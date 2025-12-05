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Μεγάλου: «Άλμα ισχύος» για την Πειραιώς - Καθοριστική η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:05 - 05 Δεκ 2025

Μεγάλου: «Άλμα ισχύος» για την Πειραιώς - Καθοριστική η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Reporter.gr Newsroom
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Για τα μεγάλα επιτεύγματα της Τράπεζας Πειραιώς μίλησε ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της τράπεζας με θέμα την απορρόφηση της Piraeus Holding.

«Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ενώ πληρώθηκε μέρισμα ύψους €0,30 ανά μετοχή τον Ιούνιο 2025. Τα έσοδα μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, ενώ το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα €37 δισ. υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025 νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου στην τοποθέτησή του στην Γενική Συνέλευση της Πειραιώς.

Επεσήμανε ακόμα ότι «τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση για πρώτη φορά μετά από μία δεκαπενταετία, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευση μας σε καινοτόμα προϊόντα. Από τις αρχές Οκτωβρίου είμαστε στα +€80εκ καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά, ενώ η χρονιά αναμένεται να προσεγγίσει σε στεγαστική νέα παραγωγή τα €0,7 δισ.»

Καθοριστική στιγμή η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ο Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τονίζοντας ότι «σηματοδοτεί μία καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για διαφοροποίηση εσόδων και στρατηγική ανάπτυξη».

«Η σταθερή μέχρι σήμερα υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, μας καθιστά αισιόδοξους για την επιτυχή συνέχιση υλοποίησης του σχεδιασμού μας. Το πρώτο τρίμηνο 2026, η Πειραιώς θα παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου Ομίλου Πειραιώς, με επίκεντρο την εστιασμένη ανάπτυξη και την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της», κατέληξε ο Χρήστος Μεγάλου.

Χατζηνικολάου: Οι προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας

Ο πρόεδρος της Τράπεζας κ. Γιώργος Χατζηνικολάου ανέφερε το λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται η συγχώνευση των δύο εταιρειών που σχετίζεται με περιορισμό του διοικητικού κόστους και κυρίως επειδή ο δείκτης των NPEs έφθασε στο 2,5%.

Ειδικότερα όπως είπε η συγχώνευση γίνεται προκειμένου να:

1. Επιτύχει βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων

2. Ενισχύσει τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, με στόχο την αποδοτικότερη κατανομή πόρων, μέσω της εξάλειψης επικαλύψεων και της αξιοποίησης συνεργειών

3. Περιορίσει τα διοικητικά βάρη

4. Ενδυναμώσει την εταιρική διακυβέρνηση, τον έλεγχο και τη διοικητική αποτελεσματικότητα μέσω απλοποιημένης εταιρικής δομής (ένα Δ.Σ. και επιτροπές για μία οντότητα, αντί για δύο), και

5. Αξιοποιήσει την βελτιστοποιημένη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας συγκριτικά με αυτή της PFH.

Ο Γιώργος Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε στην ευρύτερη εικόνα σημειώνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις τονίζοντας: «Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εξελίξεις στο τομέα της τεχνολογίας και ειδικά στη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), και οι δημοσιονομικές και νομισματικές ανισορροπίες διεθνώς, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητος που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη» και πρόσθεσε: «Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές προκλήσεις που σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα τεχνολογικά άλματα στην Αμερική και Κίνα, δημιουργούν την ανάγκη για μεγάλου ύψους επενδύσεις τόσο στον αμυντικό τομέα, ως επίσης στον τομέα τις τεχνολογίας. Επενδύσεις που απαιτούνται ώστε η Ευρώπη να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος, ώστε οι επιχειρήσεις της να παραμείνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος».

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ο πρόεδρος της Πειραιώς επεσήμανε ότι «συνεχίζει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα, διατηρώντας σταθερά την πτωτική τροχιά του δημόσιου χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, και να κάνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, προσθέτουν μια δυναμική στην ανάπτυξη της χώρας».

«Σε αυτό το θετικό μακροοικονομικό κλίμα, οι επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνεχίζουν να είναι ισχυρές. Η κεφαλαιακή θέση και η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυρές, δημιουργώντας χώρο για πιστωτική ανάπτυξη και δυναμική και διατηρήσιμη κερδοφορία», τόνισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 18:23
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