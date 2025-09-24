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Εθνική Τράπεζα: Δωρεά ελικοπτέρου στο ΕΚΑΒ - Μεταφέρθηκαν 61 επείγοντα περιστατικά από νησιά των Δωδεκανήσων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:03 - 24 Σεπ 2025

Εθνική Τράπεζα: Δωρεά ελικοπτέρου στο ΕΚΑΒ - Μεταφέρθηκαν 61 επείγοντα περιστατικά από νησιά των Δωδεκανήσων

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Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε μια πρωτοβουλία με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, μισθώνοντας και διαθέτοντας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ένα πλήρως εξοπλισμένο ελικόπτερο για επείγουσες αεροδιακομιδές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Κατά την περίοδο αυτή, το ελικόπτερο πραγματοποίησε 110 ώρες πτήσης, μεταφέροντας συνολικά 61 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ελικόπτερο Leonardo AW 139, εξοπλισμένο για αεροδιακομιδές HEMS, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει δύο φορεία και συνοδευόταν πάντοτε από δύο πιλότους και διασωστικά πληρώματα του ΕΚΑΒ για μέγιστη ασφάλεια. Οι μεταφορές ασθενών πραγματοποιήθηκαν από και προς Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Πάτμο, Κάρπαθο, Λέρο, Αστυπάλαια και Νίσυρο, με την Κω να καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ζήτηση για αεροδιακομιδές στη χώρα.

Η δωρεά διασφάλισε ταχεία πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για περιστατικά καρδιολογικά, νευρολογικά, παιδιατρικά και σοβαρών τραυματισμών. Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης, από την έναρξη μέχρι την παράδοση του ασθενούς στο νοσοκομείο, ήταν 1 ώρα και 45 λεπτά, με ταχύτερες μεταφορές όταν προορισμός ήταν η Ρόδος.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη γενικότερη κοινωνική στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας, η οποία δεσμεύεται να συνεχίσει πρωτοβουλίες με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, καλύπτοντας επείγουσες ανάγκες των πολιτών. Στο πλαίσιο της απολογιστικής εκδήλωσης στην αεροπορική βάση Μεγάρων, το ΕΚΑΒ απένειμε τιμητική πλακέτα στην Εθνική Τράπεζα, παρουσία του υφυπουργού Υγείας, Μ. Θεμιστοκλέους, του Προέδρου του ΕΚΑΒ, Γ. Χαραλάμπους, πιλότων, ιατρών και στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων.

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