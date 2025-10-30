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Ήπια πτώση στις Ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ
Χρηματιστήρια
19:19 - 30 Οκτ 2025

Ήπια πτώση στις Ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη (30/10), παρά τα τελευταία στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε μη ήπιες απώλειες 0,10%.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX ενισχύθηκες ελαφρώς κατά 0,10% στις 24.147,25 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,37% στις 9.719,80 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με ζημιές 0,69% στις 8.144,05 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB υποχώρησε κατά 0,51% στις 43.023,00 μονάδες και ο ισπανικός IBEX βυθίστηκε κατά 1,11% στις 15.965,50 μονάδες. Από την άλλη, ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με κέρδη 0,44% στις 8.422,38 μονάδες.

Κατά τα λοιπά, υπήρξε πληθώρα δημοσιοποιήσεων οικονομικών αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα από τις TotalEnergies, Volkswagen, Crédit Agricole, Société Générale, Anheuser-Busch InBev, BBVA και Schneider Electric να ανακοινώνουν αποτελέσματα γ΄ τριμήνου.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Novo Nordisk έκλεισε με πτώση 3,6%, επεκτείνοντας τις προηγούμενες απώλειες, έπειτα από την είδηση ότι κατέθεσε ανεπιθύμητη προσφορά εξαγοράς για την αμερικανική φαρμακευτική Metsera, για την οποία είχε κάνει πρόταση και η Pfizer την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα, η Shell ανέφερε σημαντική πτώση στα κέρδη γ΄ τριμήνου, αλλά ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επικαλούμενη ισχυρή λειτουργική επίδοση. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 5,4 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο και ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολαρίων για τους επόμενους τρεις μήνες, διατηρώντας τον ρυθμό των επιστροφών προς τους μετόχους. Η μετοχή της υποχώρησε κατά 0,6% στις πρωινές συναλλαγές, αλλά ανέκαμψε στη συνέχεια για να κλείσει με άνοδο 0,2%.

Η Airbus, από την άλλη, ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα γ΄ τριμήνου αργά το βράδυ της Τετάρτης, εν μέσω της ευρωπαϊκής προσπάθειας ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων. Τα αποτελέσματά της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 14% στα 17,8 δισ. ευρώ (23,5 δισ. δολάρια) και τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται κατά 42% στα 1,75 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η άνοδος οφείλεται στην αύξηση των παραδόσεων εμπορικών αεροσκαφών, στη συναλλαγματική αντιστάθμιση και στις υπηρεσίες ελικοπτέρων. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο άνω του 2%.

Επιπλέον, η ολλανδική τράπεζα ING Groep ενισχύθηκε σχεδόν 5,7%, αφού ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,79 δισ. ευρώ για το γ΄ τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,66 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η Standard Chartered σημείωσε άνοδο 3,6%, καθώς τα προ φόρων κέρδη της για το ίδιο διάστημα ανήλθαν στα 1,8 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των 1,5 δισ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε ανάπτυξη 0,2% το τρίτο τρίμηνο, ελαφρώς υψηλότερη από τις εκτιμήσεις για 0,1%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε επίσης το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη συνεχόμενη φορά, μετά την τελευταία μείωση του Ιουνίου. Η απόφαση δεν προκάλεσε την έκπληξη των οικονομολόγων.

Άλλες δημοσιεύσεις δεδομένων περιλαμβάνουν τα στοιχεία ανεργίας, καθώς και τα στοιχεία πληθωρισμού από την Ισπανία και τη Γερμανία.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι παγκόσμιες αγορές αξιολογούσαν επίσης τη δια ζώσης συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην Ασία την Πέμπτη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία ενός έτους με τον Σι σχετικά με τις σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά, ενώ ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον θα μειώσει τους δασμούς που σχετίζονται με τη φαιντανύλη στο Πεκίνο στο 10%, μετά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα. Οι μετοχές των αμερικανικών εταιρειών Critical Metals, USA Rare Earth και Energy Fuels σημείωσαν άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης.

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