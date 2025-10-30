ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μυτιληναίος: Πατριωτική ανταπόκριση που ενώνει σκοπό με υπερηφάνεια η νέα πρόσοψη του ΥΠΕΘΑ
Επιχειρήσεις
19:37 - 30 Οκτ 2025

Μυτιληναίος: Πατριωτική ανταπόκριση που ενώνει σκοπό με υπερηφάνεια η νέα πρόσοψη του ΥΠΕΘΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος σχολίασε την Πέμπτη (30/10) μέσω LinkedIn την ολοκλήρωση του νέου εξωτερικού περιβλήματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έργου που υλοποιήθηκε με δωρεά της εταιρείας.

Τόνισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί απλώς μια χορηγία, αλλά μια πράξη πατριωτικής ευθύνης, αφιερωμένη στους ανθρώπους που υπηρετούν και στις αξίες που ενώνουν τους Έλληνες.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Μυτιληναίου:

«Χθες ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που μένουν για πάντα στη μνήμη.

Στεκόμενος μπροστά στη νέα όψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ένιωσα υπερηφάνεια και βαθιά συγκίνηση.

Η δωρεά της METLEN δεν είναι απλώς μια πράξη αρχιτεκτονικής ανανέωσης. Είναι ένας φόρος τιμής στα 121.692 ονόματα που είναι χαραγμένα στη συλλογική μας μνήμη. Στους ανθρώπους που υπηρετούν.

Στις αξίες που μας καθορίζουν.

Αυτό που με κάνει ιδιαίτερα περήφανο είναι ότι το έργο αυτό υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια – με ελληνικό αλουμίνιο, από ελληνική βωξίτη, επεξεργασμένο στα καλύτερα ελληνικά εργοστάσια και κατασκευασμένο από την κορυφαία ελληνική τεχνική.

Είναι ένα σύμβολο του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε τον σκοπό με την υπερηφάνεια.

Αυτή δεν ήταν μια απλή χορηγία – ήταν μια πατριωτική ανταπόκριση. Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία να συμβάλουμε σε ένα μνημείο που ενσαρκώνει την εθνική δύναμη, την αξιοπρέπεια, την κυριαρχία και τη συλλογική μας ανθεκτικότητα.

Είθε αυτή η νέα όψη να στέκει ως πηγή υπερηφάνειας για όσους υπηρετούν, δύναμη για όσους το επισκέπτονται και σεβασμός από όλους όσοι περνούν μπροστά του».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήπια πτώση στις Ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ
Χρηματιστήρια

Ήπια πτώση στις Ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ

Adecco Greece: Γιόρτασε 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά
Επιχειρήσεις

Adecco Greece: Γιόρτασε 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά

Εμπορική εκεχειρία με ερωτηματικά: Παρά την αισιοδοξία Τραμπ, η Κίνα αφήνει θολό τοπίο στις δεσμεύσεις της
Ειδήσεις

Εμπορική εκεχειρία με ερωτηματικά: Παρά την αισιοδοξία Τραμπ, η Κίνα αφήνει θολό τοπίο στις δεσμεύσεις της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων για τη γραμμή παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.
Ανακοινώσεις

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
17/08/2026 - 21:07

«Λαβράκια» της Εφορίας στη Σαντορίνη: Φοροδιαφυγή σε 1 στα 2 τουριστικά πλοία

Πολιτική
17/08/2026 - 20:54

Κατρίνης: Η κυβέρνηση αρκείται σε «χαλαρές» ανακοινώσεις αποδοκιμασίας των τουρκικών πρακτικών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 20:40

Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπέρ GSI: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Magazino
17/08/2026 - 20:30

Χάρι & Μέγκαν: Νέες διαφωνίες για το μέλλον των παιδιών τους – Η μάχη μεταξύ Βρετανίας και Καλιφόρνιας

Magazino
17/08/2026 - 20:00

Interior Design Trends: 10 τάσεις που αλλάζουν το σπίτι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/08/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Τρεις νεκροί σύμφωνα με την πυροσβεστική

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ