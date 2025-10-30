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CrediaBank: Παραίτηση της Δέσποινας Δοξάκη από το Δ.Σ. – Νέα μέλος η Αφροδίτη Σεβαστή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:46 - 30 Οκτ 2025

CrediaBank: Παραίτηση της Δέσποινας Δοξάκη από το Δ.Σ. – Νέα μέλος η Αφροδίτη Σεβαστή

Reporter.gr Newsroom
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Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ενημέρωσε την Πέμπτη (30/10) το επενδυτικό κοινό ότι κατά την σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώθηκε η παραίτηση της κ. Δέσποινας Δοξάκη από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. την κα Αφροδίτη Σεβαστή σε αντικατάσταση του άνω παραιτηθέντος μέλους.

Η κ. Σεβαστή αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα από την 15η Δεκεμβρίου 2025 σε συμμόρφωση με τις εποπτικές υποχρεώσεις αξιολόγησης καταλληλότητας και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 26.02.2028, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Ηροδότου, Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Κωνσταντίνος Μακέδος, Α΄Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Βασιλική Σκούμπα, Εκτελεστικό Μέλος

6. Νικόλαος Βουγιούκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Αφροδίτη Σεβαστή, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Χρήστος Αλεξάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

11. Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

12. Αιμίλιος Στασινάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

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