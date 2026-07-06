Prorata: Πρώτη η ΝΔ με 25%, δεύτερη η ΕΛΑΣ, «ισοπαλία» ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού στην τρίτη θέση

Πρώτη είναι η ΝΔ και στη δημοσκόπηση της Prorata με ποσοστό 25% (αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Ιούνιο), η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της Εφημερίδας των Συντακτών, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,5%, καταγράφοντας κέρδη μίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση έναν μήνα πριν.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 8,5%, με το πρώτο να μένει στάσιμο στα ποσοστά του Ιουνίου και την Μαρία Καρυστιανού να χάνει μία μονάδα.

Πρόθεση Ψήφου (εντός παρένθεσης τα ποσοστά Ιουνίου)

Νέα Δημοκρατία 25% (24%)

ΕΛΑΣ 15,5% (14,5%)

ΠΑΣΟΚ 8,5% (8,5%)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (9,5%)

Ελληνική Λύση 7% (8%)

ΚΚΕ 5,5% (6%)

Φωνή Λογικής 4% (3,5%)

Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (3,5%)

ΜεΡΑ25 3% (3%)

ΣΥΡΙΖΑ 2% (2%)

Νέα Αριστερά 1% (1%)

Δημοκράτες 1% (1%)

Νίκη 0,5% (0,5%)

Άλλα κόμματα 3% (2,5%)

Δεν έχω αποφασίσει 12% (12,5%)

Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε;

Στο συγκεκριμένο ερώτημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28% και ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη με 18%, ενώ ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%.

Η επιλογή «Κανένας» συνεχίζει να είναι ψηλά, με 21%.

Η χώρα κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση;

Στην ερώτηση αυτή, σχεδόν 7 στους 10 (69%) απαντούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 29% θεωρεί πως «σίγουρα» ή «μάλλον» η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σύγκριση κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα στο ερώτημα: Συγκρίνοντας την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπό την πρωθυπουργία Τσίπρα με τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ υπό την πρωθυπουργία Μητσοτάκη, ποια από τις δύο θεωρείτε ότι είχε καλύτερη επίδοση σε μία σειρά από τομείς πολιτικής;

Οι τομείς που αναφέρονται στο ερώτημα είναι:

Ακρίβεια και κόστος ζωής

Καταπολέμηση της διαφθοράς

Εθνικό Σύστημα Υγείας

Μισθοί και εργασιακές συνθήκες

Παιδεία και εκπαιδευτικό σύστημα

Μεταναστευτική πολιτική

Κοινωνική πολιτική

Φορολογία και φορολογικό σύστημα

Δημόσια ασφάλεια και αντιμετώπιση της παραβατικότητας

Εξωτερική πολιτική, Άμυνα και διεθνείς σχέσεις

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει πως στους περισσότερους τομείς δεν βλέπουν ουσιαστική διαφορά στην πολιτική διαχείριση των παραπάνω από τις δύο κυβερνήσεις.

Ενδεικτικά, το 41% θεωρεί πως διαχειρίστηκαν την ακρίβεια με «περίπου τον ίδιο τρόπο», ενώ το ποσοστό αυτό αγγίζει το 48% όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια / παραβατικότητα και είναι στο 44% για την παιδεία – εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα, το 36% βρίσκεται καλύτερες τις πολιτικές της ΝΔ στο μεταναστευτικό (έναντι 19% για τον ΣΥΡΙΖΑ και 43% «χωρίς ουσιαστική διαφορά»), ενώ μεγάλη είναι η διαφορά τους και στην εξωτερική πολιτική, άμυνα, διεθνείς σχέσεις με το 42% να θεωρεί καλύτερους τους χειρισμούς της ΝΔ (έναντι 19%).

Απ’ την άλλη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Τσίπρα «κερδίζει» στους τομείς: Καταπολέμηση της διαφθοράς (με 37% έναντι 20% για τη ΝΔ), ΕΣΥ (με 32% έναντι 31% για τη ΝΔ) και ακρίβεια – κόστος ζωής (34% έναντι 23% για τη ΝΔ).

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Ως σημαντικότερα ζητήματα για τη χώρα στην παρούσα φάση, οι πολίτες αξιολογούν την ακρίβεια – κόστος ζωής (83%) και με αρκετή διαφορά τα ζητήματα διαφθοράς (46%), ενώ τρίτο στη λίστα έρχεται το ΕΣΥ (29%) και ακολουθούν τα εργασιακά – μισθοί (28%).