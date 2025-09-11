ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
10 ευφάνταστοι τρόποι να πεθάνεις
Magazino
06:42 - 11 Σεπ 2025

10 ευφάνταστοι τρόποι να πεθάνεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

10 τρόποι αποχώρησης από το μάταιο τούτο κόσμο, που μετέτρεψαν το τραγικό αυτό γεγονός σε μαύρη κωμμωδία.

H κυρία που πέθανε -ξανά- μετά την κηδεία της.
Η Fagilyu Mukhametzyanov από το Καζάν της Ρωσίας, ξύπνησε κατά τη διάρκεια της κηδείας της, μεταφέρθηκε -ξάνα- στο νοσοκομείο και απεβιώσε -οριστικά πια- έπειτα από μόλις δέκα λεπτά. (πηγή)1

Ο θανατοποινίτης που γλίτωσε -προσωρινά- από την ηλεκτρική καρέκλα.
Μπορεί να δόθηκε χάρη στον Lawrence Baker, που είχε καταδικαστεί το 1979 για φόνο πρώτου βαθμού, την ηλεκροπληξία όμως δεν την απέφυγε. Ένα ζευγάρι αυτοσχέδια ακουστικά, μία τηλεόραση και ένα βραχυκύκλωμα, και η μεταλλική τουαλέτα από την οποία παρακολουθούσε τηλεόραση “καλωδιωμένος” μετατράπηκε σε “ηλεκτρικό θρόνο”.

Η τσιχλόφουσκα με την εκρηκτική γεύση.
Στον Ουκρανό φοιτητή χημείας Vladimir Likhonos, άρεσαν οι τσίχλες και μάλιστα οι ξινές. Θέλοντας λοιπόν να δώσει μια έξτρα σπιρτάδα στη γεύση, βούτηξε το ελαστίκο πολυμερές σε μία σκόνη που νόμιζε πως ήταν κιτρικό όξυ (ουσία που αυξανεί την οξύτητα) αλλά το μείγμα του παραβγήκε ξίνο.
Η σκόνη, τελικά, ήταν εκρηκτική ουσία που χρησιμοποιούσε για την εργάσια στην οποία πειραματιζόταν και εξεράγη, διαλύοντας το μισό πρόσωπό του.

Αποδεικνύοντας το αυταπόδεικτο.
Ο Clement Vallandigham, δικηγόρος από το Οχάιο, πυροβόλησε κατά λάθος τον εαυτό του στην αίθουσα του δικαστηρίου, τη στιγμή που προσπαθούσε να αποδείξει πως το υποτιθέμενο θύμα της υπόθεσης, θα μπορούσε να έχει αυτοπυροβοληθεί και αυτό κατά λάθος.

4

Τρώγωντας τον αγλέορα σε ένα γεύμα προς τιμήν σου.
Ο Γάλλος φυσικός και φιλόσοφος, Julien Offray de La Mettrie, κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες από πάτε φασιανού με τρούφες στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γάλλος πρέσβης στην πρωσία, Tirconnel. Το αποτέλεσμα; κοιλιακοί πόνοι, υψηλός πυρετός και αμέσως μετά ο θάνατος.

Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη.
Ο εργασιομάνης Jack Daniel, για μία ακόμη φόρα είχε φτάσει στο γραφείο του, πριν από οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο. Χρειαζοταν καποιά έγγραφα από το χρηματοκιβώτιό του αλλά δεν θυμόταν τον συνδυασμό. Εκνευρισμένος, το κλώτσησε με δύναη και τραυμάτισε το πόδι του.
Η πληγη μολύνθηκε και εξελίχθηκε σε γάγγραινα. Το μέλος ακρρωτηριάστηκε, η υγεία του όμως δεν ανέκαμψε και πέθανε ύστερα από 5 χρόνια στις 10 Οκτωβρίου του 1911.

Aυτοϊκανοποίηση μέχρι θάνατου
Ο David Carradine βρέθηκε γυμνός, με τα γεννητικά όργανα και τα χέρια δεμένα ενώ ένα σχοινί ήταν τυλιγμένο στο λαιμό του, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Μπανγκόγκ. Το ξενοδοχείο βρισκοταν δίπλα σε ένα βουδιστικό ναό αφιερωμένο στη λατρεία του πέους...
Οι αστυνομικές αρχές κατέληξαν ότι δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δυστύχημα. Ο ηθοποιός πέθανε από ασφυξία, σε μια προσπάθεια αυτοϊκανοποίησης....

Μπα, που να φας τη γλώσσα σου.
Ο Αllan Pinkerton, ιδρυτής πρακτορείου ερευνητών, εικάζεται πως πέθανε από μόλυνση που έπαθε στη γλώσσα του, αφού την… δάγκωσε.

Πατώντας τη γενειάδα σου (συμβαίνει και με τα κορδόνια)
Ο Αυστριακός Hans Steininger, ήταν κάτοχος της μακρύτερης γενειάδας στον κόσμο. Πέθανε το 1567 όταν την πάτησε, έχασε την ισορροπία του και έσπασε τον αυχένα του.

Σκάβοντας τους λάκκους σου
Ο David Frasier πέθανε, όταν η λωρίδα άμμου που χώριζε τους δύο λάκκους, βάθους 1.8 μέτρων, που είχε σκάψει, κατέρρευσε. Οι διασώστες κατάφεραν να τον ανασύρουν ύστερα από 10-15 λεπτά, νεκρό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεξικό: Αυξάνονται στο 50% οι δασμοί για τα κινεζικά αυτοκίνητα
Ειδήσεις

Μεξικό: Αυξάνονται στο 50% οι δασμοί για τα κινεζικά αυτοκίνητα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι – Μόντι: Εμπόριο, επενδύσεις και Ουκρανία στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι – Μόντι: Εμπόριο, επενδύσεις και Ουκρανία στο επίκεντρο

Νετανιάχου προς Κατάρ: Εκδιώξτε τους τρομοκράτες ή θα το κάνουμε εμείς
Ειδήσεις

Νετανιάχου προς Κατάρ: Εκδιώξτε τους τρομοκράτες ή θα το κάνουμε εμείς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μερικά από τα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου
Magazino

Μερικά από τα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου

Τέλος τα πρωταπριλιάτικα αστεία από Σουηδία και Νορβηγία
Ειδήσεις

Τέλος τα πρωταπριλιάτικα αστεία από Σουηδία και Νορβηγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 08:00

Θανάσης Γλαβίνας στο «R»: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 07:55

Το τρίπτυχο που δοκιμάζει τις διεθνείς αγορές – Πώς επηρεάζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών

Εργασιακά
29/06/2026 - 07:40

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
29/06/2026 - 06:46

Έκρηξη ιδιωτικού χρέους θα προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολιτική
28/06/2026 - 23:10

Ανδρουλάκης: Στασιμότητα και φθορά τα επτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας 

Πολιτική
28/06/2026 - 22:00

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Κάσο και την Κάρπαθο

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:39

Έκρηξη Μπάιντεν: Loser ο Τραμπ – Διαφθορά χωρίς προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
28/06/2026 - 21:17

Με πολεμούν, άρα υπάρχω

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/06/2026 - 21:14

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πράσινο φως για πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων ύψους €617,5 εκατ.

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:01

Βουλευτές των ΗΠΑ βάζουν «φρένο» στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

Ειδήσεις
28/06/2026 - 21:00

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 20:00

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 19:19

Ομόφωνη απόφαση του Ισραήλ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Νομίσματα
28/06/2026 - 19:00

Πώς επιχειρεί το Πεκίνο να περιορίσει την παντοδυναμία του δολαρίου

Ειδήσεις
28/06/2026 - 18:29

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» η Τζάκρη – «Ευγνώμων», δηλώνει ο Κασσελάκης

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ