κτλ.».

Σε σχέση με το έργο της εκτροπής του Αχελώου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε: «Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε μια ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος πολύ σύντομα. Βεβαίως λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις εκκρεμότητες και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας».

«Πρέπει να κάνουμε σαφές», πρόσθεσε, «ότι δεν μιλάμε για ολική εκτροπή αλλά για μεταφορά ενός μικρού τμήματος των υδάτων του Αχελώου ώστε να υπάρχει απόλυτος σεβασμός για τα συμφέροντα των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας συνολικά αλλά και απόλυτος σεβασμός στο περιβάλλον. Αυτή είναι και η θέση της κυβέρνησης στην υπόθεση που κρίνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μας ενδιαφέρει να πάμε με ταχύτητα, με σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, χωρίς να ξεχνάμε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και διασφαλίζοντας τιμές για τους αγρότες φτηνότερες από τις σημερινές».

Υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός ανέθεσε στον ίδιο την περασμένη άνοιξη το συντονισμό για αυτό το project. «Έχω κάνει», τόνισε, «μια σειρά από επαφές, με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τη ΔΕΗ και εννοείται με τον ΟΔΥΘ. Ο Πρωθυπουργός πριν περάσει πολύ καιρός, από εδώ από τη Θεσσαλία θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης».

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη:

-Για τα εγκαίνια του Ε65: «Ήμουν αρμόδιος υπουργός κατά την περίοδο 2012 – 2014 στην κρίσιμη φάση που όλα είχαν καταρρεύσει. Κάναμε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούσαν το έργο αυτό για την επανεκκίνησή του. Προηγουμένως όμως, και οφείλω να το πω, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο ο Γιώργος Σουφλιάς ο οποίος είχε σχεδιάσει το έργο και είχε περάσει τις συμβάσεις επί της δικής του Υπουργίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην τελική φάση είχε ενεργό συμμετοχή έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο το οποίο ανεβάζει την ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία και στις γειτνιάζουσες περιφέρειες. Δημιουργεί περισσότερες αναπτυξιακές προοπτικές για την Περιφέρεια της Θεσσαλίας».

-Για την αποκατάσταση των γεφυρών: «Μέχρι το τέλος Αυγούστου 55 περίπου γέφυρες από τις 75 που υπέστησαν ζημιές από τον Ντάνιελ θα έχουν δοθεί σε κυκλοφορία. Και αυτό δείχνει και την τάξη μεγέθους της προσπάθειας που έπρεπε να γίνει. Και η προσπάθεια βεβαίως θα συνεχιστεί για την αποκατάσταση όλων των γεφυρών».

-Για τις αγροτικές ενισχύσεις: «Υπάρχουν ήδη τα πρώτα θετικά δείγματα γραφής από το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στις πληρωμές του Ιουνίου πάρα πολλοί πραγματικοί παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα πήραν παραπάνω από όσα περίμεναν. Διότι κάναμε εξοικονόμηση από άλλους, οι οποίοι δεν δικαιούνταν να πάρουν και μεταφέραμε τα χρήματα σε διάφορες κατηγορίες παραγωγών. Εδώ στη Θεσσαλία, κερδισμένοι βγήκαν οι βαμβακοπαραγωγοί, οι σιτοπαραγωγοί, όσοι ήταν σε οικολογικά σχήματα και οι κτηνοτρόφοι. Συνολικά σε αυτές τις τρεις κατηγορίες δόθηκαν παραπάνω 170 εκατομμύρια. Άρα εδώ έχουμε μια πολιτική η οποία έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο. Δόθηκαν επίσης αποζημιώσεις και για θέματα που αφορούσαν στην ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η κυβέρνηση έχει καλύψει την απώλεια κεφαλαίου. Για ένα χρόνο έχει αντιμετωπίσει και το ζήτημα της απώλειας εισοδήματος. Υπάρχει το ζήτημα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Συνομιλώντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδιώξουμε το ταχύτερο δυνατό να υπάρξουν απαντήσεις και στο συγκεκριμένο ζήτημα αυτό. Δόθηκαν αποζημιώσεις και στους παραγωγούς μηδικής. Που κι αυτοί εμμέσως αλλά ξεκάθαρα επλήγησαν από το πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Επίσης με δικό μου νόμο πέρασε ρύθμιση έτσι ώστε να σταματήσουν οι διεκδικήσεις από την πλευρά του Δημοσίου που αφορούσαν πολλές φορές και παραχωρήσεις που είχε κάνει το Δημόσιο από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου».

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