10 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας - Σημαντικά μηνύματα για τους γονείς

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας ενώνει τη φωνή του με τους διεθνείς φορείς, αναδεικνύοντας την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης σε ζητήματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου 2025, ο Οργανισμός μας παρείχε υποστήριξη σε 1 παιδί κάθε 2 ημέρες για θέματα που σχετίζονταν με αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκτονικότητα ή μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά . Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σοβαρότητα του φαινομένου , τη σημασία ύπαρξης σταθερών και αξιόπιστων πλαισίων υποστήριξης και τη δυνατότητα άμεσης και ουσιαστικής ανταπόκρισης.

Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια δείχνει πως πίσω από κάθε τηλεφώνημα, κάθε μήνυμα, υπάρχει ένας έφηβος ή ένα παιδί που ζητά απλώς κάποιον να τον ακούσει. Η άμεση παρέμβαση της Επιστημονικής μας Ομάδας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και τις οικογένειες, έχει σώσει ζωές και έχει δώσει σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να συνεχίσουν να χαμογελούν.

Δες το video που ετοίμασαν οι ψυχολόγοι του Οργανισμού

Σημαντικά μηνύματα για τους γονείς και τους φροντιστές:

· Ακούστε το παιδί σας χωρίς κριτική, με ψυχραιμία, στοργή, αποδοχή και κατανόηση.

· Ο αυτοτραυματισμός δεν αποτελεί απόπειρα αυτοκτονίας. Ωστόσο θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

· Μην υποτιμάτε ποτέ δηλώσεις ή ενδείξεις που σχετίζονται με αυτοκαταστροφική σκέψη.

· Συζητήστε με τα παιδιά και ακούστε προσεκτικά τι θέλουν να πουν, χωρίς να υποτιμάτε τα συναισθήματά τους.

· Υποστηρίξτε το παιδί στην ανάγκη του για φροντίδα και στήριξη.

· Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια του παιδιού, και αποκλείστε την πρόσβαση σε αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τραυματισμό.

· Είναι φυσιολογικό να αισθανθείτε αρνητικά συναισθήματα όπως θυμό, απελπισία ή ενοχή.

· Προσπαθείστε να μην επιρρίψετε ευθύνες στο παιδί.

· Ενθαρρύνετε την υγιή έκφραση συναισθημάτων και την ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας.

· Στρέψτε τα παιδιά σε δραστηριότητες που ενισχύουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα, όπως ο αθλητισμός.

· Αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια όταν υπάρχει ανησυχία – η έγκαιρη παρέμβαση σώζει ζωές.

· Ενθαρρύνετε το παιδί να μιλήσει με ειδικό ψυχικής υγείας.

Η 10η Σεπτεμβρίου, όπως έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μας υπενθυμίζει ότι η πρόληψη της αυτοκτονίας είναι υπόθεση όλων μας. Η ενημέρωση, η στήριξη και η ανοιχτή επικοινωνία μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Οι γραμμές υποστήριξης του Οργανισμού είναι εδώ για κάθε παιδί, έφηβο και οικογένεια:

· Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά S.O.S. 1056

· Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111

· Chat 1056 (διαδικτυακή συνομιλία με ψυχολόγο)

Δεν είσαι μόνος/μόνη. Είμαστε εδώ – 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.