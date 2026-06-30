Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

Η πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα με φυσική παρουσία στην Ινδία ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικής γέφυρας μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης.

Με αφορμή την επίσκεψη στην Ελλάδα του Honorable Shri Piyush Goyal, Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, η Eurobank πραγματοποίησε στα Eurobank Headquarters στην Αθήνα επίδειξη σε πραγματικό χρόνο (live demonstration) της υπηρεσίας διασυνοριακών πληρωμών από την Ελλάδα προς την Ινδία. Η επίδειξη ανέδειξε τη διασύνδεση του Eurobank Mobile App με το Unified Payments Interface (UPI) της Ινδίας, επιτρέποντας την πραγματοποίηση απλών, ασφαλών, γρήγορων και αποτελεσματικών διασυνοριακών πληρωμών.

Το live demonstration παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα, His Excellency Shri Ravi Shankar, καθώς και μέλη της ινδικής επιχειρηματικής αποστολής που συνόδευαν τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Την Τράπεζα εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φωκίων Καραβίας και οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. Σταύρος Ιωάννου και Κωνσταντίνος Βασιλείου, ενώ παρών ήταν και ο President & CEO της Fairfax Digital Services, κ. Sanjay Tugnait.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε τις δυνατότητες που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία της Eurobank με την NPCI International Payments Limited (NIPL), θυγατρική της National Payments Corporation of India (NPCI), για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ινδίας, αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές υποδομές που διευκολύνουν τις συναλλαγές και ενισχύουν τη διασύνδεση των δύο αγορών.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) Growing Retail Digital Payments (The Value of Interoperability) (Ιούνιος 2025), το Unified Payments Interface (UPI) αποτελεί το μεγαλύτερο σύστημα ταχέων πληρωμών λιανικής (Fast Payment System – FPS) παγκοσμίως ως προς τον όγκο συναλλαγών. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση Prime Time for Real-Time 2024 της ACI Worldwide, το UPI αντιπροσωπεύει περίπου το 49% του συνολικού όγκου συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων πληρωμών σε πραγματικό χρόνο παγκοσμίως.

Ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Shri Piyush Goyal, δήλωσε: «Οι ψηφιακές δημόσιες υποδομές της Ινδίας απέδειξαν πώς η τεχνολογία μπορεί να εκδημοκρατίσει τις ευκαιρίες, να ενδυναμώσει κάθε πολίτη και να εγκαινιάσει αυτό που αποκαλώ μια νέα εποχή ψηφιακής δημοκρατίας. Μέσω του UPI, η Ινδία έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο οικοσύστημα πληρωμών σε πραγματικό χρόνο παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να ενισχύσει τη συμπερίληψη, την εμπιστοσύνη και την οικονομική ανάπτυξη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με τη Eurobank, μέσω της οποίας επεκτείνουμε αυτή την επιτυχία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενισχύοντας το εμπόριο, τις επενδύσεις και τους δεσμούς μεταξύ των λαών μέσω απλών και απρόσκοπτων διασυνοριακών ψηφιακών πληρωμών.».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, σημείωσε: «Η σημερινή παρουσίαση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική συνεργασία που αναπτύσσουμε με την Ινδία. Μετά την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας μας στο Μουμπάι, παρουσιάσαμε τις δυνατότητες που δημιουργεί η συνεργασία μας με την NPCI International για συναλλαγές μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης μέσω της υποδομής UPI. Η παρουσία του Honorable Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, καθώς και της ινδικής επιχειρηματικής αποστολής, υπογραμμίζει την σύσφιξη των οικονομικών δεσμών μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης. Η Eurobank παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και της συνδεσιμότητας, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον ρόλο που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Κύπρος ως στρατηγικές πύλες προς την ευρωπαϊκή αγορά.».

Ο President & CEO της Fairfax Digital Services, κ. Sanjay Tugnait, ανέφερε: «Οι δύο αρχαιότερες δημοκρατικές παραδόσεις του κόσμου εξακολουθούν να διαμορφώνουν το μέλλον: η Ελλάδα χάρισε στον κόσμο τη δημοκρατία, ενώ η Ινδία πρωτοστατεί σήμερα στην ψηφιακή δημοκρατία μέσω του UPI. Μαζί με την NPCI International, η Eurobank φέρνει αυτή την καινοτομία στην Ευρώπη, καθιστώντας δυνατές ταχύτερες και ασφαλέστερες διασυνοριακές πληρωμές. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως φυσικής πύλης για τη διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία της Ινδίας με την Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούν προς αυτό που έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως η “Mother of All Trade Deals”.».

Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ευρώπη που ενεργοποίησε υπηρεσία διασυνοριακών πληρωμών από την Ελλάδα προς την Ινδία μέσω UPI, καθώς και η πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα με φυσική παρουσία στην ινδική αγορά.

Μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, η Τράπεζα ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως βασικού συνδετικού κρίκου μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, με την Ελλάδα και την Κύπρο να λειτουργούν ως στρατηγικές πύλες εισόδου για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο αγορών, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων και συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

Μετά την παρουσίαση, η Διοίκηση της Τράπεζας παρέθεσε δείπνο εργασίας προς τιμήν του Honorable Shri Piyush Goyal, Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, με τη συμμετοχή επικεφαλής κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων και εκπροσώπων της επιχειρηματικής αποστολής που συνόδευε τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναδείχθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Τράπεζα παρέθεσε πρόγευμα εργασίας προς τιμήν της ινδικής επιχειρηματικής αποστολής, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν οι σχετικές πρωτοβουλίες της Eurobank και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.