ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Ηγέτης στην ελληνική αγορά factoring για 18η συνεχή χρονιά
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:27 - 06 Ιουλ 2026

Eurobank: Ηγέτης στην ελληνική αγορά factoring για 18η συνεχή χρονιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank Factors, 100% θυγατρική της Eurobank, διατήρησε για 18η συνεχή χρονιά την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά factoring, σύμφωνα με τα στοιχεία της Hellenic Factors Association για το 2025.

Παράλληλα, κατέκτησε την 1η θέση παγκοσμίως στις υπηρεσίες export (εξαγωγικού) factoring, σύμφωνα με τα στοιχεία της FCI (Factors Chain International), του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού στον κλάδο του factoring.

  • Με μερίδιο αγοράς 29%, η Eurobank Factors πραγματοποίησε το 2025 κύκλο εργασιών ύψους €8,6 δισ.
  • Οι χρηματοδοτήσεις της εταιρείας ξεπέρασαν για πρώτη φορά το €1 δισ., καταγράφοντας ιστορικό υψηλό και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο του factoring στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Η διάκριση της Eurobank Factors ως πρώτης παγκοσμίως στις υπηρεσίες export factoring απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του 58ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου (Annual Meeting) της FCI, που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα. Πρόκειται για τη 12η διεθνή διάκριση που αποσπά η Eurobank Factors από την FCI, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά ισχυρή παρουσία της μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών factoring διεθνώς.

Η Eurobank Factors συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων χρηματοδότησης, προσφέροντας αποτελεσματικότερες και ευέλικτες λύσεις στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το παρασκήνιο της... εκστρατείας του Λευκού Οίκου για την ανατροπή μιας κόκκινης κάρτας στο Μουντιάλ
Ειδήσεις

Το παρασκήνιο της... εκστρατείας του Λευκού Οίκου για την ανατροπή μιας κόκκινης κάρτας στο Μουντιάλ

Θεμιστοκλέους: Τα επείγοντα βαριά περιστατικά στη χώρα δεν έχουν αναμονή
Πολιτική

Θεμιστοκλέους: Τα επείγοντα βαριά περιστατικά στη χώρα δεν έχουν αναμονή 

Prorata: Πρώτη η ΝΔ με 25%, δεύτερη η ΕΛΑΣ, «ισοπαλία» ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού στην τρίτη θέση
Πολιτική

Prorata: Πρώτη η ΝΔ με 25%, δεύτερη η ΕΛΑΣ, «ισοπαλία» ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού στην τρίτη θέση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών ύψους 11,4 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών ύψους 11,4 εκατ. ευρώ

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο
Αναλύσεις

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Fitch: «Ψήφος» στις ελληνικές τράπεζες – Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής, θετικό outlook για Πειραιώς

Eurobank και Mastercard επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους - Τα προνόμια
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank και Mastercard επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους - Τα προνόμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/07/2026 - 13:00

ΕΛΕΤΑΕΝ: «Fake news» η συσχέτιση των πυρκαγιών με ανεμογεννήτριες

Ειδήσεις
06/07/2026 - 12:54

Γαλλία: Στο προσκήνιο ο Μπαρντελά αν η Λεπέν αποκλειστεί από τις εκλογές - Το πολιτικό του προφίλ

Πολιτική
06/07/2026 - 12:42

Ο Σαμαράς ανοίγει και το φάκελο «υποκλοπές»: Ζητά διερεύνηση της παγίδευσής του με Predator

Αυτοδιοίκηση
06/07/2026 - 12:40

Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»

Υγεία
06/07/2026 - 12:25

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Μέτρα προστασίας προς τους πολίτες για το τοξικό νέφος

Αυτοδιοίκηση
06/07/2026 - 12:19

Parkout: Η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για εύρεση θέσεων στάθμευσης

Ανεμοδείκτης
06/07/2026 - 12:11

Πόσο θα διαρκέσει αυτό το θέατρο του (πολιτικού) παραλόγου;

Αναλύσεις
06/07/2026 - 12:09

Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90

Ειδήσεις
06/07/2026 - 12:06

Ζελένσκι: Έκκληση για υποστήριξη από τη Δύση μετά τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Ειδήσεις
06/07/2026 - 11:59

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι

ΜΕΤΑΛΛΑ
06/07/2026 - 11:43

Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Οι κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες αποτελούν τον νέο πυλώνα της παγκόσμιας γεωπολιτικής ισχύος

Ειδήσεις
06/07/2026 - 11:39

Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ

Πολιτική
06/07/2026 - 11:33

«Μανιφέστο» Δένδια για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα - Αναφορές που... αγγίζουν το Μαξίμου

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 11:29

Prodea: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου logistics

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/07/2026 - 11:27

Eurobank: Ηγέτης στην ελληνική αγορά factoring για 18η συνεχή χρονιά

Ειδήσεις
06/07/2026 - 11:24

Το παρασκήνιο της... εκστρατείας του Λευκού Οίκου για την ανατροπή μιας κόκκινης κάρτας στο Μουντιάλ

Πολιτική
06/07/2026 - 11:20

Θεμιστοκλέους: Τα επείγοντα βαριά περιστατικά στη χώρα δεν έχουν αναμονή 

Πολιτική
06/07/2026 - 11:18

Prorata: Πρώτη η ΝΔ με 25%, δεύτερη η ΕΛΑΣ, «ισοπαλία» ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού στην τρίτη θέση

Οικονομία
06/07/2026 - 11:09

Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 11:04

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης βδομάδας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/07/2026 - 10:59

Καθυστερήσεις ρεκόρ στις πτήσεις: Η κυβέρνηση απαντά με... σύσκεψη - Νέα καμπανάκια για προσλήψεις

Ειδήσεις
06/07/2026 - 10:49

EasyJet: Άλμα 10,5% για τη μετοχή μετά την κατ' αρχήν συμφωνία εξαγοράς από την Castlelake

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/07/2026 - 10:49

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες εις βάρος καταναλωτών

Ανεμοδείκτης
06/07/2026 - 10:44

Άδωνις εναντίον Σαμαρά για πρώτη φορά: Τον... ταυτίζει με Τσίπρα και Ζωή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/07/2026 - 10:42

Morgan Stanley για ΔΕΗ: Σύσταση «overweight» με τιμή-στόχο €27 και περιθώριο ανόδου 14%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/07/2026 - 10:34

Eurobank: Προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών ύψους 11,4 εκατ. ευρώ

Πολιτική
06/07/2026 - 10:29

Μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού σε όλη την Ελλάδα - «Θα παραμείνει δημόσιο αγαθό», λέει ο Παπασταύρου

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 10:26

Εκλογή νέου ΔΣ στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A)

Ειδήσεις
06/07/2026 - 10:22

ifo: Ελαφρά βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική οδοποιία

Υγεία
06/07/2026 - 10:17

Απεξάρτηση: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων εκπέμπει «SOS» με επιστολή στον Μητσοτάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ