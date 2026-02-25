Πειραιώς: Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:39 - 25 Φεβ 2026

Πειραιώς: Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+

Reporter.gr Newsroom
Η ισότιμη πρόσβαση όλων στις σύγχρονες τεχνολογίες αποτελεί, στη σημερινή πραγματικότητα, μια μεγάλη κοινωνική πρόκληση άμεσα συνδεδεμένη με τους στόχους της κοινωνικής ισότητας.  

Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα νέο απαιτητικό ψηφιακό περιβάλλον. Έχοντας περιορισμένη εμπειρία στη χρήση της τεχνολογίας και δυσπιστία στα ψηφιακά εργαλεία, χρειάζονται υποστήριξη για να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.

Η Πειραιώς ανταποκρινόμενη σε αυτή την κοινωνική ανάγκη δημιούργησε το νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» που υλοποιείται στο πλαίσιο του EQUALL και ειδικότερα στον πυλώνα της Γενιάς 60+, σε συνεργασία με την εταιρεία 100mentors και τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Bizrupt.

Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των ανθρώπων 60+ ως προς την πρόσβαση, την κατανόηση και την ασφαλή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ψηφιακή τους αυτονομία καθώς θα μπορούν να διενεργούν τις συναλλαγές τους με μεγαλύτερη ασφάλεια αποκτώντας παράλληλα νέες γνώσεις βασικής οικονομικής διαχείρισης.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρακολουθήσουν έναν κύκλο 20 ωρών επιμόρφωσης, σχεδιασμένο με έμφαση στην πρακτική μάθηση και την άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα, που θα τους προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφαλή αξιοποίηση της τεχνολογίας – από την επικοινωνία και τις συναλλαγές έως τη χρήση υπηρεσιών του Δημοσίου και την καθημερινή οικονομική οργάνωση- με στόχο την υποστήριξη της αυτονομίας τους.

Tο πρόγραμμα διαρκεί 2,5 μήνες και επικεντρώνεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

- Τεχνολογία & Επικοινωνία

Εξοικείωση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή και βασικών ψηφιακών εφαρμογών επικοινωνίας, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών και τη διατήρηση της επαφής με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

- Ασφάλεια & Ψηφιακές Συναλλαγές

Αναγνώριση και αποφυγή ψηφιακών απατών, ασφαλής διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και εξοικείωση με βασικές ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως η ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr.

- Καθημερινή Οικονομική Οργάνωση

Βασικές έννοιες διαχείρισης εισοδήματος και εξόδων, καθώς και υποστήριξη στη λήψη απλών οικονομικών αποφάσεων της καθημερινότητας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και διαρκούν μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2026. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο www.equall.gr.

