Ένας στους τρεις Έλληνες δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος στέγασης
Ακίνητα
13:38 - 19 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Περίπου επτά στους δέκα Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν ικανοποιημένοι με την τρέχουσα κατοικία τους, σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα European Housing Trend Report, που πραγματοποίησε το κτηματομεσιτικό δίκτυο REMAX Ευρώπης για το 2025. Ταυτόχρονα, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα ξεπερνά το 60%, με έναν στους δέκα να έχει στεγαστικό δάνειο και περίπου τους μισούς να έχουν εξοφλήσει πλήρως το ακίνητο στο οποίο διαμένουν.   

Αναλυτικότερα, η ικανοποίηση από την κατοικία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 66%, έναντι 68% το 2024. Το αντίστοιχο ποσοστό του μέσου όρου του συνόλου των ιδιοκτητών στην Ευρώπη είναι 77%.

Πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι και το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα καθώς ανέρχεται στο 63% έναντι 69% της Ε.Ε, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 53% των Ελλήνων ιδιοκτητών έχουν εξοφλήσει πλήρως το σπίτι τους (Ευρώπη 47%) και μόνο το 10% έχει στεγαστικό δάνειο, έναντι 15% στο σύνολο της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας ότι στην Ελλάδα οι αγοραστές βασίζονται, κυρίως, σε ίδια κεφάλαια.

Ωστόσο, περίπου ένας στους τρεις Έλληνες (27%) δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος της τωρινής του κατοικίας, έναντι 17% στο σύνολο των Ευρωπαίων, ενώ ακόμα περισσότεροι Έλληνες (34%) αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τους λογαριασμούς ενέργειας (στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 16%). Επίσης, περίπου ένας στους δέκα (11%) ξοδεύει πάνω από το 50% του εισοδήματός του σε στέγαση και λογαριασμούς, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα στεγαστικής ικανοποίησης.

Οι οικονομικές αυτές πιέσεις επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, το 15% των ενηλίκων στην Ελλάδα δηλώνει ότι ζει με τους γονείς του (Ευρώπη: 12%) και το 59% αυτών δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ενοίκιο ή αγορά σπιτιού. Επιπλέον, οι Έλληνες αγοράζουν το πρώτο τους σπίτι σε μεγαλύτερη ηλικία, με μέσο όρο τα 35 έτη, σε σύγκριση με τα 31 έτη στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η οικογενειακή στήριξη, στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα εμφανής και όταν έρχεται η στιγμή για αγορά πρώτης κατοικίας. Μεταξύ των ιδιοκτητών, το 31% των Ελλήνων έλαβαν κληρονομιά και το 38% χρηματικές δωρεές—ποσοστά υψηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους (22% και 26% αντίστοιχα), ενώ το 25% των Ελλήνων (έναντι 41% στην Ευρώπη) δηλώνουν ότι δεν συνέβαλε η οικογένειά τους σε αγορά κατοικίας.

Τέλος, ένας στους πέντε Έλληνες (20%) αναμένει να μετακομίσει μέσα στο 2026 και το 36% δηλώνει ότι θα σκεφτόταν να μετακομίσει σε άλλη χώρα για καλύτερη ποιότητα ζωής.

