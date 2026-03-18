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Πειραιώς και Wikifarmer παρουσίασαν την πρώτη στην Ελλάδα ψηφιακή αγορά αγροτικών εφοδίων, τη FarmClick
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:05 - 18 Μαρ 2026

Πειραιώς και Wikifarmer παρουσίασαν την πρώτη στην Ελλάδα ψηφιακή αγορά αγροτικών εφοδίων, τη FarmClick

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς και η Wikifarmer παρουσίασαν την πρώτη ψηφιακή αγορά αγροτικών εφοδίων στην Ελλάδα, τη FarmClick, στο πλαίσιο της 31ης Agrotica, στη Θεσσαλονίκη. Ένα ψηφιακό marketplace, που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά της πρωτογενούς παραγωγής. Δίνει τη δυνατότητα στον αγροτικό κόσμο να συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των προϊόντων, που είναι αναγκαία για την καλλιέργειά τους και να επιλέξει τη χαμηλότερη τιμή και ταυτόχρονα τους διασφαλίζει τη χρηματοδοτική στήριξη της Πειραιώς για την αγορά τους.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πειραιώς επισήμανε ότι «Η FarmClick αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών» και τόνισε ότι «Η Πειραιώς είναι στο πλευρό του αγροτικού κόσμου. Έχει το όραμα για μια πιο αποτελεσματική αγροτική οικονομία, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων μας, και στις δυνατότητες που μας προσφέρει η φύση, η τεχνολογία και οι σύγχρονες πρακτικές. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τα εργαλεία, χρηματοδοτικά και μη. Είμαστε ο αξιόπιστος εταίρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας».

«Η αποστολή του Wikifarmer είναι να εκπαιδεύει τους αγρότες και να ενισχύει τις πωλήσεις τους εξασφαλίζοντας δικαιότερες τιμές. Η ένταξη του Farmclick στην οικογένεια προϊόντων του Wikifarmer ολοκληρώνει τις υπηρεσίες μας, προσφέροντας αποτελεσματική αγορά εφοδίων. Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που παρέχει στον σύγχρονο παραγωγό όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτυχθεί και να γίνει πιο ανταγωνιστικός» σημείωσε ο κ. Ηλίας Σούσης, CEO, FarmClick και Co-founder, Wikifarmer.

«Το FarmClick δίνει στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων πρόσβαση σε αγρότες από όλη την Ελλάδα, διευρύνοντας ουσιαστικά το πελατολόγιό τους και αυξάνοντας τις πωλήσεις τους χωρίς να διαταράσσουν την υπάρχουσα λειτουργία τους. Παράλληλα, προσφέρει στους αγρότες χρηματοδοτικές λύσεις που διευκολύνουν τις αγορές τους και ενισχύουν την παραγωγική τους δραστηριότητα» είπε ο κ. Πέτρος Σάγκος, COO, FarmClick και Co-founder, Wikifarmer.

«Το one-stop-shop ψηφιακής αγοράς, η FarmClick, φέρνει πιο κοντά όλο το οικοσύστημα που επηρεάζει την αποδοτικότητα του αγροτικού τομέα: καταστήματα αγροεφοδίων, προμηθευτές εξοπλισμού, σύμβουλοι, γεωπόνοι και πάροχοι εξειδικευμένων υπηρεσιών. Οι αγρότες διευκολύνονται καθώς αποκτούν εφόδια, εξοπλισμό, υπηρεσίες, αλλά και χρηματοδότηση, που καλύπτουν τις ανάγκες της παραγωγής τους» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής, Πειραιώς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του Επικεφαλής της Compo Expert Ελλάς ΑΕ και Προέδρου του ΣΠΕΛ, κ. Κωνσταντίνου Ωραιόπουλου και του παραγωγού κελυφωτού φιστικιού από τη Στερεά Ελλάδα, κ. Δημήτρη Αντωνόπουλου.

Η FarmClick έρχεται να αλλάξει τον τρόπο, με τον οποίο οι Έλληνες αγρότες προμηθεύονται βασικά είδη για την παραγωγή τους, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, εξοπλισμό και λύσεις έξυπνης γεωργίας, μέσα σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα, οι προμηθευτές των ειδών αυτών ενισχύουν την εμπορική τους εμβέλεια και την ψηφιακή παρουσία στην αγορά. Η καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, επιβεβαιώνει τόσο τη δέσμευση της Πειραιώς στη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα όσο και τη στρατηγική της επιλογή να εξελιχθεί πέρα από τα όρια της παραδοσιακής τραπεζικής, δημιουργώντας σύγχρονα ψηφιακά οικοσυστήματα που συνδυάζουν εμπορική δραστηριότητα, γνώση και χρηματοοικονομικά εργαλεία σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

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