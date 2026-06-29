Eurobank: Επενδύσεις €1 δισ. και νέο οικοσύστημα digital banking

Στις 29 Ιουνίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο του Eurobank Campus στη Νέα Ιωνία, η Eurobank παρουσίασε το Banking Forward, μια ολοκληρωμένη ανάλυση του οικοσυστήματος digital banking της Τράπεζας, με έμφαση στη νέα ψηφιακή τραπεζική εμπειρία, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (TN), την εξέλιξη του mobile banking και τον επανασχεδιασμό των customer journeys για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. της Eurobank, κ. Γιώργου Π. Ζανιά και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, κ.κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου, Ιάκωβου Γιαννακλή και Σταύρου Ιωάννου.

Μέσα από παρουσιάσεις στελεχών της Eurobank και εκπροσώπων στρατηγικών συνεργατών, αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Τράπεζα αξιοποιεί την τεχνολογία, τα δεδομένα, την TN και μία σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική για τη δημιουργία μιας πιο προσωποποιημένης, απλής και αποτελεσματικής εμπειρίας εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα τεχνολογίας στην ιστορία της, ύψους περίπου €1 δισ. για την περίοδο 2025–2028 επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές, cloud τεχνολογίες, δεδομένα, ΤΝ και νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Οι θεματικές της εκδήλωσης κάλυψαν το σύνολο του ψηφιακού οικοσυστήματος της Eurobank, από τη νέα ψηφιακή τραπεζική εμπειρία, τις εφαρμογές TN και τις δυνατότητες του Eurobank Mobile App έως τις τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν εκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά, τις λύσεις για επιχειρήσεις, καθώς και τις πρωτοβουλίες προσβασιμότητας και συμπερίληψης που διασφαλίζουν ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση για όλους τους πελάτες. Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας της Eurobank με τη Mastercard που διευρύνει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και εμπειριών προσφέροντας προνομιακή πρόσβαση στους κατόχους των καρτών Eurobank Mastercard σε μοναδικές εμπειρίες σε τομείς όπως η μουσική, ο κινηματογράφος, ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία μέσω της πλατφόρμας εμπειριών Priceless της Mastercard.

Τον κεντρικό συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Group Chief Digital Officer της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Πάικος, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις του Banking Forward και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την τραπεζική εμπειρία του μέλλοντος.

Τις διεθνείς τάσεις για το μέλλον του τραπεζικού κλάδου ανέδειξε ο κ. Rodrigo Alvarez, Accenture Song Global Banking and Capital Markets Lead, μέσα από την παρουσίασή του με τίτλο «Banking Forward: The Future is Here!», εστιάζοντας στις προσδοκίες των πελατών, στην αξιοποίηση της TN και στον επαναπροσδιορισμό της τραπεζικής εμπειρίας στη νέα ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, ο κ. Νίκος Γκατίδης, Financial Services Managing Director – Innovation Lead της Accenture, συνέβαλε στη συζήτηση γύρω από τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν σήμερα τη σύγχρονη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στις στρατηγικές συνεργασίες που διευρύνουν το οικοσύστημα υπηρεσιών και εμπειριών της Eurobank, με επίκεντρο την περαιτέρω επέκταση της πολυετούς συνεργασίας της με τη Mastercard. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, οι πελάτες της Eurobank αποκτούν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο αποδοχής της Mastercard, σε προηγμένες λύσεις ασφάλειας και σε σύγχρονες τεχνολογίες πληρωμών, ενώ παράλληλα διευρύνεται σημαντικά το οικοσύστημα εμπειριών και προνομίων που προσφέρεται στους κατόχους καρτών Eurobank Mastercard.

Ο Chief Retail Growth Officer της Eurobank, κ. Γιάννης Σεραφειμίδης, και ο Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Mastercard, κ. Παναγιώτης Πολύδωρος, παρουσίασαν το νέο αυτό κεφάλαιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών, αναδεικνύοντας τη μετάβαση από τις πληρωμές σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα εμπειριών. Μέσα από το Eurobank Mobile App και την πλατφόρμα Priceless της Mastercard, οι κάτοχοι καρτών αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε μουσικά events υψηλής ζήτησης, καθώς και σε επιλεγμένες εμπειρίες στους τομείς της μουσικής, του κινηματογράφου, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Τις διαφορετικές πτυχές του ψηφιακού οικοσυστήματος της Eurobank παρουσίασαν στελέχη της Τράπεζας. Ο Group Chief Information Officer, κ. Ανέστης Πετρίδης, και ο Group Corporate Security Officer & Chief Information Security Officer, κ. Γιάννης Τζάνος, ανέδειξαν τον ρόλο της τεχνολογίας, των υποδομών και της κυβερνοασφάλειας, ενώ η Head of GenAI Center of Excellence & Innovation, κα Μαρία Λεοντίου, παρουσίασε την προσέγγιση της Eurobank στην αξιοποίηση της TN και του Generative AI.

Τη νέα ψηφιακή εμπειρία πελάτη και τα σύγχρονα customer journeys παρουσίασαν ο Head of v-Banking, κ. Πάνος Θεοδώρου, η Head of Individual Banking, κα Έλενα Πανταζή και η Head of Digital Solutions, κα Όλγα Χαραλαμπίδη, ενώ ο Head of Transaction Banking, κ. Λευτέρης Βλαχογιάννης, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τραπεζική ενσωματώνεται στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Banking Forward με μια ματιά

Το Banking Forward αποτυπώνει την εξέλιξη της τραπεζικής εμπειρίας μέσα από σημαντικές επενδύσεις, υψηλή ψηφιακή υιοθέτηση, τεχνολογική καινοτομία και στρατηγικές συνεργασίες που διευρύνουν το οικοσύστημα υπηρεσιών της Eurobank.

Πέντε βασικές θεματικές

Eurobank Mobile App

Το ανανεωμένο Eurobank Mobile App αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής των πελατών με την Τράπεζα προσφέροντας ένα διαρκώς διευρυνόμενο σύνολο τραπεζικών υπηρεσιών μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Τεχνητή Νοημοσύνη με αιχμή το GenAI

EVA, myEVA, GenAI Factory και Digital Brain συνθέτουν το οικοσύστημα ΤΝ και Generative AI της Eurobank.

Technology Forward

Το μεγαλύτερο τεχνολογικό επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του Ομίλου, με επενδύσεις €1 δισ. σε τεχνολογία, δεδομένα, cloud και κυβερνοασφάλεια την τετραετία 2025- 2028.

Eurobank - Mastercard

Περαιτέρω επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας, με επίκεντρο την πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες, προνόμια και εμπειρίες μέσα από το οικοσύστημα Mastercard Priceless.

Προσβασιμότητα

Ολιστική προσέγγιση για μια ισότιμη και απρόσκοπτη τραπεζική εμπειρία για όλους.

Επαναπροσδιορίζοντας την τραπεζική εμπειρία

Καθώς οι πελάτες αναζητούν προσωποποιημένες, άμεσες και απλές υπηρεσίες που ενσωματώνονται στην καθημερινότητά τους, η τραπεζική εμπειρία εξελίσσεται διαρκώς. Το Banking Forward αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η Eurobank ανταποκρίνεται σε αυτή τη μετάβαση, διατηρώντας σταθερά τον πελάτη στο επίκεντρο της στρατηγικής της και αξιοποιώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα και την ΤΝ για να σχεδιάζει λύσεις βασισμένες στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες του. Μέσα από ένα σύγχρονο phygital μοντέλο εξυπηρέτησης, η Eurobank συνδυάζει την ευκολία και την ταχύτητα των ψηφιακών καναλιών με την αξία της ανθρώπινης σχέσης, δημιουργώντας μια εμπειρία πιο απλή, πιο προσωποποιημένη και πιο ουσιαστική σε κάθε στάδιο της τραπεζικής σχέσης.

Αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής, δεδομένα και εργαλεία ΤΝ, ενισχύει τη δυνατότητα κατανόησης των αναγκών του πελάτη, προσφέροντας πιο σχετικές και εξατομικευμένες εμπειρίες. Παράλληλα, διευρύνει διαρκώς το εύρος των υπηρεσιών της, ενσωματώνοντας τραπεζικές και μη τραπεζικές λύσεις σε ευρύτερα οικοσυστήματα που δημιουργούν πρόσθετη αξία στην καθημερινότητα πελατών και επιχειρήσεων.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες που λειτουργούν συμπληρωματικά για τη δημιουργία μιας πιο προσωποποιημένης, ανθρώπινης και ουσιαστικής τραπεζικής εμπειρίας:

Cognitive

Αξιοποίηση δεδομένων, τεχνολογίας και ΤΝ για την κατανόηση και πρόβλεψη αναγκών σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας υπερ-προσωποποιημένες εμπειρίες σε μεγάλη κλίμακα.

Conversational

Ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων και απλοποίηση σύνθετων ενεργειών που καθιστούν τη ψηφιακή τραπεζική εξυπηρέτηση άμεση, ποιοτική και ακόμα πιο αποτελεσματική.

Commercial

Ενσωμάτωση τραπεζικών και μη τραπεζικών υπηρεσιών σε ψηφιακά οικοσυστήματα που δημιουργούν μια ολοκληρωμένη πρόταση αξίας για τον πελάτη.

Το ψηφιακό οικοσύστημα σε αριθμούς

Η εξέλιξη της τραπεζικής εμπειρίας αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν με την Eurobank και αξιοποιούν τις υπηρεσίες της. Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών καναλιών επιβεβαιώνει τη μετάβαση σε ένα μοντέλο τραπεζικής που είναι πιο άμεσο, πιο προσωποποιημένο και πιο ενσωματωμένο στην καθημερινότητα πελατών και επιχειρήσεων.

Η ψηφιακή τραπεζική στην καθημερινότητα

Σήμερα, το 96% των συναλλαγών της Eurobank πραγματοποιούνται ψηφιακά με το 61% να υλοποιούνται μέσω του Eurobank Mobile App ενώ στις ηλικίες έως 35 ετών το ποσοστό αυτό φτάνει στο 94%.

Σε ετήσια βάση καταγράφονται περίπου 574 εκατομμύρια logins σε e-Banking και Mobile Banking, ενώ οι χρήστες του Eurobank Mobile App συνδέονται κατά μ.ο. 27 φορές τον μήνα, σχεδόν μια φορά την ημέρα. Παράλληλα, επτά στους 10 ψηφιακούς χρήστες επιλέγουν αποκλειστικά το κινητό τους τηλέφωνο για τη διαχείριση των τραπεζικών τους συναλλαγών.

Ένα οικοσύστημα σε κλίμακα

Το εύρος των διαθέσιμων πληρωμών ξεπερνά πλέον τα 5.200 στα ψηφιακά κανάλια της Eurobank. Καθημερινά πραγματοποιούνται περισσότερες από ένα εκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές, με ρυθμό που φτάνει κατά μέγιστο τις 2.500 συναλλαγές ανά λεπτό, ενώ εξυπηρετούνται έως και 160.000 πελάτες ανά ώρα.

Την ίδια στιγμή, οι συναλλαγές μέσω του Eurobank Mobile App αναπτύχθηκαν το 2025 με ρυθμό που ξεπερνά το ~40%, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του mobile banking στη συνολική ψηφιακή εμπειρία. Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι πελάτες που χρησιμοποίησαν το Mobile ήταν διπλάσιοι από τους χρήστες του e - Banking.

Από τη συναλλαγή στην απόκτηση προϊόντων

Η δυναμική ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών αποτυπώνεται πλέον και στην απόκτηση τραπεζικών προϊόντων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτήθηκε αμιγώς ψηφιακά, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 160% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, η συνεισφορά του Digital είναι σχεδόν καθολική. Ενδεικτικά, το 95% των προπληρωμένων καρτών της Eurobank εκδόθηκε μέσω του Eurobank Mobile App.

Digital First πελάτες και επιχειρήσεις

Δύο στους τρεις συναλλακτικούς πελάτες της Eurobank είναι πλέον Digital First, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο την Eurobank ως την κύρια τράπεζα εξυπηρέτησής τους. Παράλληλα, εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερη χρήση τραπεζικών προϊόντων, διατηρώντας διπλάσια πυκνότητα σχέσης με την Τράπεζα σε καταθέσεις και χρηματοδοτικά προϊόντα.

Η ισχυρή θέση της Eurobank αποτυπώνεται και στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς περίπου το 30% της αξίας των ψηφιακών συναλλαγών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας.

Τεχνητή Νοημοσύνη με αιχμή το GenAI

Η ΤΝ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της τραπεζικής εμπειρίας, ενισχύοντας τη δυνατότητα της Eurobank να προσφέρει άμεσες, προσωποποιημένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Αξιοποιώντας συστηματικά τις δυνατότητες της ΤΝ με αιχμή το Generative AI, η Τράπεζα αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων που βελτιώνει το ταξίδι του πελάτη, ενισχύει την παραγωγικότητα και επιταχύνει την καινοτομία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η EVA (Eurobank Virtual Assistant), η ψηφιακή βοηθός της Eurobank για την εξυπηρέτηση πελατών, η οποία εξελίσσεται διαρκώς, ενισχύοντας την ποιότητα και την αμεσότητα της εξυπηρέτησης μέσα από τα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας. Αντίστοιχα, η myEVA (ο εσωτερικός AI Voice Assistant της Τράπεζας) λειτουργεί ως ένας σύγχρονος ψηφιακός συνεργάτης για το προσωπικό, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους εργασία και ενισχύοντας την παραγωγικότητα. Παράλληλα, η ΤΝ αξιοποιείται σε κρίσιμους τομείς, όπως η αξιολόγηση στεγαστικών δανείων, η ανάλυση σχολίων πελατών, η επεξεργασία συμβατικών εγγράφων και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Πίσω από αυτές τις εφαρμογές βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ανάπτυξης και λειτουργίας λύσεων ΤΝ, το οποίο συνδέει τις επιχειρησιακές ανάγκες με την τεχνολογία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συστηματική αξιοποίηση της καινοτομίας σε όλο το εύρος του Οργανισμού.

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ΤΝ

Η Eurobank έχει αναπτύξει ένα συνεκτικό περιβάλλον ανάπτυξης και αξιοποίησης λύσεων ΤΝ, το οποίο ενισχύεται μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές.

Στον πυρήνα του οικοσυστήματος βρίσκεται το GenAI Factory, ο βασικός μηχανισμός νέας γενιάς για τη συστηματική και κλιμακούμενη αξιοποίηση του Generative AI στον Οργανισμό. Αξιοποιώντας το Microsoft Azure και την EY.ai AgenticPlatform, με υποστήριξη από την επιταχυνόμενη υπολογιστική ισχύ της NVIDIA, η Τράπεζα διαμορφώνει ευφυή συστήματα που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη Fairfax Digital Services, η Eurobank συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων τραπεζικών οργανισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που υιοθετούν με δομημένο τρόπο λύσεις Agentic AI.

Το GenAI Center of Excellence λειτουργεί ως το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και συνεπή αξιοποίηση της ΤΝ, υποστηρίζοντας τη μετάβαση από πιλοτικές εφαρμογές σε λύσεις ευρείας υλοποίησης.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Accenture, η Eurobank αναπτύσσει ένα enterprise-wide “Digital Brain”, ενσωματώνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα της εμπειρίας πελάτη και των λειτουργικών διαδικασιών. Μαζί, ενισχύουν την ηγετική θέση της Eurobank στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού τομέα, αναβαθμίζοντας τα ψηφιακά κανάλια, τα φυσικά σημεία επαφής και τον τεχνολογικό κορμό της Τράπεζας μέσω ενός Digital Factory και ενός Digital Leader Incubator παγκόσμιας κλάσης, ενός AI-powered «Digital Brain» που επανασχεδιάζει τις λειτουργίες, καθώς και ενός GenAI-augmented κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Lifecycle), ο οποίος επιταχύνει την τεχνολογική υλοποίηση σε επίπεδο οργανισμού.

Το οικοσύστημα συμπληρώνεται από το Global Delivery Center στην Πούνε της Ινδίας, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη LTM (formerly LTIMindtree) και τη Fairfax Digital Services και λειτουργεί ως κόμβος ανάπτυξης και παράδοσης καινοτόμων λύσεων για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.

Η ανάπτυξη των εφαρμογών ΤΝ στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης που διασφαλίζει την ασφαλή, υπεύθυνη και διαφανή αξιοποίησή τους, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το κανονιστικό πλαίσιο και τις αρχές δεοντολογίας του Ομίλου.

Παράλληλα, η Eurobank επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς της ΤΝ, όπως το Machine Learning και το Generative AI. Περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι συμμετείχαν σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις συνολικής διάρκειας άνω των 17.000 ωρών την περίοδο 2025-2026 ενώ η Τράπεζα στηρίζει ενεργά την ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος «MSc in AI for Digital Transformation» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου τεχνολογικού οικοσυστήματος που υποστηρίζει την εξέλιξη της τραπεζικής εμπειρίας και δημιουργεί τις βάσεις για την επόμενη γενιά ψηφιακών υπηρεσιών.