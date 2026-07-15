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«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αύξηση στα €76 εκατ. του προϋπολογισμού &amp; παράταση προγράμματος
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14:58 - 15 Ιουλ 2026

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αύξηση στα €76 εκατ. του προϋπολογισμού & παράταση προγράμματος

Reporter.gr Newsroom
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Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ.

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε €)

Φυσικά Πρόσωπα (Κατηγορία Α) σύνολο 48.000.000

Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 45.390.000

Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.610.000

Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) σύνολο 28.000.000

Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 27.640.000

Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000

Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

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