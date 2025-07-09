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Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις: Τι κάνουμε σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου
Magazino
18:34 - 09 Ιουλ 2025

Θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις: Τι κάνουμε σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου

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O Louis Tomlinson ξανά στην Αθήνα, ο Tigran Hamasyan φέρνει το ομορφότερο έργο του στο Λόφο Φιλοπάππου. Εδώ, όσα θα κάνουμε στην πόλη σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου.

«Μια άλλη Θήβα» σε καλοκαιρινή περιοδεία

«Μια άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο, η παράσταση-φαινόμενο, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τους Θάνο Λέκκα και Δημήτρη Καπουράνη, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα σε μια καλοκαιρινή περιοδεία με πάνω από 40 σταθμούς. Ένας συγγραφέας συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο δουλεύει ταυτόχρονα πλέον ο συγγραφέας.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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