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Alpha Bank και Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»: Για τέταρτη χρονιά, η δράση Job Shadowing ανοίγει δρόμους προς την εργασία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:36 - 27 Αυγ 2026

Alpha Bank και Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»: Για τέταρτη χρονιά, η δράση Job Shadowing ανοίγει δρόμους προς την εργασία

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank φιλοξένησε για τέταρτη συνεχή χρονιά σπουδαστές και σπουδάστριες του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», στο πλαίσιο της δράσης Job Shadowing, ενισχύοντας τη σταθερή της δέσμευση για ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Alpha Bank Campus, στο ανακαινισμένο κτίριο της τράπεζας επί της οδού Σταδίου 40.

Στο πλαίσιο της δράσης, τα μέλη της εξαμελούς ομάδας συναντήθηκαν με τον Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου και συζήτησαν μαζί του για τα ενδιαφέροντά τους και τις επαγγελματικές τους προσδοκίες. Η συζήτηση ανέδειξε, επιπλέον, τη σημασία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής και εξέλιξης για όλους.

Με αφορμή τη συνάντηση, ο κ. Παπαγαρυφάλλου δήλωσε: «Ήταν ιδιαίτερη χαρά να υποδεχθούμε για ακόμη μία χρονιά τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ" στην Alpha Bank. Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο και τη γνωριμία με το εργασιακό μας περιβάλλον, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες, σκέψεις και προσδοκίες για το μέλλον. Στην Alpha Bank πιστεύουμε ότι η ουσιαστική συμπερίληψη γίνεται πράξη όταν προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και ανάπτυξης για όλους. Πρωτοβουλίες όπως το Job Shadowing ενισχύουν αυτή τη δέσμευση και μας υπενθυμίζουν τη δύναμη της διαφορετικότητας και της συνεργασίας».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της τράπεζας, γνώρισαν διαφορετικούς επαγγελματικούς ρόλους και ήρθαν σε επαφή με τη λειτουργία επιλεγμένων μονάδων. Από τη Βιβλιοθήκη και τη Συλλογή Έργων Τέχνης έως το τμήμα Αλληλογραφίας και τους χώρους εστίασης του Alpha Bank Campus, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια βιωματική εικόνα της καθημερινότητας ενός τραπεζικού οργανισμού και να συμμετάσχουν σε πραγματικές εργασίες.

Η δράση Job Shadowing αποτελεί μέρος της πολυετούς συνεργασίας της Alpha Bank με το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», έναν αναγνωρισμένο φορέα στήριξης ανθρώπων με νοητική αναπηρία/αυτισμό. Βασικός στόχος του φορέα είναι η προετοιμασία και η υποστήριξη των ωφελούμενών του για την συμπερίληψή τους στην αγορά εργασίας και ευρύτερα στην κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό, λειτουργεί ειδικό Τμήμα Ένταξης στην Εργασία (TEE), στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ωφελούμενων σε προεπαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες, διάρκειας πέντε μηνών, το οποίο τους προετοιμάζει για τη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να απασχοληθούν στην ελεύθερη αγορά.

Η αξία της συνεργασίας αποτυπώνεται και σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα. Δύο πρώην σπουδαστές, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες δράσεις Job Shadowing, εργάζονται σήμερα στην Alpha Bank. Η παρουσία τους στην τράπεζα αναδεικνύει τον κοινό στόχο των δύο οργανισμών για περισσότερες και ουσιαστικότερες ευκαιρίες πρόσβασης στην απασχόληση. Μέσα από δράσεις όπως αυτή, η Alpha Bank επιδιώκει να διευρύνει την επαφή των συμμετεχόντων με τον κόσμο της εργασίας και να κάνει τη συμπερίληψη πράξη στην καθημερινή της λειτουργία.

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