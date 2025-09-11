10 ευφάνταστοι τρόποι να πεθάνεις

H κυρία που πέθανε -ξανά- μετά την κηδεία της.

Η Fagilyu Mukhametzyanov από το Καζάν της Ρωσίας, ξύπνησε κατά τη διάρκεια της κηδείας της, μεταφέρθηκε -ξάνα- στο νοσοκομείο και απεβιώσε -οριστικά πια- έπειτα από μόλις δέκα λεπτά. (πηγή)

Ο θανατοποινίτης που γλίτωσε -προσωρινά- από την ηλεκτρική καρέκλα.

Μπορεί να δόθηκε χάρη στον Lawrence Baker, που είχε καταδικαστεί το 1979 για φόνο πρώτου βαθμού, την ηλεκροπληξία όμως δεν την απέφυγε. Ένα ζευγάρι αυτοσχέδια ακουστικά, μία τηλεόραση και ένα βραχυκύκλωμα, και η μεταλλική τουαλέτα από την οποία παρακολουθούσε τηλεόραση “καλωδιωμένος” μετατράπηκε σε “ηλεκτρικό θρόνο”.

Η τσιχλόφουσκα με την εκρηκτική γεύση.

Στον Ουκρανό φοιτητή χημείας Vladimir Likhonos, άρεσαν οι τσίχλες και μάλιστα οι ξινές. Θέλοντας λοιπόν να δώσει μια έξτρα σπιρτάδα στη γεύση, βούτηξε το ελαστίκο πολυμερές σε μία σκόνη που νόμιζε πως ήταν κιτρικό όξυ (ουσία που αυξανεί την οξύτητα) αλλά το μείγμα του παραβγήκε ξίνο.

Η σκόνη, τελικά, ήταν εκρηκτική ουσία που χρησιμοποιούσε για την εργάσια στην οποία πειραματιζόταν και εξεράγη, διαλύοντας το μισό πρόσωπό του.

Αποδεικνύοντας το αυταπόδεικτο.

Ο Clement Vallandigham, δικηγόρος από το Οχάιο, πυροβόλησε κατά λάθος τον εαυτό του στην αίθουσα του δικαστηρίου, τη στιγμή που προσπαθούσε να αποδείξει πως το υποτιθέμενο θύμα της υπόθεσης, θα μπορούσε να έχει αυτοπυροβοληθεί και αυτό κατά λάθος.

Τρώγωντας τον αγλέορα σε ένα γεύμα προς τιμήν σου.

Ο Γάλλος φυσικός και φιλόσοφος, Julien Offray de La Mettrie, κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες από πάτε φασιανού με τρούφες στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γάλλος πρέσβης στην πρωσία, Tirconnel. Το αποτέλεσμα; κοιλιακοί πόνοι, υψηλός πυρετός και αμέσως μετά ο θάνατος.

Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη.

Ο εργασιομάνης Jack Daniel, για μία ακόμη φόρα είχε φτάσει στο γραφείο του, πριν από οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο. Χρειαζοταν καποιά έγγραφα από το χρηματοκιβώτιό του αλλά δεν θυμόταν τον συνδυασμό. Εκνευρισμένος, το κλώτσησε με δύναη και τραυμάτισε το πόδι του.

Η πληγη μολύνθηκε και εξελίχθηκε σε γάγγραινα. Το μέλος ακρρωτηριάστηκε, η υγεία του όμως δεν ανέκαμψε και πέθανε ύστερα από 5 χρόνια στις 10 Οκτωβρίου του 1911.

Aυτοϊκανοποίηση μέχρι θάνατου

Ο David Carradine βρέθηκε γυμνός, με τα γεννητικά όργανα και τα χέρια δεμένα ενώ ένα σχοινί ήταν τυλιγμένο στο λαιμό του, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Μπανγκόγκ. Το ξενοδοχείο βρισκοταν δίπλα σε ένα βουδιστικό ναό αφιερωμένο στη λατρεία του πέους...

Οι αστυνομικές αρχές κατέληξαν ότι δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δυστύχημα. Ο ηθοποιός πέθανε από ασφυξία, σε μια προσπάθεια αυτοϊκανοποίησης....

Μπα, που να φας τη γλώσσα σου.

Ο Αllan Pinkerton, ιδρυτής πρακτορείου ερευνητών, εικάζεται πως πέθανε από μόλυνση που έπαθε στη γλώσσα του, αφού την… δάγκωσε.

Πατώντας τη γενειάδα σου (συμβαίνει και με τα κορδόνια)

Ο Αυστριακός Hans Steininger, ήταν κάτοχος της μακρύτερης γενειάδας στον κόσμο. Πέθανε το 1567 όταν την πάτησε, έχασε την ισορροπία του και έσπασε τον αυχένα του.

Σκάβοντας τους λάκκους σου

Ο David Frasier πέθανε, όταν η λωρίδα άμμου που χώριζε τους δύο λάκκους, βάθους 1.8 μέτρων, που είχε σκάψει, κατέρρευσε. Οι διασώστες κατάφεραν να τον ανασύρουν ύστερα από 10-15 λεπτά, νεκρό.