«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αύξηση στα €76 εκατ. του προϋπολογισμού & παράταση προγράμματος

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε €)
Φυσικά Πρόσωπα (Κατηγορία Α) σύνολο 48.000.000
Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 45.390.000
Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.610.000
Επιχειρήσεις (Κατηγορία Β) σύνολο 28.000.000
Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 27.640.000
Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000
Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.
Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.