15 χρόνια Στέγη, 50 χρόνια Ίδρυμα Ωνάση: Τι φέρνει ο δημιουργικός τους χειμώνας

Με έναν ευρύ καλλιτεχνικό προγραμματισμό και θέμα την οικογένεια γιορτάζει την εφηβεία της, η Στέγη ενώ το Ίδρυμα Ωνάση εγκαινιάζει Μεταμοσχευτικό Κέντρο και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Η Στέγη γίνεται 15 ετών. Η Στέγη βρίσκεται στην καρδιά της εφηβείας. Και παρά την ηλικιακή παρόρμηση (που θα μπορούσε να της αποδοθεί) υιοθετεί ενήλικο βλέμμα κοιτάζοντας το θεσμό της οικογένειας και ό,τι λογίζεται ως τέτοια. Ο φετινός καλλιτεχνικός προγραμματισμός της είναι αφιερωμένος στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, το οικογενειακό περιβάλλον – ίσως γιατί είναι παιδί ενός 50χρονου οργανισμού: του Ιδρύματος Ωνάση που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια ζωηρής δράσης, μισό αιώνα ζωής.

Γρήγορα στο μέλλον

«Τόσο γρήγορα, τόσο ωραία», λέει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, παρακολουθώντας ένα αφιερωματικό βίντεο από snapshots της 15ετίας και σχολιάζοντας το βίωμα του χρόνου όταν περνάει παραγωγικά και δημιουργικά. Στη Μάντρα, δίπλα στο κτήριο της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ωνάση – με τα τζιτζίκια να τραγουδούν στα πλατάνια για όσο καιρό τους απομένει και το βουητό της Αθήνας να ηχεί εξίσου θαλερό – η Στέγη ατενίζει το μέλλον. Για το άμεσο μέλλον, των επόμενων μηνών έχει σχεδιάσει πολλά, πολυσυλλεκτικά και κυρίως στοχευμένα.

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