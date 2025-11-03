ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΤΕ: Παραίτηση Piret και επιλογή Τσαμάζ και Rodriguez ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:12 - 03 Νοε 2025

ΕΤΕ: Παραίτηση Piret και επιλογή Τσαμάζ και Rodriguez ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Claude Piret από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω απώλειας ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Μιχάλη Τσαμάζ και Oscar Rodriguez ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας και το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Ο κ. Τσαμάζ είναι καταξιωμένη προσωπικότητα στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της εταιρικής διοίκησης, με μακρά καριέρα και ιστορικό στην εταιρική ηγεσία, τον στρατηγικό μετασχηματισμό, την ψηφιακή καινοτομία και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ (2010-2024), όπου ηγήθηκε της αναδιάρθρωσης του ΟΤΕ και της καθιέρωσής του ως ηγέτη στις υπηρεσίες ICT, επεκτεινόμενος σε νέους επιχειρηματικούς τομείς όπως με την Payzy (fintech), την Cosmote Insurance (insurance digital aggregator) κ.ά.

Ο κ. Rodriguez, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει μια διακεκριμένη καριέρα με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, με εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων, τα ιδιωτικά κεφάλαια, την εταιρική διακυβέρνηση και τη στρατηγική συμβουλευτική, και περισσότερα από 17 χρόνια εκτελεστικής εμπειρίας στον Όμιλο Santander, όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Ανεξάρτητος Σύμβουλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής Κινδύνων στην βραζιλιάνικη ψηφιακή τράπεζα Nubank (2020-2024).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Piret για την εξαιρετική του προσφορά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην εξέλιξη της Τράπεζας καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της AstroBank στην Κύπρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της AstroBank στην Κύπρο

Καραβίας: Επέκταση εργασιών μέσω εξαγορών, όποτε υπάρχει η σωστή ευκαιρία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καραβίας: Επέκταση εργασιών μέσω εξαγορών, όποτε υπάρχει η σωστή ευκαιρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%

Τσίπρας: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρομεσαίας ιδιοκτησίας τα κόκκινα δάνεια
Πολιτική

Τσίπρας: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρομεσαίας ιδιοκτησίας τα κόκκινα δάνεια

ΧΑ: Άνοδος 1,38% με πρωταγωνιστές τράπεζες και Viohalco – Σταθερά προς τις 2300 μονάδες ο ΓΔ
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Άνοδος 1,38% με πρωταγωνιστές τράπεζες και Viohalco – Σταθερά προς τις 2300 μονάδες ο ΓΔ

Ο Ιωάννης Μασούτης νέος πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας
Επιχειρήσεις

Ο Ιωάννης Μασούτης νέος πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ