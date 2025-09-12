ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
15 χρόνια Στέγη, 50 χρόνια Ίδρυμα Ωνάση: Τι φέρνει ο δημιουργικός τους χειμώνας
Magazino
20:45 - 12 Σεπ 2025

15 χρόνια Στέγη, 50 χρόνια Ίδρυμα Ωνάση: Τι φέρνει ο δημιουργικός τους χειμώνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με έναν ευρύ καλλιτεχνικό προγραμματισμό και θέμα την οικογένεια γιορτάζει την εφηβεία της, η Στέγη ενώ το Ίδρυμα Ωνάση εγκαινιάζει Μεταμοσχευτικό Κέντρο και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Η Στέγη γίνεται 15 ετών. Η Στέγη βρίσκεται στην καρδιά της εφηβείας. Και παρά την ηλικιακή παρόρμηση (που θα μπορούσε να της αποδοθεί) υιοθετεί ενήλικο βλέμμα κοιτάζοντας το θεσμό της οικογένειας και ό,τι λογίζεται ως τέτοια. Ο φετινός καλλιτεχνικός προγραμματισμός της είναι αφιερωμένος στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, το οικογενειακό περιβάλλον – ίσως γιατί είναι παιδί ενός 50χρονου οργανισμού: του Ιδρύματος Ωνάση που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια ζωηρής δράσης, μισό αιώνα ζωής.

Γρήγορα στο μέλλον

«Τόσο γρήγορα, τόσο ωραία», λέει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, παρακολουθώντας ένα αφιερωματικό βίντεο από snapshots της 15ετίας και σχολιάζοντας το βίωμα του χρόνου όταν περνάει παραγωγικά και δημιουργικά. Στη Μάντρα, δίπλα στο κτήριο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ωνάση – με τα τζιτζίκια να τραγουδούν στα πλατάνια για όσο καιρό τους απομένει και το βουητό της Αθήνας να ηχεί εξίσου θαλερό – η Στέγη ατενίζει το μέλλον. Για το άμεσο μέλλον, των επόμενων μηνών έχει σχεδιάσει πολλά, πολυσυλλεκτικά και κυρίως στοχευμένα.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 17:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συν &amp; Πλην: «Μια αχόρταγη σκιά» στη Στέγη
Magazino

Συν & Πλην: «Μια αχόρταγη σκιά» στη Στέγη

Η Ελλάδα παραμένει το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Ακίνητα

Η Ελλάδα παραμένει το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας

Ένας στους τρεις Έλληνες δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος στέγασης
Ακίνητα

Ένας στους τρεις Έλληνες δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος στέγασης

Οι πέντε λόγοι της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, τα παράδοξα και οι προτεινόμενες λύσεις
Ακίνητα

Οι πέντε λόγοι της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, τα παράδοξα και οι προτεινόμενες λύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛ.Α.Σ., μάχη για την τρίτη

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 20:29

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Αγνοείται το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για την ιθαγένεια - Έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ