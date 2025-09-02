Βιβλίο: Η Σκοτεινή Ντίβα - συνταρακτικές αποκαλύψεις

Σε ένα τρίτομο βιβλίο που τιτλοφορείται «ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΝΤΙΒΑ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ» και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Τεύθις μέσα στον Σεπτέμβριο, ο έμπειρος δημοσιογράφος Ανδρέας Χριστοδουλάκης (υπογράφει το βιβλίο ως Ανδρέας Μποννάτος) αποκαλύπτει ένα αμέτρητο πλήθος μυστικών, καλά φυλαγμένων στα συρτάρια των μυστικών υπηρεσιών, που αφορούν φαινομενικά ετερόκλιτα γεγονότα τα οποία απασχόλησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη επί δεκαετίες. Γεγονότων καθοριστικών για την πολιτική πορεία της Ελλάδας, αλλά και δολοφονίες που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή γνώμη και που από τους απλούς ανθρώπους μπορούσαν να ερμηνευτούν μόνο με θεωρίες συνωμοσίας. Η έρευνα του Χριστοδουλάκη ρίχνει φως στο τι αλήθεια συνέβη, επιβεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις τις θεωρίες συνωμοσίας ή αποκαλύπτοντας κρίσιμες λεπτομέρειες που δεν έχουν μέχρι σήμερα δημοσιευτεί.

Η αφορμή και το επίκεντρο της έρευνας είναι η κρυφή ζωή της ντίβας Μαρίας Κάλλας και η σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Από την ενδελεχή όμως έρευνα προκύπτουν αποκαλύψεις για ένα πλήθος προσωπικοτήτων, αφού η Κάλλας και ο Ωνάσης σχετίζονταν με όλες τις κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής και είχαν πληροφορίες που κανένας άλλος εκτός των παγκόσμιων ηγετών μπορούσε να έχει. Ουσιαστικά αποκαλύπτεται η συμμετοχή των μυστικών υπηρεσιών και των εντολέων τους σε όλα τα γεγονότα που κάποια στιγμή έγιναν πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου.

Ο Χριστοδουλάκης δεν περιορίστηκε σε γραπτές πηγές, έκανε τη δική του έρευνα, μίλησε με ανθρώπους που έζησαν “από μέσα” αυτές τις στιγμές, και κατάφερε να πιάσει το νήμα ακόμη και εκεί που κρυβόταν από τις μυστικές υπηρεσίες - και να βρει άκρη.

Πρόκειται πραγματικά περί ενός ασύλληπτα ενδιαφέροντος και αποκαλυπτικού “ρεπορτάζ”, που αφενός γοητεύει, αφετέρου τρομάζει τον αναγνώστη, επιβεβαιώνοντας τον φόβο του ότι μέσω των μυστικών υπηρεσιών κάποιοι τελικά κινούν τα νήματα.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του βιβλίου, το οποίο ο συγγραφέας χαρακτηρίζει ως χρονολόγιο μυθοπλασίας, πρόκειται για ιστορίες προδοσίας. Προσωπικής αλλά και παγκόσμιας.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο κινητήριος μοχλός της ιστορίας δεν είναι ούτε ο έρωτας, ούτε το χρήμα, ούτε η εξουσία: είναι ο φθόνος και η ζήλεια, δηλαδή τα βασικά συστατικά του ανθρώπινου χαρακτήρα, που φέρνουν πάντα την προδοσία.



Ερωτήματα και Απαντήσεις

Το βιβλίο απαντά σε καταιγιστικά ερωτήματα:

Ποιος ήταν ο μεγάλος έρωτας στη ζωή της Μαρίας Κάλλας αφού δεν ήταν ο Ωνάσης; Υπήρξε μεγάλος έρωτας στη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση, εφόσον την Κάλλας την ξεπέρασε μάλλον γρήγορα;

Ποια ήταν η σχέση των δυο τους με το ίδιο φύλο; Γιατί πρόδωσαν ο ένας τον άλλο;

Ποιο ήταν το αληθινό τέλος της ζωής της Κάλλας το 1977 αφού δεν πέθανε από μια «τυπική καρδιακή προσβολή»;

Ποιος ήταν στα αλήθεια ο «Ντέννις- Η Σκιά» ο διάσημος πράκτορας που αποκάλυψε σε Μαρία και Αριστοτέλη πάνω στη θαλαμηγό «Χριστίνα» την επερχόμενη δολοφονία του Προέδρου Κέννεντι, πέντε μήνες νωρίτερα από το Νοέμβριο του 1963;

Ποιος ήταν ο βιολογικός πατέρας της Μαρίας αφού αποδεδειγμένα δεν ήταν ο Γεώργιος Καλογερόπουλος;

Στη σύγχρονη μεταπολεμική ιστορία, ο στενός φίλος της Κάλλας και «εξ απορρήτων» του Ωνάση και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο καθηγητής Ιωάννης Γεωργάκης , αποκαλύπτει ποιοι οδήγησαν την Ελλάδα στον καταστρεπτικό Εμφύλιο 1946-49.

Μέσα από την συγκλονιστική αφήγηση ενός διάσημου Στρατηγού, ο Γεωργάκης μας αποκαλύπτει επίσης ποιος ήταν ο εντολέας και ποιος ο φυσικός αυτουργός της εν ψυχρώ δολοφονίας του Άρη Βελουχιώτη το 1945.

Αλλά και ποια ήταν η μοναδική γυναίκα που ερωτεύθηκε ο ‘Εθνάρχης’ Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Ποιος κανόνισε να φύγει άρον-άρον από την Ελλάδα ο Καραμανλής το 1963 για να μην δολοφονηθεί από τους Παλατιανούς, όπως ήταν σίγουρος ο ίδιος;

Ποια ήταν η συγκλονιστική αλήθεια που αποκάλυψε ο γιατρός του Παλατιού Θωμάς Δοξιάδης, για τους πολύ κοντινούς θανάτους του Βασιλιά Παύλου και του Αυλάρχη Λεβίδη;

Ποιος Έλληνας, μετέπειτα κορυφαίος χουντικός, αξιωματικός κρυβόταν πίσω από το έγκλημα-προβοκάτσια του Γοργοποτάμου το 1964 με την ανατίναξη της νάρκης και τους 15 νεκρούς;

Ποιοι ήταν οι δυο δολοφόνοι της Αγγλίδας δημοσιογράφου Άνν Ντόροθι Τσάπμαν επί Χούντας στην Ελλάδα; Τι γνώριζε και την έβγαλαν από τη μέση; Τι πολύτιμο πήραν από τα πράγματά της;

Ποιοι ήταν οι Έλληνες χουντικοί αξιωματικοί, δολοφόνοι του Πολύκαρπου Γεωρκάτζη στην Κύπρο;

Ποιος έδωσε εντολή στον ψυχοπαθή δικτάτορα Δημήτριο Ιωαννίδη να ανατρέψει και να δολοφονήσει το Μακάριο προκαλώντας τη μεγάλη προδοσία της Κύπρου το 1974;

Σε ποιόν τηλεφώνησε ο δικτάτορας Ιωαννίδης μόλις τον απέπεμψαν οι Στρατηγοί για να φέρουν πολιτική ηγεσία την Ελλάδα, μετά την εισβολή των Τούρκων στη Μεγαλόνησο;

Τι απέγιναν τα μυστικά αρχεία της ΕΣΑ που εμπιστεύθηκε ο αείμνηστος αγωνιστής Αλέξανδρος Παναγούλης στην Οριάνα Φαλάτσι και ποιος ο πραγματικός, ιντριγκαδόρικος ρόλος της τελευταίας; Ήταν δολοφονία ο θάνατος του Παναγούλη;

Νιάρχος, Rolling Stones και 17Ν



Ποιος ήταν ο περιβόητος «Φώντας» που έδωσε (και σε ποιόν) πολύτιμες πληροφορίες για τη δομή και της δράση της τρομοκρατικής Οργάνωσης 17Ν στις αρχές της δεκαετίας του ’90, που όμως δεν αξιοποιήθηκαν εγκαίρως με αποτέλεσμα να καθυστερήσει σχεδόν 10 χρόνια ο εντοπισμός και η εξάρθρωσή της;

Αλλά και ένας άλλος, μυθιστορηματικός χαρακτήρας του βιβλίου, ο Advocate (τον συνθέτουν πέντε διαφορετικά υπαρκτά πρόσωπα, που έζησαν από πολύ κοντά τη Μαρία) μας αποκαλύπτει ποιος Έλληνας στρατιωτικός δολοφόνησε με δολιοφθορά στο αεροπλάνο, τον Αλέξανδρο Αρ. Ωνάση το 1973 και γιατί το έκανε.

Πως επηρέασε τη ζωή της Μαρίας, ο πανίσχυρος Σταύρος Νιάρχος που παντρεύτηκε την Ευγενία Λιβανού και κατόπιν την αδελφή της Τίνα, πρώην κυρία Ωνάση;

Ποια ήταν η σχέση του Νιάρχου με την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα της Αγγλίας, αδελφή της Βασίλισσας Ελισάβετ και πως αποκαλούσε ο Σταύρος τον «Έλληνα» βασιλικό σύζυγο Φίλιππο της Αγγλίας.

Τι σχέση είχαν τα ‘τρελά’ πάρτι της Πριγκίπισσας Μαργαρίτας με το θάνατο-δολοφονία του Μπράιαν Τζόουνς των Rolling Stones;

Τι ήταν το «Σχέδιο Κυνηγός» που εκπόνησε ο Αρίστος για να εκδικηθεί το θάνατο του Αλέξανδρου; Πως αυτό το σχέδιο υλοποιήθηκε μετά το θάνατό του;

Ποιο μυστικό αποκάλυψε στη Μαρία, η καλή της φίλη Πριγκίπισσα Γκρέης του Μονακό;

Ήταν η πιανίστα Βάσω Δεβετζή πραγματική της φίλη ή ένα «φίδι» που έτρεφε στον κόρφο της;

Τι ακολούθησε όταν η Μαρία συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με την Εύα Περόν το 1949 και με τη Μέριλιν Μονρόε το 1962;

Τι ήθελαν από τη ζωή της η Μάρλεν Ντίντριχ, η Γκρέτα Γκάρμπο, η Μαρί Ελέν ντε Ροτσίλντ, η Ντόρα Μάαρ, ‘μούσα’ του Πικάσο αλλά και η Εντίθ Πιάφ;

Γιατί ήταν άσβεστο το μίσος της Μαρίας για τη Τζάκι Ωνάση αλλά και την αντίπαλό της στην όπερα Ρενάτα Τεμπάλντι; Ποιος διέταξε τη δολοφονία της στη Βραζιλία;

Γιατί η Μαρία δεν συγχώρησε ποτέ τη μητέρα της, Ευαγγελία-Λίτσα Καλογεροπούλου; Γιατί δεν πήγε στην κηδεία του φερόμενου ως πατέρα της Γεώργιου Καλογερόπουλου; Πώς την εκδικήθηκε η αδελφή της Υακίνθη-Τζάκι που ήταν ένα μοιραίο πρόσωπο για τη Κάλλας;

Τι ακριβώς ήταν το απόρρητο ‘Σχέδιο Μεσαπηλιώτης’ το 1940-41 που οδήγησε στην αθόρυβη δολοφονία του Ιωάννη Μεταξά και από ποιο στενό συνεργάτη του;

Κέννεντι, Αλέν Ντελόν, Αντι Γουώρχολ



Τη σφραγίδα τους στη «Σκοτεινή Ντίβα-Ιστορίες παγκόσμιας προδοσίας» βάζουν με τη παρουσία τους ο υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κέννεντι που αντιπαθούσε τον Ωνάση και αντιδίκισε μαζί του, ο αδελφός του Έντουαρντ που υπέγραψε δεσμευτικό συμβόλαιο με τον Αριστοτέλη και ο πανίσχυρος Αρχηγός του FBI Τζον Έντγκαρ Χούβερ.

Τι είπε ο διάσημος δικηγόρος του Ωνάση, ο Ρόι Κον (μετέπειτα πολιτικός μέντορας του Ντόναλντ Τραμπ) όταν κατάφερε και τον «έριξε στα μαλακά» με τις δίκες που είχε στις ΗΠΑ ο Αρίστος;

Πως συνδέονται όλα με το φιλόδοξο ‘Σχέδιο Conquistador’ και την ‘Omega Airlines’ του Ωνάση στις ΗΠΑ, που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ;

Ποιο ήταν το οικογενειακό μυστικό που αποκάλυψε στο φίλο του τον Αριστοτέλη, ο διάσημος Ελληνοαμερικανός Σπύρος Σκούρας «μεγάλο αφεντικό» της 20th Century Fox αναφορικά με την αυτοκτονία της κόρης του Διονυσίας;

Αναδύεται ακόμη η επιρροή που είχε στη ζωή της η αγαπημένη δασκάλα της, η Ελβίρα ντε Χιντάλγκο, ο μέντορας και φύλακας-άγγελος Κωστής Μπαστιάς αλλά και η «επιδραστική κουτσομπόλα», η πρώτη influenser στα χρονικά του πλανήτη, η Έλσα Μάξγουελ που ήταν βαθιά ερωτευμένη μαζί της, αλλά παρόλα αυτά τη σύστησε στον Ωνάση και πιο πριν στον Αλή Χαν.

Και πως αντιμετώπισε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ζορζ Πομπιντού τον ασυγκράτητο έρωτα της συζύγου του Κλοντ για τον Αλέν Ντελόν, τον οποίο ταυτόχρονα λάτρευε ο μέγας Λουκίνο Βισκόντι, αγαπημένος Δάσκαλος της Μαρίας;

Ποια Μυστική Υπηρεσία δολοφόνησε το Μάρκοβιτς, σωματοφύλακα του Ντελόν, ώστε να ενοχοποιηθεί ο Γάλλος γόης; Για ποιο λόγο ο Ντελόν φίλησε στα μάγουλα τη Μαρία και της είπε «δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έκανες για μένα;».

Γιατί ο αδελφικός φίλος της Μαρίας, ο Πιερ Πάολο Παζολίνι αποκαλούσε «κοινό απατεώνα» τον Φράνκο Τζεφιρέλλι; Ποιος πραγματικά και γιατί δολοφόνησε με πρωτοφανή βιαιότητα τον Παζολίνι;

Μετά από ποια σκοτεινή και θανατηφόρα ίντριγκα αναγκάστηκε ο Ωνάσης να εγκαταλείψει το Καζίνο του Μονακό το 1966-67; Ποιος ήταν ο ρόλος της Μασονικής Στοάς P2 και του αρχηγού της, του διαβόητου Λίτσιο Τζέλλι; Για ποιο λόγο, μαζί με το Τζέλλι ανέβηκε στη θαλαμηγό ‘Χριστίνα’ ο διαβόητος Τζούλιο Αντρεότι τον οποίο ο Ωνάσης αποκαλούσε «διαβολικό καμπούρη»;

Τι έκανε η Κάλλας το καλοκαίρι του 1969 στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της εξέγερσης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας του Στόουνγουωλ; Γιατί ο Άντι Γουώρχολ και ο Υβ Σαιν Λωράν θαύμαζαν και διαφήμιζαν ανυπόκριτα τη Μαρία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γής;

Όλα αυτά τα ερωτήματα, βρίσκουν απάντηση μέσα από εκτενείς προσωπικές αφηγήσεις «κρίσιμων» προσώπων προς το συγγραφέα. Οι απαντήσεις που ρίχνουν φως σε σκοτεινά σημεία της ιστορίας, γράφτηκαν μετά από 14 χρόνια ερευνητικής δημοσιογραφίας.