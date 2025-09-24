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Σταμπουλίδης (Υπερταμείο): Το ΕΣΠΑ πρέπει να ακολουθήσει τα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης
Οικονομία
13:00 - 24 Σεπ 2025

Σταμπουλίδης (Υπερταμείο): Το ΕΣΠΑ πρέπει να ακολουθήσει τα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών για την ταχύτερη υλοποίηση δημοσίων έργων και στη δημιουργία υπεραξίας για τις υποδομές που διαχειρίζεται το Υπερταμείο στάθηκε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025.

Ο κ. Σταμπουλίδης υπογράμμισε ότι το Υπερταμείο δεν πιέζεται πλέον να προχωρήσει σε αποκρατικοποιήσεις με μοναδικό στόχο την άμεση εξαργύρωση αξιών. Αντιθέτως, όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία υπεραξίας μέσω της αναβάθμισης του μάνατζμεντ και των ίδιων των υποδομών, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά με νέα δυναμική.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Βόλου, όπου η στρατηγική έχει αλλάξει. «Δεν πρόκειται για κλασικές διαδικασίες αποκρατικοποίησης. Πρόκειται για κόμβους που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης και εθνικές πύλες εισόδου στην Ευρώπη», τόνισε. Για το λιμάνι του Βόλου ειδικότερα, ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση του business plan θα ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο υποδομών, δημιουργώντας ένα πλήρες πλέγμα logistics με την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Το ΕΣΠΑ και οι αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος επαίνεσε τη δομή του Ταμείου Ανάκαμψης, που, όπως είπε, «ξεπερνά τις αγκυλώσεις της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας». Επισήμανε ότι το ΕΣΠΑ, που συνδέεται με καθυστερήσεις και απώλειες κονδυλίων, οφείλει να προσαρμοστεί στα πρότυπα του RRF, εάν η Ευρώπη θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική.

Ενδεικτικά, σημείωσε ότι η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου κατάφερε να ολοκληρώσει αναθέσεις ύψους 3 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις δυόμισι χρόνια, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Σταμπουλίδης ζήτησε από την πολιτεία να προχωρήσει πιο αποφασιστικά στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τις Πρότυπες Προτάσεις, ώστε να είναι ώριμες και άμεσα διαθέσιμες προς αξιοποίηση όταν εμφανιστούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Modernization Fund και το Social Climate Fund.

Οι ΣΔΙΤ και οι καθυστερήσεις

Αναφερόμενος στα έργα ΣΔΙΤ, τα παρομοίασε με «έναν αρραβώνα χωρίς πραγματική πρόθεση γάμου», καθώς, όπως είπε, οι μεγάλες καθυστερήσεις στον σχεδιασμό και την υλοποίηση οδηγούν συχνά σε έργα που μετατρέπονται σε κάτι εντελώς διαφορετικό, με αυξημένο κόστος και μειωμένη χρησιμότητα.

Τέλος, έθιξε το χρόνιο πρόβλημα των προσφυγών στα δημόσια έργα. «Δεν γίνεται να χρειάζονται επτά μήνες για την καθαρογραφή ενός εγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος. Δεν μπορεί κάποιος με 15.000 ευρώ να μπλοκάρει έναν διαγωνισμό εκατομμυρίων», σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει σήμερα το μομέντουμ που δεν πρέπει να χαθεί.

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