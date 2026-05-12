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Optima bank: Κέρδη +22% και ενίσχυση βασικών μεγεθών άνω του 34% στο α’ τρίμηνο
Ανακοινώσεις
08:33 - 12 Μάι 2026

Optima bank: Κέρδη +22% και ενίσχυση βασικών μεγεθών άνω του 34% στο α’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Tα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Optima bank, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της δυναμικής αναπτυξιακής της πορείας και την ικανότητά της να διατηρεί υψηλή κερδοφορία και αποδοτικότητα. 
  • Κέρδη μετά από φόρους: €47,5 εκατ. (+22% YoY)

  • Υπόλοιπα δανείων: €5,5 δισ. (+38% YoY)

  • Καταθέσεις: €6,4 δισ. (+34% YoY)

  • Σύνολο ενεργητικού: €7,8 δισ. (+37% YoY)

  • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE): 25%

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Optima bank επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρει τη συνέχιση της δυναμικής αναπτυξιακής της πορείας και την ικανότητά της να διατηρεί υψηλή κερδοφορία και αποδοτικότητα.

Ισχυρή κερδοφορία και υψηλή αποδοτικότητα

Νέο ρεκόρ καθαρών κερδών, μετά από φόρους, σε επίπεδο τριμήνου κατέγραψε η τράπεζα κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, τα οποία ανήλθαν σε €47,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η επίδοση αυτή αντανακλά τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της τράπεζας, οδηγώντας την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 25%, η οποία παραμένει με διαφορά η υψηλότερη στην ελληνική αγορά αλλά και από τις υψηλότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση – στήριξη της πραγματικής οικονομίας

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με αύξηση 27% των εκταμιεύσεων στο 1ο τρίμηνο του 2026, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα δανείων να ανέρχονται σε €5,5 δισ., αυξημένα κατά 38% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης της τράπεζας.

Διανομή μερίσματος

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων της Optima bank, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €0,23 ανά μετοχή, αυξημένου κατά 21% σε σχέση με το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: ‘’Τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη σταθερή και ισόρροπη ανάπτυξη της Optima bank, με υψηλές επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη και ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Πίσω από αυτά τα αποτελέσματα βρίσκεται η καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων μας, οι οποίοι με επαγγελματισμό και προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη στηρίζουν σταθερά την αναπτυξιακή μας πορεία. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας, διατηρώντας στο επίκεντρο την ποιότητα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων μας.’’

Ο CEO της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης δήλωσε: ‘’Η δυναμική εκκίνηση του 2026, με καθαρά κέρδη €47,5 εκατ., δημιουργεί ισχυρές βάσεις για τη συνέχεια της χρονιάς και την επίτευξη του στόχου μας για κερδοφορία άνω των €195 εκατ. Στα άμεσα σχέδιά μας για την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων Tier1 είναι η έκδοση διεθνούς ομολόγου ΑΤ1 μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2026. Η κίνηση αυτή καθώς και η πρόταση εξαγοράς της Euroxx, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά την αναπτυξιακή μας πορεία αλλά και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.’’

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