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Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή
Ειδήσεις
11:12 - 05 Ιουν 2026

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Reporter.gr Newsroom
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Τέλος στη ζωή της έβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, ο οποίος είχε δολοφονηθεί τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Η γυναίκα, η οποία κρατούνταν ως ηθική αυτουργός του εγκλήματος, εντοπίστηκε απαγχονισμένη με σεντόνι στον χώρο των τουαλετών.

Η 43χρονη κατηγορούμενη ήταν η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, με τον οποίο είχαν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας κατηγορείται ο 35χρονος νυν σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε τον καθηγητή εν ψυχρώ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ίδια είχε οργανώσει το σχέδιο της δολοφονίας, λειτουργώντας ως ο «εγκέφαλος» πίσω από την επίθεση που πραγματοποίησε ο σύντροφός της.

Η σύλληψή της είχε βασιστεί σε φωτογραφία του θύματος που τράβηξε η ίδια λίγο πριν από τη δολοφονία, κατά την έξοδό τους από παιδοψυχολόγο. Σύμφωνα με τις Αρχές, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο εστάλη στον σύντροφό της και φυσικό αυτουργό της επίθεσης, προκειμένου να αναγνωρίσει τον στόχο και τον ρουχισμό του.

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