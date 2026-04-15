Διοικητικό πρόστιμο €140.000 στην Τράπεζα Ηπείρου για καταχρηστικούς όρους δανείων

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 140.000 ευρώ επιβλήθηκε στην Τράπεζα Ηπείρου από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο που διενεργήθηκε στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε όρος σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων που κρίθηκε καταχρηστικός. Ο συγκεκριμένος όρος προέβλεπε πρόσθετες χρεώσεις χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και χωρίς την απαραίτητη διαφάνεια προς τους καταναλωτές, γεγονός που συνιστά παράβαση του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, καθώς και της υπουργικής απόφασης Υ.Α. 798/2008.

Η Αρχή σημειώνει ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αντίστοιχος αυτεπάγγελτος έλεγχος και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο ευρύτερης εποπτείας των τραπεζικών πρακτικών.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι κανόνες είναι σαφείς και δεσμευτικοί για όλους τους παρόχους υπηρεσιών, με την προστασία του καταναλωτή να χαρακτηρίζεται αδιαπραγμάτευτη, ενώ δεν γίνεται ανεκτή η εφαρμογή καταχρηστικών χρεώσεων από τραπεζικούς φορείς.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και υποστήριξη στη γραμμή 1520, καθώς και να υποβάλλουν καταγγελίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr/