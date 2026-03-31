ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΝ: Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
ΥΔΡΕΥΣΗ
11:33 - 31 Μαρ 2026

ΥΠΕΝ: Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπογράφεται σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου η  σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) συστημάτων επεξεργασίας νερού ύδρευσης (εγκαταστάσεις αντίστροφης ώσμωσης) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών, αξίας 1,73 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εξασφαλίζοντας πόσιμο νερό για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής των Σερρών.

Με τη σύμβαση αυτή υλοποιείται η δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους πολίτες των Σερρών για την αποκατάσταση του υδροδοτικού συστήματος, μετά από αίτημα των Βουλευτών της περιοχής, κ.κ. Κώστα Καραμανλή, Τάσο Χατζηβασιλείου, Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Η συμβασιοποίηση έρχεται λίγους μήνες μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου με τους βουλευτές του Νομού και τη Δήμαρχο Σερρών κα Βαρβάρα Μητλιάγκα, κατά την οποία υπέγραψε την ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση της υδροδότησης σε δημοτικές κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Σερρών.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου Σερρών για την αποκατάσταση της ασφαλούς και αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού σε δημοτικές κοινότητες και οικισμούς, όπου ανιχνεύθηκαν υψηλές τιμές ουρανίου. Ευχαριστώ τους Βουλευτές της περιοχής που ανέδειξαν το ζήτημα και συνέβαλαν στην ταχεία αντιμετώπισή του».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Μάχη κατά της λειψυδρίας – Νέες επενδύσεις €16,6 εκατ. με 16 έργα σε 9 δήμους
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΥΠΕΝ: Μάχη κατά της λειψυδρίας – Νέες επενδύσεις €16,6 εκατ. με 16 έργα σε 9 δήμους

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»
Οικονομία

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ