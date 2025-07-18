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Η κλασική μουσική… αλλιώς: Φεστιβάλ και συναυλίες πλάι στο κύμα
Magazino
15:00 - 18 Ιουλ 2025

Η κλασική μουσική… αλλιώς: Φεστιβάλ και συναυλίες πλάι στο κύμα

Reporter.gr Newsroom
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Από τα αστικά κέντρα όπως η Ερμούπολη μέχρι τα ορεινά των Χανίων και από τα μεγάλα νησιά όπως η Σάμος μέχρι τα μικρότερα, όπως τα Κουφονήσια, τον Αύγουστο κάθε καλοκαιρινός προορισμός αποκτά το… Μέγαρό του, όπου πραγματοποιούνται φεστιβάλ κλασικής μουσικής στα οποία συμμετέχουν μικρότερα ή μεγαλύτερα μουσικά σύνολα. Καταγράψαμε και προτείνουμε τις σημαντικότερες τέτοιες εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού. Καλή ακρόαση!

Από τη Λήμνο μέχρι τα Χανιά κι από τη Σύρο μέχρι τη Σάμο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα ελληνικά νησιά υποδέχονται έναν εντυπωσιακό αριθμό φεστιβάλ που είναι αφιερωμένα στη λόγια μουσική, όπου πρωταγωνιστούν μικρότερα ή μεγαλύτερα μουσικά σύνολα, έως και ολόκληρες συμφωνικές ορχήστρες. Για όσους και όσες θα ήθελαν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με κάποιο κοντσέρτο παρά θιν’ αλός ή συναρτούν τις θερινές τους μετακινήσεις με τον εκάστοτε συναυλιακό προγραμματισμό, καταγράψαμε τις σημαντικότερες μουσικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, τις οποίες παρουσιάζουμε με χρονολογική σειρά.

Περισσότερα στο monopoli.gr

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