Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ

Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής, η «Τράπεζα»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Απριλίου 2026, αποφάσισε:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €494.381.211,20, με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το υπάρχον αποθεματικό «υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Τράπεζας από €0,93 σε €1,33, και

(β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €494.381.211,20, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Τράπεζας από €1,33 σε €0,93, και τη διανομή του συνόλου του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Τράπεζας ως χρηματική καταβολή, ήτοι ποσού €0,40 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των €1.149.436.316,04, διαιρούμενο σε 1.235.953.028 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστης.

Την 23 η Ιουνίου 2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6090542, η με αριθμό πρωτοκόλλου 4087458 ΑΠ/23.06.2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 25 (Ιστορική Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Το χρηματιστήριο Euronext Athens ενημερώθηκε στις 23.07.2026 για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού €0,40 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα, 03.08.2026 (ημερομηνία αποκοπής επιστροφής κεφαλαίου), οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Euronext Athens με τελική ονομαστική αξία €0,93 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού €0,40 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens σε συνδυασμό με την υπ. αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Euronext Athens όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 04.08.2026 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (€0,40 ανά μετοχή) ορίζεται η Παρασκευή, 07.08.2026.

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως: