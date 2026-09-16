17 χρόνια Business Seeds: Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει καινοτόμα και επιχειρηματικά σχέδια που αλλάζουν τον κόσμο

Μια καλή ιδέα μπορεί να είναι η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Για να γίνει όμως πράξη, χρειάζεται γνώση, καθοδήγηση, πρόσβαση σε ευκαιρίες και ένα οικοσύστημα που μπορεί να τη στηρίξει στα επόμενα βήματά της.

Εδώ και 17 χρόνια, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σταθερά δίπλα στους ανθρώπους που καινοτομούν, μέσα από το Business Seeds, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Μέσα από δράσεις εκπαίδευσης, mentoring, δικτύωσης και χρηματοδότησης, το Business Seeds συνδέει τις νέες ιδέες με την αγορά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Κεντρικό πυλώνα του Business Seeds αποτελεί ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας, που για 17η συνεχόμενη χρονιά αναζητά τις ιδέες που μπορούν να διαμορφώσουν το αύριο. Μέχρι σήμερα, ο Διαγωνισμός έχει προσελκύσει περισσότερους από 9.260 συμμετέχοντες και έχει αναδείξει 152 νικήτριες ομάδες, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Οι αιτήσεις για τον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας Business Seeds έχουν ξεκινήσει, προσκαλώντας νέους επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες, startups και ανθρώπους με μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα να κάνουν το επόμενο βήμα.

Οι φετινές θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν Fintech, Digital Ecosystems, Advanced Technologies και ESG, ενώ προβλέπονται και ειδικά βραβεία για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση, το PropTech και τις Τεχνολογίες Υγείας.

Οι τρεις πρώτες νικήτριες προτάσεις θα λάβουν χρηματικά έπαθλα 20.000€, 12.000€ και 8.000€, ενώ συνολικά προβλέπονται επιπλέον βραβεία και ευκαιρίες υποστήριξης.

Ίσως η επόμενη ιδέα που θα ξεχωρίσει να είναι η δική σου.

Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 14 Οκτωβρίου 2026, στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο nbg.gr/competition.