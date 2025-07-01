ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Eurobank: Προχωρά στην ανέγερση κέντρου φροντίδας και κατοικιών για ΑμεΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:47 - 01 Ιουλ 2025

Eurobank: Προχωρά στην ανέγερση κέντρου φροντίδας και κατοικιών για ΑμεΑ

Reporter.gr Newsroom
Στηρίζοντας έμπρακτα την κοινωνική ένταξη και φροντίδα ευάλωτων ομάδων, o Όμιλος Eurobank ενισχύει τον κοινωνικό του ρόλο, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία άνω των 21ος ετών, καθώς και δύο κατοικιών Ανεξάρτητης Διαβίωσης για ενήλικα άτομα με αυτισμό.

Η πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραμμα υποστήριξης, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και εξειδικευμένο προσωπικό, που στοχεύει στην ενεργό κοινωνική τους ένταξη, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στη δημιουργική τους απασχόληση.

Το κοινωνικό αυτό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο μετά την ολοκλήρωση των υποδομών θα αναλάβει τη λειτουργία του με εξειδικευμένα προγράμματα και προσωπικό, περιλαμβάνει:

  • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, το οποίο θα προσφέρει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, ψυχολογικής ενδυνάμωσης και δημιουργικής απασχόλησης.
  • Δύο Κατοικίες Ανεξάρτητης Διαβίωσης, εντός των οποίων θα λειτουργούν και ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξατομικευμένες ανάγκες των εξυπηρετούμενων.

Με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι €2 εκατ., η Eurobank αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, περιλαμβανομένης της εποπτείας και διαχείρισης της κατασκευής, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ταχύτητα της ολοκλήρωσης.

Ο Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Η ευθύνη μας ως Οργανισμός δεν περιορίζεται μόνο στη στήριξη της ανάπτυξης της οικονομίας. Επιδιώκουμε μια διαρκή και ουσιαστική κοινωνική προσφορά, δίνοντας έμφαση σε συνανθρώπους μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για την αγαστή συνεργασία και τη στήριξη στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, που ενισχύει ουσιαστικά την κοινωνική φροντίδα στον τόπο μας».

Η Μαριλένα Ευαγγέλου, υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, σχολίασε: «Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ενήλικα Άτομα με Αναπηρία ενισχύονται με την αξιέπαινη πρωτοβουλία του Ομίλου Eurobank, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κέντρο που θα αγκαλιάσει και άτομα με πιο σοβαρές μορφές αναπηρίας, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, παροχής φροντίδας, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Την ίδια ώρα, η δημιουργία δύο κατοικιών ανεξάρτητης διαβίωσης συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του υποστηρικτικού πλαισίου προς τα άτομα με αυτισμό. Η πρωτοβουλία της Eurobank αποτελεί λαμπρό παράδειγμα κοινωνικής υπευθυνότητας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία των συνεργειών για την υλοποίηση δράσεων με απτό κοινωνικό αποτύπωμα».

