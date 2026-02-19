Ένας στους τρεις Έλληνες δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος στέγασης

Αναλυτικότερα, η ικανοποίηση από την κατοικία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 66%, έναντι 68% το 2024. Το αντίστοιχο ποσοστό του μέσου όρου του συνόλου των ιδιοκτητών στην Ευρώπη είναι 77%.
Πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι και το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα καθώς ανέρχεται στο 63% έναντι 69% της Ε.Ε, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 53% των Ελλήνων ιδιοκτητών έχουν εξοφλήσει πλήρως το σπίτι τους (Ευρώπη 47%) και μόνο το 10% έχει στεγαστικό δάνειο, έναντι 15% στο σύνολο της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας ότι στην Ελλάδα οι αγοραστές βασίζονται, κυρίως, σε ίδια κεφάλαια.
Ωστόσο, περίπου ένας στους τρεις Έλληνες (27%) δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος της τωρινής του κατοικίας, έναντι 17% στο σύνολο των Ευρωπαίων, ενώ ακόμα περισσότεροι Έλληνες (34%) αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τους λογαριασμούς ενέργειας (στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 16%). Επίσης, περίπου ένας στους δέκα (11%) ξοδεύει πάνω από το 50% του εισοδήματός του σε στέγαση και λογαριασμούς, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα στεγαστικής ικανοποίησης.
Οι οικονομικές αυτές πιέσεις επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, το 15% των ενηλίκων στην Ελλάδα δηλώνει ότι ζει με τους γονείς του (Ευρώπη: 12%) και το 59% αυτών δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ενοίκιο ή αγορά σπιτιού. Επιπλέον, οι Έλληνες αγοράζουν το πρώτο τους σπίτι σε μεγαλύτερη ηλικία, με μέσο όρο τα 35 έτη, σε σύγκριση με τα 31 έτη στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Η οικογενειακή στήριξη, στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα εμφανής και όταν έρχεται η στιγμή για αγορά πρώτης κατοικίας. Μεταξύ των ιδιοκτητών, το 31% των Ελλήνων έλαβαν κληρονομιά και το 38% χρηματικές δωρεές—ποσοστά υψηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους (22% και 26% αντίστοιχα), ενώ το 25% των Ελλήνων (έναντι 41% στην Ευρώπη) δηλώνουν ότι δεν συνέβαλε η οικογένειά τους σε αγορά κατοικίας.
Τέλος, ένας στους πέντε Έλληνες (20%) αναμένει να μετακομίσει μέσα στο 2026 και το 36% δηλώνει ότι θα σκεφτόταν να μετακομίσει σε άλλη χώρα για καλύτερη ποιότητα ζωής.