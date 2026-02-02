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Από αριστερά: ο Chief of Corporate Center and General Counsel της Alpha Bank Νίκος Σαλακάς ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Παναγιώτης Αδαμόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Τάσος Γκιάτης.
Από αριστερά: ο Chief of Corporate Center and General Counsel της Alpha Bank Νίκος Σαλακάς ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Παναγιώτης Αδαμόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Τάσος Γκιάτης.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:29 - 02 Φεβ 2026

Νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Alpha Bank – Στα 1.600 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Reporter.gr Newsroom
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Νέα δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική πολιτική στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο διαμορφώνει η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank και της Διοίκησης της Τράπεζας. Η Σύμβαση, η οποία φέρει τον τίτλο «Όταν η εργασία συναντά την οικογένεια», θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και αποτυπώνει μια συνολική προσέγγιση που συνδέει την εργασία με την οικογενειακή ζωή, την υγεία και τη στήριξη των νέων εργαζομένων.  

Η συμφωνία εισάγει ένα εκτεταμένο πλέγμα οικονομικών, θεσμικών και κοινωνικών παροχών, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη θωράκιση του εισοδήματος των εργαζομένων σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ζωής. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η καθιέρωση, από την 1η Ιουλίου 2026, πρώτου μισθού ύψους 1.600 ευρώ για εργαζομένους που έχουν προσληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, ενισχύοντας ουσιαστικά τους νέους εργαζομένους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οικογενειακή πολιτική, με τη θέσπιση του προγράμματος Alpha Junior Account για παιδιά εργαζομένων ηλικίας 6 έως 18 ετών, μέσω μηνιαίας εισφοράς της Τράπεζας, καθώς και με σημαντικές ενισχύσεις για πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται εφάπαξ οικονομική στήριξη για εργαζομένους με παιδιά που σπουδάζουν εκτός μόνιμης κατοικίας, καθώς και αυξημένες παροχές για εργαζομένους με αναπηρία και για οικογένειες με τέκνα με αναπηρία.

Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση περιλαμβάνει, επίσης, μέτρα στήριξης της αγοραστικής δύναμης, με τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μέσω διατακτικών για τα έτη 2026 και 2027 σε εργαζομένους με εισόδημα έως 50.000 ευρώ. Παράλληλα, εισάγεται πρωτοποριακή ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα καλύπτει τη διαφορά επιτοκίου σε περίπτωση υπέρβασης συγκεκριμένου ορίου του Euribor, χωρίς επιβάρυνση του εργαζομένου και εντός προκαθορισμένου υπολοίπου δανείου.

Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζομένων, όπως η αύξηση των ημερών απουσίας με αποδοχές σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου, η ενίσχυση του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, η καθιέρωση ετήσιων προληπτικών εξετάσεων υγείας, καθώς και η βελτίωση των όρων χορήγησης προσωπικών δανείων. Επιπλέον, θεσπίζονται επιβραβεύσεις για εργαζομένους που επιτυγχάνουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις, ενισχύοντας τη συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, η Σύμβαση επανεπιβεβαιώνει κρίσιμες θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν την τηλεργασία, το ωράριο μητρότητας και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενώ περιλαμβάνει και πρόβλεψη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, υπογραμμίζοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της συμφωνίας.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Τάσος Γκιάτης, σημείωσε ότι «η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως μέλος μιας ευρύτερης οικογένειας και αποτελεί αποτέλεσμα διαλόγου, σοβαρότητας και τεκμηριωμένης διαπραγμάτευσης. Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τον τραπεζικό κλάδο, αναδεικνύοντας τον ρόλο των συλλογικών συμφωνιών στη διαμόρφωση βιώσιμων εργασιακών σχέσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Τι προβλέπει η σύμβαση:

Με βάση τη σύμβαση προβλέπεται καθιέρωση από 1/7/2026 πρώτου μισθού στα 1.600 ευρώ. Στη ρύθμιση θα ενταχθούν όλοι οι νέοι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μετά την 1/1/2020.

Δημιουργείται μία νέα μοναδική παροχή, Alpha Junior Account. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά εργαζομένων ηλικίας 6 έως 18 ετών. Το 2026 θα ενταχθούν 268 παιδιά και το 2027 θα ενταχθούν 515 παιδιά. Η Τράπεζα θα καταβάλλει από την 1/1/2026 κάθε μήνα 20 ευρώ ως εισφορά. Ειδικά για τους εργαζομένους με τρία τέκνα και άνω, η μηνιαία εισφορά για κάθε τέκνο διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Οικονομική ενίσχυση με πρώτο κριτήριο την οικογένεια

Με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων που προκαλεί η ακρίβεια, θα δίνεται:

  • Σε εργαζόμενους με εισόδημα έως 42.000 ευρώ χωρίς παιδιά, καθαρό ποσό, μέσω διατακτικών, 400 ευρώ το 2026 και 450 ευρώ το 2027.
  • Σε εργαζόμενους με εισόδημα έως 42.000 ευρώ και ένα παιδί (έως 18 ετών), καθαρό ποσό, μέσω διατακτικών, 500 ευρώ το 2026 και 550 ευρώ το 2027.
  • Σε εργαζόμενους με εισόδημα έως 42.000 ευρώ και δύο (2) παιδιά, καθαρό ποσό, μέσω διατακτικών, 600 ευρώ το 2026 και 650 ευρώ το 2027.
  • Σε εργαζόμενους με εισόδημα έως 50.400 ευρώ με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, καθαρό ποσό, μέσω διατακτικών, 900 ευρώ το 2026 και 900 ευρώ το 2027.

Στεγαστικό δάνειο

Πρόβλεψη υπάρχει και για μία πρωτοποριακή ρύθμιση για το επιτόκιο στεγαστικών δανείων. Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση που το Euribor 3 μηνών υπερβεί το 2,25%, η Τράπεζα θα καλύπτει τη διαφορά χωρίς επιβάρυνση του εργαζομένου, εφόσον το υπόλοιπο του στεγαστικού δανείου ανέρχεται σε ποσό έως 300.000 ευρώ.

Λοιπές ενισχύσεις

  • Οικονομική ενίσχυση για τους εργαζομένους με παιδιά που σπουδάζουν εκτός μόνιμης κατοικίας. Εφάπαξ ποσό 2.000 ευρώ.
  • Ειδική παροχή υγείας check-up κάθε χρόνο.
  • Καθιέρωση εφάπαξ ποσού 1.500 ευρώ κάθε χρόνο για εργαζομένους με αναπηρία 67% και άνω.
  • Μείωση επιτοκίων προσωπικών δανείων από 1/4/2026. Για δάνεια που χορηγούνται στους εργαζομένους έως και 8 μηνιαίων μισθών (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εξόφληση έως 84 μηνιαίες δόσεις), το επιτόκιο μειώνεται στο 1%.
  • Αύξηση του βρεφονηπιακού επιδόματος στα 340 ευρώ από την 1/9/2026.
  • Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, εφάπαξ ποσού 3.000 ευρώ.
  • Καθιέρωση βοηθήματος χηρείας σε γονείς, ύψους 1.500 ευρώ.
  • Αυξάνονται από 6 σε 10 οι ημέρες απουσίας με αποδοχές γονέων σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.
  • Αυξάνεται το επίδομα τοκετού και υιοθεσίας από 1/7/2026 σε 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο που αποκτά εργαζόμενος, όχι μόνο με γέννηση αλλά και με υιοθεσία.
  • Χορήγηση μίας (1) επιπλέον ημέρας άδειας για επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποιήσεων.
  • Επιβράβευση με χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, από την 1/1/2026, στους εργαζομένους που λαμβάνουν με την πρώτη προσπάθεια και με βαθμό άριστα συγκεκριμένες πιστοποιήσεις.
  • Εκταμίευση παραμεθορίου επιδόματος ύψους 60 ευρώ μηνιαίως.
  • Πρόβλεψη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Προστασία της απασχόλησης και κατοχύρωση όλων των συμβάσεων.

Τέλος, επανεπιβεβαιώνονται:

  • Η διαδικασία χορήγησης ωραρίου μητρότητας,
  • Το πλαίσιο για την τηλεργασία,
  • Το πλαίσιο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
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