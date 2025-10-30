Μυτιληναίος: Πατριωτική ανταπόκριση που ενώνει σκοπό με υπερηφάνεια η νέα πρόσοψη του ΥΠΕΘΑ

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Ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος σχολίασε την Πέμπτη (30/10) μέσω LinkedIn την ολοκλήρωση του νέου εξωτερικού περιβλήματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έργου που υλοποιήθηκε με δωρεά της εταιρείας.

Τόνισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί απλώς μια χορηγία, αλλά μια πράξη πατριωτικής ευθύνης, αφιερωμένη στους ανθρώπους που υπηρετούν και στις αξίες που ενώνουν τους Έλληνες.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Μυτιληναίου:

«Χθες ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που μένουν για πάντα στη μνήμη.

Στεκόμενος μπροστά στη νέα όψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ένιωσα υπερηφάνεια και βαθιά συγκίνηση.

Η δωρεά της METLEN δεν είναι απλώς μια πράξη αρχιτεκτονικής ανανέωσης. Είναι ένας φόρος τιμής στα 121.692 ονόματα που είναι χαραγμένα στη συλλογική μας μνήμη. Στους ανθρώπους που υπηρετούν.

Στις αξίες που μας καθορίζουν.

Αυτό που με κάνει ιδιαίτερα περήφανο είναι ότι το έργο αυτό υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια – με ελληνικό αλουμίνιο, από ελληνική βωξίτη, επεξεργασμένο στα καλύτερα ελληνικά εργοστάσια και κατασκευασμένο από την κορυφαία ελληνική τεχνική.

Είναι ένα σύμβολο του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε τον σκοπό με την υπερηφάνεια.

Αυτή δεν ήταν μια απλή χορηγία – ήταν μια πατριωτική ανταπόκριση. Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία να συμβάλουμε σε ένα μνημείο που ενσαρκώνει την εθνική δύναμη, την αξιοπρέπεια, την κυριαρχία και τη συλλογική μας ανθεκτικότητα.

Είθε αυτή η νέα όψη να στέκει ως πηγή υπερηφάνειας για όσους υπηρετούν, δύναμη για όσους το επισκέπτονται και σεβασμός από όλους όσοι περνούν μπροστά του».