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Alpha Bank: Με 29,8% η UniCredit - Παράγωγα για εξτρά ποσοστό 2,272%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:47 - 09 Ιαν 2026

Alpha Bank: Με 29,8% η UniCredit - Παράγωγα για εξτρά ποσοστό 2,272%

Reporter.gr Newsroom
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Η UniCredit προχώρησε στην άσκηση χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκτώντας άμεσα 689.860.498 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε 29,796% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: Κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank A.E. («Alpha Bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 9 Ιανουαρίου 2026 γνωστοποίηση της UniCredit S.p.A («UniCredit») στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, την 5.1.2026, η τελευταία προχώρησε στην εξάσκηση χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία οδήγησαν στην άμεση απόκτηση 689.860.498 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,796 % επί του συνόλου δικαιωμάτων της Alpha Bank.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της UniCredit σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, υπό την αίρεση, στην τελευταία περίπτωση, της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, αυτή διαμορφώνεται όπως αναφέρεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα και δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον 52.612.834 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 2,272% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Ειδικότερα σε συνέχεια της ανωτέρω μεταβολής τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

alpha1_7d869.jpg

alpha2_afb56.jpg

Διευκρινίζεται ότι μέχρι και υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού η UniCredit S.p.A. δεν θα έχει οποιαδήποτε επιρροή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά απορρέουν από τις υποκείμενες στα εν λόγω χρηματοοικονομικά παράγωγα, μετοχές.

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